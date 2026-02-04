Fönstertvätt WV 1 Plus
Enkel och droppfri hantering tack vare sugfunktion och tidsbesparande – med fönstertvätten WV 1 Plus får du rena fönster utan ränder på nolltid. Förlängd batterikapacitet på 25 min.
Med sin innovativa fönstertvätt har Kärcher revolutionerat fönsterputsningen. Kärchers batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen enklare och sparar åtskilligt med tid och kraft. Den elektriska sugfunktionen gör att du slipper dropp och ränder. Sprayflaska och torkduk i en smart kombination tillsammans med fönstertvättens sugfunktion ger effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder och spill. Kärchers praktiska och ergonomiska batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen dessutom mycket hygienisk, eftersom du aldrig behöver vidröra smutsvattnet. Rengöringsmöjligheterna är ändlösa. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.
Egenskaper och fördelar
Låg viktLigger bekvämt i handen.
Kompakt och behändigDenna lilla, behändiga fönstertvätt gör det ännu enklare att rengöra släta ytor.
LED-display inom synfältetEnergihanteringen har gjorts enkel: LED-displayen på strömbrytaren talar i god tid om för dig när batteriet behöver laddas.
Diverse applikationer
- Fönstertvätten kan användas på alla jämna ytor som plattor, speglar och duschkabiner.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Den elektriska vattenupptagningen eliminerar alla problem med droppande vatten. För skinande rena fönster.
Helt hygienisk
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Originalet
- Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|250
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|100
|Drifttid (min)
|25
|Laddningstid (min)
|150
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 70
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,5
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1
|Mått (L × B × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Följande ingår
- Sprayflaska Standard med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
Standardutrustning
- Sugmunstycke
Videos
Användningsområden
- Släta ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakel
- Glasbord
Tillbehör
Rengöringsmedel
