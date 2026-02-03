Portabel lågtryckstvätt OC 6-18
Den lätta och kompakta batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18 för smidig rengöring utan att behöva ha tillgång till eluttag. Inklusive 18 V batteri och laddare.
Kompakt och portabel rengöring utan strömförsörjning – den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18 är perfekt för snabb och effektiv mellanrengöring när du är på språng eller hemma. Anslut bara slangen och den är klar att använda. En separat tillgänglig sugslang innebär att den kan användas när du är på språng, och den gör det möjligt att hämta vatten från brunnar, cisterner, hinkar eller naturliga vattendrag. Med det skonsamma flatmunstycket tas hårt sittande smuts enkelt bort från cyklar, camping- eller trädgårdsmöbler, leksaker med mera. Ett brett utbud av tillbehör ger fler användningsområden för OC 6-18, samtliga går att köpa till separat. Det medföljande uppladdningsbara batteriet kan användas i alla batteridrivna produkter som ingår i Kärcher 18 V Battery Power plattform. Tack vare innovativ Real Time Technology visar LCD-displayen på batteriet återstående kapacitet vid arbete, laddning och förvaring.
Egenskaper och fördelar
Mobil städning
- Behöver ingen strömkälla tack vare batteritekniken.
- Rengöring är också möjlig utan vattenanslutning tack vare sugslangen eller vagnen med en 12 liter stor vattentank (båda tillgängliga separat).
Praktisk tillbehörshållare på maskinen
- Slangen, spolhandtaget och spolröret kan enkelt och säkert förvaras på produkten för att spara plats.
- Tillbehör finns alltid nära till hands, även när du är på språng.
- Den påfyllningsbara vattenvagnen på 12 liter finns som tillval.
Kärchers Home & Garden-app
- Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs.
Effektivare och optimalt anpassat mellantryck
- 24 bars tryck (max) för effektiv rengöring.
- Rengör även känsliga ytor på ett skonsamt, säkert och tillförlitligt sätt.
Flexibel slang
- Enkel slanghantering.
Uppladdningsbart 18 V Kärcher Battery Power-batteri
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Tryck (bar)
|Max. 24
|Tryckintervall
|Mellantryck
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 200
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 12 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|300
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|384 x 241 x 204
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Flatstrålemunstycke
- Integrerat vattenfilter
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Vattensugning
- Slangtyp: Flexibel medeltrycksslang
- Tryckspolhandtag: Spolhandtag för medeltryck
- Sprutlans: kort och lång
Videos
Användningsområden
- Trädgårdsleksaker
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Soptunnor
- Blomsterbäddar
- Cyklar
- Fälgar
- Persienner/jalusier
- Tält/campingutrustning
Tillbehör
Rengöringsmedel
All products that match the battery
OC 6-18 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.