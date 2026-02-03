För alla som behöver en portabel rengöringslösning som kan förvaras och transporteras i riktigt små utrymmen: den kompakta och lätta hopfällbara högtryckstvätten OC 3 från Kärcher har en hopfällbar vattentank. Den kan på nolltid fällas ihop till minimal förpackningsstorlek och ger platsbesparande förvaring. Med sitt litiumjonbatteri är produkten redo att användas var som helst, när som helst, och utan tidskrävande förberedelser. Fyll bara på med vatten och sätt igång. En LED-display ger information om batteriets laddningsnivå. Den flexibla 1,8 meter långa tryckslangen ger optimal rörelsefrihet vid rengöring. Oavsett om det är på campingen, efter en cykeltur eller i trädgården hemma – den mobila utomhustvätten är den perfekta lösningen för snabbrengöring. Ett brett utbud av tillbehör, som ger fler användningsområden, finns tillgängligt.