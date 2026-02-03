Kompakt och portabel rengöring utan strömförsörjning – den batteridrivna lågtryckstvätten OC 6-18 är perfekt för snabb och effektiv mellanrengöring när du är på språng eller hemma. Anslut bara slangen och den är klar att använda. En separat tillgänglig sugslang innebär att den kan användas när du är på språng, och den gör det möjligt att hämta vatten från brunnar, cisterner, hinkar eller naturliga vattendrag. Med det skonsamma flatmunstycket tas hårt sittande smuts enkelt bort från cyklar, camping- eller trädgårdsmöbler, leksaker med mera. Ett brett utbud av tillbehör ger fler användningsområden för OC 6-18, samtliga går att köpa till separat. Det medföljande uppladdningsbara batteriet kan användas i alla batteridrivna produkter som ingår i Kärcher 18 V Battery Power plattform. Tack vare innovativ Real Time Technology visar LCD-displayen på batteriet återstående kapacitet vid arbete, laddning och förvaring.