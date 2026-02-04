Fönstertvätt WV 5 Plus Anniversary Edition
Den exklusiva fönstertvätten WV 5 Plus Anniversary Edition med specialtillbehör för att fira Kärchers 90-årsjubileum imponerar med att ge dig rena fönster på nolltid.
Den exklusiva fönstertvätten WV 5 Plus Anniversary Edition för att fira Kärcher 90-årsjubileum kommer i en exklusiv design med specialtillbehör. Med denna variant lanserar Kärcher – uppfinnaren av fönstertvätten – en enhet på marknaden som ytterligare perfektionerar den smidiga, randfria och droppfria fönsterputsningen. Med den förlängda batteritiden kan rengöringen utföras under en ännu längre period utan problem.Tack vare det uppladdningsbara batterisystemet kan fönster rengöras utan avbrott genom att köpa ett extra batteri. Enhetens handtag, med sin mjuka komponent, säkerställer att WV 5 Plus Anniversary Edition överträffar sin föregångare när det gäller hantering och ergonomi. Enheten har distanser på sugmunstycket för att möjliggöra ännu bättre rengöringsresultat ända ut i kanterna. Inklusive en sprayflaska, en mikrofiberduk, ett smalt sugmunstycke för fönsterkarmar, en smutsborttagare för att ta bort envis smuts samt en extra mikrofiberduk med särskilt hög andel slipande fibrer för optimal fönsterputsning utvändigt.
Egenskaper och fördelar
Avtagbart batteriMed avtagbart batteri och ett andra batteri som tillbehör tvättas fönstren utan avbrott.
Bekväm rengöring av fönsterkanterDen manuellt justerbara distansen gör det lätt att rengöra ända in till kanterna.
Bekvämt handtag med batterinivåindikatorDet mjuka handtaget gör hanteringen av maskinen enklare. 3 LED-lampor visar batterinivån.
Utbytbart sugmunstycke
- Välj mellan stort och litet sugmunstycke beroende på storleken på rengöringsytan.
Behagligt tyst
- Fönstertvättens låga ljudnivå gör arbetet ännu bekvämare.
Originalet
- Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Tre gånger snabbare
- Fönsterputsning går tre gånger snabbare med fönstertvätten än med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Helt hygienisk
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Diverse applikationer
- Fönstertvätten kan användas på alla jämna ytor som plattor, speglar och duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Arbetsbredd på smal suglist (mm)
|170
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|100
|Drifttid (min)
|35
|Laddningstid (min)
|185
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 105
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Följande ingår
- Sprayflaska Extra med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
- Smalt sugmunstycke
- Torkduk av mikrofiber utomhusbruk: 1 x
- Smutsskrapa
Standardutrustning
- Sugmunstycke
- Utbytbart sugmunstycke
Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Spröjsade fönster
- Släta ytor
- Speglar
- Glasbord
- Kakel
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 5 Plus Anniversary Edition Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.