Mer tid för de trevliga sakerna i livet: Den smarta robotdammsugaren RCV 3 tar hand om golvrengöringen. När den väl har startats, rengör RCV 3 systematiskt och självständigt dina hårda golv och mattor. Torr smuts transporteras pålitligt till den inbyggda avfallsbehållaren av den roterande borsten, sidoborsten för kanterna och fläkten. Vid behov dammsuger inte bara RCV 3, den kan även våttorka. När batterikapaciteten minskar kan RCV 3 regelbundet ladda sig själv och återvänder alltid till laddningsstationen efter att arbetet är klart. Via appen kan RCV 3 skickas på en upptäcktsrunda och kommer automatiskt att skapa en karta över rummen genom att upptäcka omgivningen (LiDAR). Individuella rengöringsparametrar kan ställas in för varje rum, exempelvis vilka rum som ska dammsugas, våttorkas eller inte städas alls. Ytterligare sensorer förhindrar att enheten faller, till exempel ner för trappor. För rengöringsuppgifter kan RCV 3 enkelt startas via appen, med hjälp av ett förinställt individuellt schema eller genom att trycka på en knapp på enheten. Om robotdammsugaren behöver hjälp, kommer den i många situationer att meddela dig via röststyrning.