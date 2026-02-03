Portabel lågtryckstvätt OC 4
Den kompakta lågtryckstvätten med litiumjonbatteri och vattentank för rengöring på språng utan behov av elförsörjning eller vattenanslutning – optimalt rengöringsresultat för många olika användningsområden.
Kompakt och portabel: OC 4 är Kärchers handhållna batteridrivna lågtryckstvätt, perfekt för den som behöver en rengöringslösning på språng. Tack vare det integrerade litiumjonbatteriet och den stora 8-liters vattentanken kan du rengöra utan att vara beroende av elnät eller vattenanslutning – fyll bara på med vatten och sätt igång. Tack vare Kärchers munstycksteknik kan rengöringen vara både skonsam och effektiv. Oavsett om det är på campingplatsen, efter en cykeltur, en lerig vandring eller bara i trädgården hemma – OC 4 är den ideala snabba lösningen för olika rengöringsuppgifter. En LED-lampa ger information om batteriets nuvarande laddningsstatus och kvarvarande kraft. Tar upp minimal plats – enheten och alla tillbehör kan förvaras inuti den tomma vattentanken för att spara utrymme. Den 2,8 meter långa spiralslangen ger flexibilitet och ett stort rörelseomfång. Spolhandtaget har en klick-funktion för ökad bekvämlighet. Ett brett urval av tillbehör finns att köpa till för ännu fler användningsområden.
Egenskaper och fördelar
Rengöring på språngDen 8-liters vattentanken och det integrerade uppladdningsbara batteriet gör rengöringen lätt på språng – även utan vattenförsörjning eller strömanslutning. Tanken kan tas bort för påfyllning från kran eller andra vattenkällor och tack vare det läckagesäkra locket kan den transporteras utan bekymmer, t.ex. i bagageutrymmet. Flexibel för användning i många olika städuppgifter, t.ex. för cyklar, trädgårds- och campingutrustning, hundar eller barnvagnar.
Integrererat lithium-ion batteriEn batteriladdning ger en drifttid på upp till 22 minuter, tillräckligt lång för att noggrant rengöra flera smutsiga föremål, som cyklar eller trädgårdsmöbler. LED-lampan ger information om batteriets aktuella laddningsstatus. Laddningsuttaget USB-C möjliggör flexibel laddning även när du är ute och reser, t.ex. i bilen eller från en powerbank.
Sofistikerat förvaringskonceptTar minimalt med utrymme under transport och förvaring – enheten, slangen och spolhandtaget kan alla packas undan i den tomma vattentanken. Tillbehörspåsarna, tillgängliga som tillval, kan även förvaras inne i tanken. Transporteras med lätthet och spara utrymme i förvaring.
Effektivt och skonsamt lågtryck
- Tack vare Kärchers effektiva munstycksteknik rengör högtryckstvätten skonsamt och sparar samtidigt vatten. Smuts avlägsnas mycket effektivt.
- Idealiskt val för att skydda ömtåliga komponenter på cyklar, såsom lager, tätningar eller nav.
- Pålitlig och exakt rengöring, även på svåråtkomliga ställen.
Enkel och smidig manövrering
- Ingen komplicerad installation behövs. Fyll bara på med vatten och den är redo att köra igång.
- Spolhandtaget har en låsfunktion för enkel non-stop spolning.
- Den 2,8 m långa spiralslangen erbjuder en generös arbetsradie.
Stort utbud av tillbehör
- Omfattande tillbehör som ger fler användningsområden finns som tillval.
- Rätt tillbehör för varje rengöringsuppgift (oavsett om det handlar om cyklar, friluftsutrustning, trädgårdsmöbler, hunden och mycket mer).
Specifikationer
Tekniska data
|Tryckintervall
|Lågtryck
|Flödeshastighet (l/min)
|Max. 2
|Batteridriven enhet
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Drifttid (min)
|Max. 22
|Laddningstid (h)
|3,5
|Färg
|Grå
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Följande ingår
- Flatstrålemunstycke
Standardutrustning
- Vattensugning
- Vattentankens volym: 8 l
- Slanglängd: 2.8 m
- Slangtyp: Lågtrycksspiralslang
- Integrerat vattenfilter
- Tryckspolhandtag: Spolhandtag för lågtryck
- Enhetsfilter
Videos
Användningsområden
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- Husdjur/hundar
- Skor/vandringsskor
- Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
- Barnvagnar/buggies
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Blomsterbäddar
Tillbehör
Rengöringsmedel
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.