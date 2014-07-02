RM 503, Fönsterputsmedel, 20ml
Fönsterputs, förpackade i praktiska doser, för rena och klara fönster utan ränder. Kan användas för alla vattenresistensa ytor som glas, speglar, fönster, duschkabiner etc. Vattenavvisande och håller ytorna rena längre.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|4 x 20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|20
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|225 x 115 x 25
Produkt
- Rengöring utan ränder.
- Angenäm, frisk doft
- Bra vätande egenskaper
- Kan även användas manuellt
- Tar bort hårt sittande smuts som fett, insekter, fingeravtryck och föroreningar
- Löser kalkfläckar på duschkabiner, speglar och glasytor
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Spröjsade fönster
- Speglar
- Glasbord
- Duschkabiner i glas