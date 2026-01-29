RCV 3
Den smarta robotdammsugaren RCV 3 med exakt LiDAR-navigering och bekväm appkontroll rengör mattor och hårda ytor helt autonomt och systematiskt. Hårda ytor kan också torkas när de är våta.
Mer tid för de trevliga sakerna i livet: Den smarta robotdammsugaren RCV 3 tar hand om golvrengöringen. När den väl har startats, rengör RCV 3 systematiskt och självständigt dina hårda golv och mattor. Torr smuts transporteras pålitligt till den inbyggda avfallsbehållaren av den roterande borsten, sidoborsten för kanterna och fläkten. Vid behov dammsuger inte bara RCV 3, den kan även våttorka. När batterikapaciteten minskar kan RCV 3 regelbundet ladda sig själv och återvänder alltid till laddningsstationen efter att arbetet är klart. Via appen kan RCV 3 skickas på en upptäcktsrunda och kommer automatiskt att skapa en karta över rummen genom att upptäcka omgivningen (LiDAR). Individuella rengöringsparametrar kan ställas in för varje rum, exempelvis vilka rum som ska dammsugas, våttorkas eller inte städas alls. Ytterligare sensorer förhindrar att enheten faller, till exempel ner för trappor. För rengöringsuppgifter kan RCV 3 enkelt startas via appen, med hjälp av ett förinställt individuellt schema eller genom att trycka på en knapp på enheten. Om robotdammsugaren behöver hjälp, kommer den i många situationer att meddela dig via röststyrning.
Egenskaper och fördelar
VåtmoppningFör ännu bättre rengöringsresultat kan RCV 3 även våtmoppa. Om det behövs, använd avtorkningsenheten med mikrofiberduk, fyll färskvattentanken och du är redo att köra igång. Robotdammsugaren RCV 3 kan antingen användas endast för rengöring, endast för våtmoppning eller med båda alternativen tillsammans i det kombinerade rengöringsläget.
Precis navigationLiDAR-sensorer på RCV 3 gör att den kan vara mycket exakt vid avläsning av rummen och skapa detaljerad kartläggning för säker rengöring. Med sin snabba och robusta LiDAR-navigering skannar RCV 3 dina rum och har därmed de bästa kartorna för att navigera säkert och tillförlitligt genom rum även i mörker.
FallsensorFallsensorerna förhindrar tillförlitligt att RCV 3 faller nedför trappor. Sensorerna skannar golvet. Om en stor sluttning upptäcks får styrenheten en signal som utlöser roboten att vända.
Dataskydd och uppdateringar
- Kärcher är baserat i Tyskland, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid dataskydd och är mycket noga med att säkerställa att alla tillämpliga lagkrav i detta avseende uppfylls.
- Hela dataöverföringen mellan Home Robots-appen på din smartphone och din robotdammsugare och mopp går via ett moln till servrar i Tyskland.
- Regelbundna uppdateringar förbättrar och utökar prestandan för robotdammsugaren och appen. Detta innebär också att systemets säkerhet ständigt uppdateras för att matcha nuvarande specifikationer.
Röstutmatning
- Alltid välinformerad: RCV 3 använder röstutgång för att ge viktig information och dela aktuell status.
- Om robotdammsugaren RCV 3 behöver hjälp eller en service kommer den i många situationer att berätta det för dig via röststyrning.
Styrs enkelt via appen med wifi
- Appen kan användas för att anpassa många av inställningarna för att matcha individuella preferenser.
- Med appen kan du konfigurera rengöringsroboten RCV 3 och styra den från vilken plats som helst, även mär du inte är hemma.
- Information om aktuell produktstatus och en display som visar det aktuella rengöringsförloppet finns i appen.
Exakt kartläggning med mångsidiga anpassningsalternativ
- Appen kan lagra flera kartor, t.ex. för flera våningar.
- Det är möjligt att definiera zoner där man inte vill att roboten ska gå och städa (t.ex.lekområden i barnrum eller hinder som roboten inte kan kringgå).
- Definition av utvalda områden som ska rengöras flera gånger, rengöras med ett intensivt rengöringsläge eller moppas med mer vatten.
Justering av rengöringsparametrarna
- Definition av olika rengöringsparametrar i appen, för enskilda områden i rummen (t.ex. sugkraft eller vattenvolym, antal rengöringar per yta).
Timerprogram
- Du kan schemalägga tider för rengöring och skapa rengöringsplaner via appen.
- RCV 3 startar självständigt rengöringen baserat på schemalagda datum/tider.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Uppladdningstid (min)
|230
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterikapacitet (Ah)
|3,2
|Drifttid per laddning (min)
|120
|Ytkapacitet (beroende på rengöringsläge) (m²/h)
|85
|Behållare (ml)
|500
|2-i-1 avfallsbehållare (ml)
|300
|2-i-1 färskvattentank (ml)
|170
|Sugkraft (Pa)
|2500
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|67
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Robotdammsugarens vikt (inkl. torkenhet och torkduk) (kg)
|3,7
|Vikt, basstation (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,9
|Robotdammsugarens höjd (mm)
|94
|Robotdammsugarens diameter (mm)
|350
|Mått, laddstation (L x B x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Följande ingår
- Rengöringsborste
- Sidoborstes: 2 x
- Filter: 2 x
- Rengöringsverktyg
- Torkenhet
- Rengöringstrasa: 2 x
- 2-i-1 avfallsbehållare inklusive färskvattentank
- Behållare
- Laddstation
Standardutrustning
- autonom städning
- Fallsensor
- drivs med hjälp av app
- Anslutning via WLAN
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- Röstutmatning
- Navigationssystem med laser (LiDAR)
- Timerprogram: Flera timerprogram kan ställas in
- Rengöringsfunktioner: Rengöring/ Våtrengöring/ Kombinationsrengöring (våt och torr)/ Automatiskt system/ Punkt
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Lågluggade mattor
Tillbehör
RCV 3 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.