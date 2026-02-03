Portabel mellantryckstvätt OC Compact
OC Compact mellantryckstvätt med litiumjonbatteri, vikbart handtag och sugslang för mångsidig portabel rengöring, oberoende av ström- och vattenanslutning.
OC Compact är en kompakt, handhållen mellantryckstvätt för flexibel och portabel användning. Tack vare det integrerade litiumjonbatteriet och den 5 meter långa sugslangen för externa vattenkällor kan du rengöra oberoende av ström- eller vattenanslutning – perfekt när du är på språng och användning runt huset. Den lätta, innovativa designen med infällbart handtag möjliggör platsbesparande förvaring och enkel transport. Med 2-stegs tryckjustering kan trycket justeras mellan ca. 6 och 15 bar, idealisk för rengöring av känsliga ytor eller för att förlänga batteritiden till upp till 30 minuter. En LED-indikering ger information om läge och batteridriftstid. 4-i-1 Multi Jet låter dig snabbt växla mellan 4 spoltyper, samtidigt som Kärchers munstycksteknik säkerställer skonsam och effektiv rengöring. Rengöringsmedel kan appliceras med munstycket som tillhandahålls för detta ändamål. Perfekt för snabb, okomplicerad användning utan tidskrävande installation, oavsett om det är camping, efter cykel- eller vandringsturer eller i trädgården. Batteriet kan laddas via USB-C. Den är inte kompatibel med trädgårdsslangsanslutningar.
Egenskaper och fördelar
Mobil städningMed den medföljande sugslangen och det integrerade batteriet kan du enkelt rengöra när du är på språng – oberoende av vatten- och strömanslutningar (ej kompatibel med trädgårdsslangsanslutningen). Flexibel för användning i många olika städuppgifter, t.ex. för cyklar, trädgårds- och campingutrustning, hundar eller punktstädning på bilen. USB typ C-laddningsuttaget på enheten möjliggör flexibel laddning även när du är på resande fot, t.ex. i bilen eller powerbanken.
Tryckjustering med LED-indikeringLED-lampan ger information om batteriets aktuella laddningsstatus.
Lätt och kompakt enhetsdesignMinimerar utrymmesförbrukningen under transport och förvaring – den innovativa enhetsdesignen gör att handtaget kan vikas bort efter användning. Detta minimerar förpackningsstorleken på OC Handheld Compact. Tack vare sin lätta och minimalistiska design är enheten lätt att hantera och ligger bekvämt i handen, även när den används under långa perioder.
Effektivt och skonsamt medeltryck
- Tack vare den effektiva Kärcher munstyckstekniken och 4-i-1 Multi Jet, rengör mellantryckstvätten skonsamt och sparar vatten. Smuts avlägsnas mycket effektivt.
- Idealiskt val för att skydda känsliga komponenter på cyklar, såsom lager, tätningar eller nav.
- Pålitlig och exakt rengöring, även på svåråtkomliga ställen.
Omfattande utbud av tillbehör
- Multi Jet kombinerar fyra spoltyper i ett enda munstycke, som enkelt kan justeras genom att vrida munstyckshuvudet.
- Sugslangen gör det möjligt att använda vatten från externa vattenkällor såsom en behållare, hink eller bäck. Maximal rörelsefrihet tack vare 5 m längd.
- Rengöringsmedelsstrålen gör det enkelt att applicera medlet över en stor yta för ännu effektivare rengöring av envis smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Tryck (bar)
|Max. 15
|Tryckintervall
|Mellantryck
|Flödeshastighet (l/h)
|150
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Spänning (V)
|7,2
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|Normalt läge: / 12 eco!efficiency läge / 30
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (h)
|3
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ I eco!Mode-inställningen minskar vattenförbrukningen i genomsnitt med 24% och energiförbrukningen i genomsnitt med 54% jämfört med den högsta inställningen (Max-läge).
Följande ingår
- Laddare: 5 V / 2 A laddstation + adapter (1 av varje)
- 4-i-1 Multi Jet
- Sugslang
- Rengöringsmedelsflaska
Standardutrustning
- Vattensugning
- Integrerat vattenfilter
- Fällbart handtag
Videos
Användningsområden
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- Husdjur/hundar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
- Barnvagnar/buggies
- Soptunnor
- Motorcyklar och skotrar
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Persienner/jalusier
Rengöringsmedel
