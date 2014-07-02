RM 503, Fönsterputsmedel, 20ml

Fönsterputs, förpackade i praktiska doser, för rena och klara fönster utan ränder. Kan användas för alla vattenresistensa ytor som glas, speglar, fönster, duschkabiner etc. Vattenavvisande och håller ytorna rena längre.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 4 x 20
Förpackningsenhet (Del(ar)) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 225 x 115 x 25
Produkt
  • Rengöring utan ränder.
  • Angenäm, frisk doft
  • Bra vätande egenskaper
  • Kan även användas manuellt
  • Tar bort hårt sittande smuts som fett, insekter, fingeravtryck och föroreningar
  • Löser kalkfläckar på duschkabiner, speglar och glasytor
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
  • Fönster och glasytor
  • Spröjsade fönster
  • Speglar
  • Glasbord
  • Duschkabiner i glas
