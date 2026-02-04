Blästersand fin 25 kg, 25kg
Blästersand specielt anpassat för att skonsamt rengöra tegel, kakel, stål, trä och betong. Perfekt för att ta bort rost och färg. Granulater på 0,2-0,8 mm.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (kg)
|25
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|25,1
Produkt
- För ytbehandlig med granulater
- För att ta bort rost och färg
- Granulater på 0,2-0,8 mm
- Används med Kärchers blästerset
- Rengöringsmedel tillverkat av aluminiumsilikat
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
- Klinkers
- Tegelstenar
- Stål
- Hårt träslag
- Betong