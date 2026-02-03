Portabel lågtryckstvätt OC Foldable
Med hopfällbar vattentank, lätt transport, lätt förvaring och mångsidig funktion: den hopfällbara portabla utomhustvätten OC 3 med litiumjonbatteri för portabel rengöring.
För alla som behöver en portabel rengöringslösning som kan förvaras och transporteras i riktigt små utrymmen: den kompakta och lätta hopfällbara högtryckstvätten OC 3 från Kärcher har en hopfällbar vattentank. Den kan på nolltid fällas ihop till minimal förpackningsstorlek och ger platsbesparande förvaring. Med sitt litiumjonbatteri är produkten redo att användas var som helst, när som helst, och utan tidskrävande förberedelser. Fyll bara på med vatten och sätt igång. En LED-display ger information om batteriets laddningsnivå. Den flexibla 1,8 meter långa tryckslangen ger optimal rörelsefrihet vid rengöring. Oavsett om det är på campingen, efter en cykeltur eller i trädgården hemma – den mobila utomhustvätten är den perfekta lösningen för snabbrengöring. Ett brett utbud av tillbehör, som ger fler användningsområden, finns tillgängligt.
Egenskaper och fördelar
Effektivt och skonsamt lågtryckFördelen med lågtryck: effektiv och samtidigt mycket skonsam rengöring, perfekt för känsliga ytor. Standardmunstycket med platt stråle rengör även svåråtkomliga ställen på ett pålitligt och exakt sätt. Munstycket med konisk stråle är lämpligt för ännu skonsammare rengöring av t.ex. hundtassar.
Innovativ, hopfällbar tankStor kapacitet (8 l) hos den flexibla vattentanken, som kan fällas ihop till en minimal förpackningsstorlek för enkel transport och platsbesparande förvaring. Minskat utrymmesbehov: slangen och spolhandtaget förvaras i den kompakt hopfällda produkten.
Integrererat lithium-ion batteriMobil rengöring när som helst utan strömanslutning. Lång batteritid för upprepad användning, utan mellanladdning. LED-displayen meddelar när batteriet behöver laddas. USB typ C-laddningsuttaget på enheten möjliggör flexibel laddning även när du är på språng, t.ex. i bilen eller med en powerbank.
Enkel och smidig manövrering
- Redo att användas var som helst, när som helst, och utan tidskrävande förberedelser. Fyll bara på med vatten och sätt igång.
- Ergonomiskt bärhandtag med fästning av slang för enkel transport.
- Vattentanken kan fyllas enkelt och praktiskt tack vare den stora öppningen.
Stort utbud av tillbehör
- Omfattande tillbehör som ger fler användningsområden finns som tillval.
- Rätt tillbehör för varje rengöringsuppgift (oavsett om det handlar om cyklar, friluftsutrustning, trädgårdsmöbler, hunden och mycket mer).
Specifikationer
Tekniska data
|Tryckintervall
|Lågtryck
|Flödeshastighet (l/min)
|Max. 2
|Batteridriven enhet
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Drifttid (min)
|Max. 15
|Laddningstid (h)
|2,25
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|305 x 298 x 271
Följande ingår
- Lithium-ion batteri
- Flatstrålemunstycke
Standardutrustning
- Vattentankens volym: 8 l
- Slanglängd: 1.8 m
- Slangtyp: Flexibel lågtrycksslang
- Integrerat vattenfilter
- Tryckspolhandtag: Spolhandtag för lågtryck
- Enhetsfilter
Användningsområden
- Cyklar
- Tält/campingutrustning
- Sportutrustning (surfbräda, kajak, SUP)
- Husdjur/hundar
- Barnvagnar/buggies
- Skor/vandringsskor
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Blomsterbäddar
