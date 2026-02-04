Perfekt luftrening för större inomhusutrymmen, vardagsrum och arbetsplatser: Luftrenaren AF 50 renar inomhusluften från allergener, föroreningar och patogener med hjälp av sitt flerskiktiga filtersystem. Ytterligare funktioner inkluderar: Fyllningen av aktivt kol, samt en display för att alfanumeriskt indikera luftkvaliteten i PM2,5-partiklar i µg/m³, luftkvaliteten via en färgkod, temperaturen och den relativa luftfuktigheten. Luftrenaren är också ett utmärkt val på grund av sin timerfunktion, barnsäkerhetsspärr, nattläge och ultratyst drift, samt en filtereffektivitet på 99,95 % för 0,3 µm partiklar och en högkvalitativ lasersensor för den automatiska läge. Detta innebär att det automatiska läget och prestandanivån automatiskt anpassas till graden av luftförorening. Dessutom har filtret en livslängd på cirka ett år, beroende på graden av luftföroreningar och hur intensiteten det används.