Fönstertvätt WV 2 Plus N
Enkel och droppfri hantering tack vare sugfunktion och extremt tidsbesparande – med Kärchers batteridrivna fönstertvätt WV 2 Plus N får du blänkande rena fönster utan ränder på nolltid. Förlängd batterikapacitet på 35 min.
Med sin innovativa fönstertvätt har Kärcher revolutionerat fönsterputsningen. Kärchers batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen enklare och sparar åtskilligt med tid och kraft. Den elektriska sugfunktionen gör att du slipper dropp och irriterande ränder. Sprayflaska och torkduk i en smart kombination tillsammans med fönstertvättens sugfunktion ger effektiv rengöring och skinande rena fönster – utan ränder och spill. Kärchers praktiska och ergonomiska batteridrivna fönstertvätt gör fönsterputsningen dessutom mycket hygienisk, eftersom du aldrig behöver vidröra smutsvattnet. Tack vare det medföljande smala sugmunstycket kan även små eller svåråtkomliga ytor, som exempelvis fönster med små glasrutor eller vitrinskåp, tvättas utan ansträngning. Rengöringsmöjligheterna är ändlösa. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.
Egenskaper och fördelar
Töms snabbtSmutsvattenbehållaren kan alltid tömmas snabbt och enkelt vid behov.
Utbytbart sugmunstyckeVälj mellan stort och litet sugmunstycke beroende på storleken på rengöringsytan.
LED-display inom synfältetEnergihanteringen har gjorts enkel: LED-displayen på strömbrytaren talar i god tid om för dig när batteriet behöver laddas.
Lätt och tyst
- Den låga vikten och de behagligt låga ljudnivåerna gör fönsterrengöring med WV 2 ännu mer praktisk.
Originalet
- Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsningen går tre gånger så snabbt med fönstertvätten jämfört med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Helt hygienisk
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Diverse applikationer
- Fönstertvätten kan användas på alla jämna ytor som plattor, speglar och duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Arbetsbredd på smal suglist (mm)
|170
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|100
|Drifttid (min)
|35
|Laddningstid (min)
|230
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 105
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Följande ingår
- Sprayflaska Standard med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
- Smalt sugmunstycke
Standardutrustning
- Sugmunstycke
- Utbytbart sugmunstycke
Användningsområden
- Släta ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakel
- Glasbord
- Duschkabiner/badkar
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 2 Plus N Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.