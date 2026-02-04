Den exklusiva fönstertvätten WV 5 Plus Anniversary Edition för att fira Kärcher 90-årsjubileum kommer i en exklusiv design med specialtillbehör. Med denna variant lanserar Kärcher – uppfinnaren av fönstertvätten – en enhet på marknaden som ytterligare perfektionerar den smidiga, randfria och droppfria fönsterputsningen. Med den förlängda batteritiden kan rengöringen utföras under en ännu längre period utan problem.Tack vare det uppladdningsbara batterisystemet kan fönster rengöras utan avbrott genom att köpa ett extra batteri. Enhetens handtag, med sin mjuka komponent, säkerställer att WV 5 Plus Anniversary Edition överträffar sin föregångare när det gäller hantering och ergonomi. Enheten har distanser på sugmunstycket för att möjliggöra ännu bättre rengöringsresultat ända ut i kanterna. Inklusive en sprayflaska, en mikrofiberduk, ett smalt sugmunstycke för fönsterkarmar, en smutsborttagare för att ta bort envis smuts samt en extra mikrofiberduk med särskilt hög andel slipande fibrer för optimal fönsterputsning utvändigt.