BP 1 är den idealiska ersättaren till vattenkannan. Med fatpumpen vattnar du trädgården med regnvatten utan ansträngning. Fatpumpen har flexibel infästning som håller pumpen säkert på plats. Den passar alla vattentunnor. BP 1 har ett greppvänligt handtag, nivåvippa och avtagbart förfilter. Dessutom finns steglös höjdjustering och ON-/OFF-brytare på infästningen. Nivåvippan skyddar pumpen mot torrkörning.