Luftrenare AF 20
Snabb luftrening i rum på 20 m² – 40 m²: den kompakta AF 20 luftrenaren med H13-filtrering och aktivt kol tar på ett tillförlitligt sätt bort patogener, fint damm, allergener och lukter.
Perfekt luftrening för små rum, barnrum och individuella arbetsplatser – luftrenaren AF 20 renar inomhusluften från allergener, föroreningar och patogener med hjälp av sitt flerskiktiga filtersystem. Andra funktioner inkluderar fyllningen av aktivt kol, samt en display för att alfanumeriskt indikera luftkvaliteten i PM2,5-partiklar i µg/m³ och luftkvaliteten via en färgkod. Luftrenaren är också ett utmärkt val på grund av sin timerfunktion, barnsäkerhetsspärr, nattläge och ultratyst drift, samt en filtereffektivitet på 99,95 % för 0,3 µm partiklar och en högkvalitativ lasersensor för den automatiska läge. Detta innebär att det automatiska läget och prestandanivån anpassar sig automatiskt till nivån av luftföroreningar. Dessutom har filtret en livslängd på cirka ett år, beroende på graden av luftföroreningar och hur intensiteten det används.
Egenskaper och fördelar
High Protect 13 FilterFör bindning av lukter och kemiska ångor.
Dubbelt luftintagssystemTack vare luftintaget på båda sidor garanteras ett stort luftflöde.
Display
Tyst drift
Automatiskt läge
- Sensorn styr det automatiska läget och anpassar prestandanivån till luftkvaliteten.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Effekt (W)
|24
|Lämplig rumsstorlek (m²)
|upp till 40
|Luftgenomströmning (m³/h)
|upp till 220
|Filtereffektivitet efter partikelstorlek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Ströminställningar
|3
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 346
*Rekommenderad rumsstorlek baserad på en takhöjd på 3 m och luftväxling tre gånger i timmen för drift med högsta prestandanivå.
Standardutrustning
- Dubbelt filtersystem
- Indikator för filterbyte
- Luftkvalitetsdisplay
- Drift av enheten med touchfunktion
- Automatiskt läge
- Nattläge
- Låsfunktion
- Timerprogram
Videos
Tillbehör
AF 20 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.