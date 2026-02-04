Luftrenare AF 50
AF 50-luftrenaren med lasersensorteknik, automatiskt läge, display, H13-filtrering och aktivt kolfiltrering. Tar bort patogener, fint damm, allergener och lukter i rum från 50 till 100 m² stora.
Perfekt luftrening för större inomhusutrymmen, vardagsrum och arbetsplatser: Luftrenaren AF 50 renar inomhusluften från allergener, föroreningar och patogener med hjälp av sitt flerskiktiga filtersystem. Ytterligare funktioner inkluderar: Fyllningen av aktivt kol, samt en display för att alfanumeriskt indikera luftkvaliteten i PM2,5-partiklar i µg/m³, luftkvaliteten via en färgkod, temperaturen och den relativa luftfuktigheten. Luftrenaren är också ett utmärkt val på grund av sin timerfunktion, barnsäkerhetsspärr, nattläge och ultratyst drift, samt en filtereffektivitet på 99,95 % för 0,3 µm partiklar och en högkvalitativ lasersensor för den automatiska läge. Detta innebär att det automatiska läget och prestandanivån automatiskt anpassas till graden av luftförorening. Dessutom har filtret en livslängd på cirka ett år, beroende på graden av luftföroreningar och hur intensiteten det används.
Egenskaper och fördelar
High Protect 13 FilterFör bindning av lukter och kemiska ångor.
Dubbelt luftintagssystemTack vare luftintaget på båda sidor garanteras ett stort luftflöde.
FärgskärmVisar temperatur, luftfuktighet och -kvalitet, samt filter- och produktstatus.
4 roterande rullar
- För full rörlighet.
Tyst drift
Automatiskt läge
- Sensorn styr det automatiska läget och anpassar prestandanivån till luftkvaliteten.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Effekt (W)
|50
|Lämplig rumsstorlek (m²)
|upp till 100
|Luftgenomströmning (m³/h)
|Max. 520
|Filtereffektivitet efter partikelstorlek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Ströminställningar
|5
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|290 x 290 x 580
*Rekommenderad rumsstorlek baserad på en takhöjd på 3 m och luftväxling tre gånger i timmen för drift med högsta prestandanivå.
Standardutrustning
- Dubbelt filtersystem
- Indikator för filterbyte
- Luftkvalitetsdisplay
- Temperaturdisplay
- Visning av relativ luftfuktighet
- Drift av enheten med touchfunktion
- Automatiskt läge
- Nattläge
- Låsfunktion
- Timerprogram
Videos
Tillbehör
AF 50 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.