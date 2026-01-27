Kärchers uppdaterade och lätta mellantryckstvätt KHB 6 är idealisk för snabb och skonsam rengöring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och för andra mindre ytor runt hemmet. Koppla vattenslangen till tvätten och du är redo att rengöra. Du kan rengöra utan att behöva koppla in en sladd tack vare det utbytbara batteriet. Den återstående batteritiden kan lätt läsas direkt på batteriet via "Real Time Management". Inkluderar uppladdningsbart 18 V batteri och batteriladdare. Batteriet är utbytbart och kompatibelt med alla maskiner som ingår i Kärchers 18 V plattform. Medföljande batteri har en driftstid på ca 12 minuter (18 V 2,4 Ah batteri).2 stycken munstycke medföljer, ett för rengöring av känsliga ytor och ett rotojetmunstycke för hårt sittande smuts och mindre känsliga ytor.