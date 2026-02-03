OC Compact är en kompakt, handhållen mellantryckstvätt för flexibel och portabel användning. Tack vare det integrerade litiumjonbatteriet och den 5 meter långa sugslangen för externa vattenkällor kan du rengöra oberoende av ström- eller vattenanslutning – perfekt när du är på språng och användning runt huset. Den lätta, innovativa designen med infällbart handtag möjliggör platsbesparande förvaring och enkel transport. Med 2-stegs tryckjustering kan trycket justeras mellan ca. 6 och 15 bar, idealisk för rengöring av känsliga ytor eller för att förlänga batteritiden till upp till 30 minuter. En LED-indikering ger information om läge och batteridriftstid. 4-i-1 Multi Jet låter dig snabbt växla mellan 4 spoltyper, samtidigt som Kärchers munstycksteknik säkerställer skonsam och effektiv rengöring. Rengöringsmedel kan appliceras med munstycket som tillhandahålls för detta ändamål. Perfekt för snabb, okomplicerad användning utan tidskrävande installation, oavsett om det är camping, efter cykel- eller vandringsturer eller i trädgården. Batteriet kan laddas via USB-C. Den är inte kompatibel med trädgårdsslangsanslutningar.