Kompakt och portabel: OC 4 är Kärchers handhållna batteridrivna lågtryckstvätt, perfekt för den som behöver en rengöringslösning på språng. Tack vare det integrerade litiumjonbatteriet och den stora 8-liters vattentanken kan du rengöra utan att vara beroende av elnät eller vattenanslutning – fyll bara på med vatten och sätt igång. Tack vare Kärchers munstycksteknik kan rengöringen vara både skonsam och effektiv. Oavsett om det är på campingplatsen, efter en cykeltur, en lerig vandring eller bara i trädgården hemma – OC 4 är den ideala snabba lösningen för olika rengöringsuppgifter. En LED-lampa ger information om batteriets nuvarande laddningsstatus och kvarvarande kraft. Tar upp minimal plats – enheten och alla tillbehör kan förvaras inuti den tomma vattentanken för att spara utrymme. Den 2,8 meter långa spiralslangen ger flexibilitet och ett stort rörelseomfång. Spolhandtaget har en klick-funktion för ökad bekvämlighet. Ett brett urval av tillbehör finns att köpa till för ännu fler användningsområden.