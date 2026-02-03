Kärcher, den batteridrivna fönstertvättens uppfinnare, har utvecklat WV 5 Plus N, en fulländad fönstertvätt som putsar fönstren utan att efterlämna ränder och dropp på enklast tänkbara sätt. Bland annat blir fönstren rena ända ut i kanterna tack vare distanser på sugmunstycket. Fönstertvätten WV 5 Plus N har även uppladdningsbart batteri och kan användas utan avbrott, med ett andra batteri som tillbehör. Mjuka greppkomponenter på handtaget gör WV 5 Plus N enklare att hantera och mer ergonomiskt än sin föregångare. Sprayflaska och mikrofiberduk i en intelligent kombination garanterar mycket effektiv rengöring. Tack vare det medföljande smala sugmunstycket kan även fönster med små glasrutor och svåråtkomliga ytor rengöras. Rengör ytorna med Kärchers fönstertvättmedel (RM 500 Art: 62958810 eller 62960590). Fönstertvätten får ej användas med skummande rengöringsmedel då detta påverkar fönstertvättens konstruktion.