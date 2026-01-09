Fatpump BP 1 Barrel

BP 1 är den innovativa fatpumpen med på-/ avknapp direkt på infästningen som gör det möjligt att använda och spara värdefullt regnvatten från tunnan.

BP 1 är den idealiska ersättaren till vattenkannan. Med fatpumpen vattnar du trädgården med regnvatten utan ansträngning. Fatpumpen har flexibel infästning som håller pumpen säkert på plats. Den passar alla vattentunnor. BP 1 har ett greppvänligt handtag, nivåvippa och avtagbart förfilter. Dessutom finns steglös höjdjustering och ON-/OFF-brytare på infästningen. Nivåvippan skyddar pumpen mot torrkörning.

Egenskaper och fördelar
Fatpump BP 1 Barrel: Flexibel infästning
Flexibel infästning
Passar alla tunnor
Fatpump BP 1 Barrel: Integrerad ON/OFF-knapp
Integrerad ON/OFF-knapp
Enkel drift
Fatpump BP 1 Barrel: Integrerat förfilter
Integrerat förfilter
Skyddar pumpen mot smuts och ökar därmed livslängden och funktionstillförlitlighet
Justerbar slanglängd
  • Anpassar sig perfekt till alla djup på tunnor
Flottörbrytare
  • Skyddar mot torrkörning
Specifikationer

Tekniska data

Nominell effekt (W) 400
Pumpkapacitet, max (l/h) < 3800
Leveranshöjd (m) 11
Tryck (bar) Max. 1,1
Nedsänkningsdjup (m) Max. 7
Temperatur (°C) Max. 35
Strömkabel (m) 10
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 4,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,7
Mått (L × B × H) (mm) 135 x 170 x 520

Standardutrustning

  • Bekvämt lyfthandtag
  • Fastsättningsmöjlighet
  • Slang, justerbar längd
  • Inklusive förfilter
  • Integrerad på/av-brytare
  • Kontrolllucka
  • Enkel inställning av start- och stoppnivå: ja
  • Flottörbrytare
Fatpump BP 1 Barrel
Videos
Användningsområden
  • För trädgårdsbevattning från regnvattentunnor
Tillbehör
BP 1 Barrel Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

