Blästersand fin 25 kg, 25kg

Blästersand specielt anpassat för att skonsamt rengöra tegel, kakel, stål, trä och betong. Perfekt för att ta bort rost och färg. Granulater på 0,2-0,8 mm.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (kg) 25
Förpackningsenhet (Del(ar)) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 25,1
Produkt
  • För ytbehandlig med granulater
  • För att ta bort rost och färg
  • Granulater på 0,2-0,8 mm
  • Används med Kärchers blästerset
  • Rengöringsmedel tillverkat av aluminiumsilikat
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
  • Klinkers
  • Tegelstenar
  • Stål
  • Hårt träslag
  • Betong
