Fönstertvätt WV 5 Plus N
Den batteridrivna fönstertvätten WV 5 Plus N ger dig rena fönster utan ränder eller droppar på nolltid. Som tillval finns ett uppladdningsbart batteri som möjliggör kontinuerlig rengöring.
Kärcher, den batteridrivna fönstertvättens uppfinnare, har utvecklat WV 5 Plus N, en fulländad fönstertvätt som putsar fönstren utan att efterlämna ränder och dropp på enklast tänkbara sätt. Bland annat blir fönstren rena ända ut i kanterna tack vare distanser på sugmunstycket. Fönstertvätten WV 5 Plus N har även uppladdningsbart batteri och kan användas utan avbrott, med ett andra batteri som tillbehör. Mjuka greppkomponenter på handtaget gör WV 5 Plus N enklare att hantera och mer ergonomiskt än sin föregångare. Sprayflaska och mikrofiberduk i en intelligent kombination garanterar mycket effektiv rengöring. Tack vare det medföljande smala sugmunstycket kan även fönster med små glasrutor och svåråtkomliga ytor rengöras. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.
Egenskaper och fördelar
Avtagbart batteriMed avtagbart batteri och ett andra batteri som tillbehör tvättas fönstren utan avbrott.
Bekväm rengöring av fönsterkanterDen manuellt justerbara distansen gör det lätt att rengöra ända in till kanterna.
Bekvämt handtag med batterinivåindikatorDet mjuka handtaget gör hanteringen av maskinen enklare. 3 LED-lampor visar batterinivån.
Utbytbart sugmunstycke
- Välj mellan stort och litet sugmunstycke beroende på storleken på rengöringsytan.
Behagligt tyst
- Fönstertvättens låga ljudnivå gör arbetet ännu bekvämare.
Originalet
- Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Tre gånger snabbare
- Fönsterrengöring är tre gånger snabbare med WV-modellerna jämfört med vanliga putsmetoder.
Droppfritt resultat
- Tack vare elektrisk vattendammsugning är droppande vatten nu ett minne blott. För skinande rena fönster.
Helt hygienisk
- Snabb och enkel tömning av tanken, utan kontakt med smutsvatten.
Diverse applikationer
- Fönstertvätten kan användas på alla jämna ytor som plattor, speglar och duschkabiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd på suglist (mm)
|280
|Arbetsbredd på smal suglist (mm)
|170
|Behållarvolym smutsvatten (ml)
|100
|Drifttid (min)
|35
|Laddningstid (min)
|185
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 105
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Följande ingår
- Sprayflaska Extra med mikrofibertorkduk
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel RM 503, 20 ml
- Smalt sugmunstycke
Standardutrustning
- Sugmunstycke
- Utbytbart sugmunstycke
Videos
Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Spröjsade fönster
- Släta ytor
- Speglar
- Kakel
- Glasbord
- Kakel
Tillbehör
Rengöringsmedel
WV 5 Plus N Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.