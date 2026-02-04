Klar sikt – 365 dagar om året: Kitet, som består av den elektriska isskrapan EDI 4 och ett anpassat rengöringskit, håller dina bilrutor fria från is och smuts. Du kan snabbt byta mellan skivorna för skrapning och rengöring för att anpassa efter användningsområde och väderförhållanden – utan att behöva några verktyg. Den roterande skivan med slitstarka plastblad tar effektivt och enkelt bort även envis is i ett enda drag. Om EDI 4 är i standby-läge, börjar skivan att rotera automatiskt vid lätt tryck ovanifrån, och isen lossnar som genom ett trollslag. Rengöringskitet, som innehåller en utbyteskiva, mikrofiberduk, rengöringsdyna och rengöringsmedel, har allt du behöver för en noggrann rengöring. Även ingrodd smuts som insektsrester och fågelspillning avlägsnas på nolltid. Rengöringsdynan och mikrofiberduken är tvättbara och kan användas om och om igen. En batteriladdning räcker för flera användningar av isskrapan. Den inbyggda LED-lampan blinkar när enheten behöver laddas.