Fönstertvätt WV 1 Plus

Enkel och droppfri hantering tack vare sugfunktion och tidsbesparande – med fönstertvätten WV 1 Plus får du rena fönster utan ränder på nolltid. Förlängd batterikapacitet på 25 min.

Med sin innovativa fönstertvätt har Kärcher revolutionerat fönsterputsningen. Kärchers batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen enklare och sparar åtskilligt med tid och kraft. Den elektriska sugfunktionen gör att du slipper dropp och ränder. Sprayflaska och torkduk i en smart kombination tillsammans med fönstertvättens sugfunktion ger effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder och spill. Kärchers praktiska och ergonomiska batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen dessutom mycket hygienisk, eftersom du aldrig behöver vidröra smutsvattnet. Rengöringsmöjligheterna är ändlösa. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.

Egenskaper och fördelar
Fönstertvätt WV 1 Plus: Låg vikt
Låg vikt
Ligger bekvämt i handen.
Fönstertvätt WV 1 Plus: Kompakt och behändig
Kompakt och behändig
Denna lilla, behändiga fönstertvätt gör det ännu enklare att rengöra släta ytor.
Fönstertvätt WV 1 Plus: LED-display inom synfältet
LED-display inom synfältet
Energihanteringen har gjorts enkel: LED-displayen på strömbrytaren talar i god tid om för dig när batteriet behöver laddas.
Diverse applikationer
  • Fönstertvätten kan användas på alla jämna ytor som plattor, speglar och duschkabiner.
Tre gånger snabbare
  • Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
  • Den elektriska vattenupptagningen eliminerar alla problem med droppande vatten. För skinande rena fönster.
Helt hygienisk
  • Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Originalet
  • Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Specifikationer

Tekniska data

Arbetsbredd på suglist (mm) 250
Behållarvolym smutsvatten (ml) 100
Drifttid (min) 25
Laddningstid (min) 150
Batterityp Lithium-ion batteri
Prestanda per batteriladdning (m²) cirka 70
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Färg Vit
Vikt inkl. batteri (kg) 0,5
Vikt utan tillbehör (kg) 0,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 1
Mått (L × B × H) (mm) 130 x 250 x 275

Följande ingår

  • Sprayflaska Standard med mikrofibertorkduk
  • Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml

Standardutrustning

  • Sugmunstycke
Fönstertvätt WV 1 Plus
Fönstertvätt WV 1 Plus
Videos
Användningsområden
  • Släta ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakel
  • Glasbord
  • Kakel
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 1 Plus Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.