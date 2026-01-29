Perfekt luftrening för små rum, barnrum och individuella arbetsplatser – luftrenaren AF 20 renar inomhusluften från allergener, föroreningar och patogener med hjälp av sitt flerskiktiga filtersystem. Andra funktioner inkluderar fyllningen av aktivt kol, samt en display för att alfanumeriskt indikera luftkvaliteten i PM2,5-partiklar i µg/m³ och luftkvaliteten via en färgkod. Luftrenaren är också ett utmärkt val på grund av sin timerfunktion, barnsäkerhetsspärr, nattläge och ultratyst drift, samt en filtereffektivitet på 99,95 % för 0,3 µm partiklar och en högkvalitativ lasersensor för den automatiska läge. Detta innebär att det automatiska läget och prestandanivån anpassar sig automatiskt till nivån av luftföroreningar. Dessutom har filtret en livslängd på cirka ett år, beroende på graden av luftföroreningar och hur intensiteten det används.