Med sin innovativa fönstertvätt har Kärcher revolutionerat fönsterputsningen. Kärchers batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen enklare och sparar åtskilligt med tid och kraft. Den elektriska sugfunktionen gör att du slipper dropp och ränder. Sprayflaska och torkduk i en smart kombination tillsammans med fönstertvättens sugfunktion ger effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder och spill. Kärchers praktiska och ergonomiska batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen dessutom mycket hygienisk, eftersom du aldrig behöver vidröra smutsvattnet. Rengöringsmöjligheterna är ändlösa. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.