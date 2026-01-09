Fatpump BP 1 Barrel
BP 1 är den innovativa fatpumpen med på-/ avknapp direkt på infästningen som gör det möjligt att använda och spara värdefullt regnvatten från tunnan.
BP 1 är den idealiska ersättaren till vattenkannan. Med fatpumpen vattnar du trädgården med regnvatten utan ansträngning. Fatpumpen har flexibel infästning som håller pumpen säkert på plats. Den passar alla vattentunnor. BP 1 har ett greppvänligt handtag, nivåvippa och avtagbart förfilter. Dessutom finns steglös höjdjustering och ON-/OFF-brytare på infästningen. Nivåvippan skyddar pumpen mot torrkörning.
Egenskaper och fördelar
Flexibel infästningPassar alla tunnor
Integrerad ON/OFF-knappEnkel drift
Integrerat förfilterSkyddar pumpen mot smuts och ökar därmed livslängden och funktionstillförlitlighet
Justerbar slanglängd
- Anpassar sig perfekt till alla djup på tunnor
Flottörbrytare
- Skyddar mot torrkörning
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|400
|Pumpkapacitet, max (l/h)
|< 3800
|Leveranshöjd (m)
|11
|Tryck (bar)
|Max. 1,1
|Nedsänkningsdjup (m)
|Max. 7
|Temperatur (°C)
|Max. 35
|Strömkabel (m)
|10
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Standardutrustning
- Bekvämt lyfthandtag
- Fastsättningsmöjlighet
- Slang, justerbar längd
- Inklusive förfilter
- Integrerad på/av-brytare
- Kontrolllucka
- Enkel inställning av start- och stoppnivå: ja
- Flottörbrytare
Videos
Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regnvattentunnor
Tillbehör
BP 1 Barrel Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.