RCV 5
RCV 5 dammsuger och moppar helt självständigt med hjälp av artificiell intelligens. Utrustad med exakt LiDAR-navigering, ett dubbellasersystem och kamera, undviker hinder utan ansträngning.
Hårda golv och mattor med låg lugg rengörs självständigt och systematiskt av den smarta rengöringsroboten RCV 5. Torr smuts transporteras in i den inbyggda avfallsbehållaren av den roterande borsten, sidoborsten för kanterna och fläkten. RCV 5 dammsuger inte bara utan kan också våtmoppa. I moppningsläge undviks mattor automatiskt. Via appen skickas RCV 5 på en utforskningstur och skapar automatiskt en karta över rummen genom att detektera omgivningen (LiDAR). Individuella rengöringsparametrar kan ställas in för varje rum. Till exempel vilka rum som ska dammsugas, moppas eller inte städas. Tack vare det dubbla lasersystemet med kamera upptäcker och undviker även toppmodellen RCV 5 platta hinder som kablar, strumpor eller skor. Ytterligare sensorer förhindrar att enheten faller, till exempel i trappor. För rengöring kan du enkelt starta RCV 5 via appen, med hjälp av ett förinställt individuellt schema eller genom att trycka på en knapp på enheten. Om städroboten behöver hjälp kommer den i många situationer att berätta för dig via röstutgång.
Egenskaper och fördelar
VåtmoppningFör ännu bättre rengöringsresultat kan RCV 5 även våtmoppa. Om det behövs, använd avtorkningsenheten med mikrofiberduk, fyll färskvattentanken och du är redo att köra igång. Robotdammsugaren RCV 5 kan antingen användas endast för rengöring, endast för våtmoppning eller med båda alternativen tillsammans i det kombinerade rengöringsläget.
Exakt navigering med artificiell intelligensMed snabb, robust LiDAR-navigering skannar och kartlägger roboten rummen med precision, vilket säkerställer den bästa orienteringen för pålitlig rengöring, även i mörker. Den dubbla lasersensorn och kameran på roboten gör att den till och med kan känna igen små eller platta föremål som är för små för LiDAR-systemet (t.ex. skor, strumpor eller kablar). Om det dubbla laserkamerasystemet upptäcker hinder, införlivar det dem i kartan. Roboten passerar runt dem med en intelligent navigeringsmanöver och undviker att fastna eller orsaka skada.
Mattdetektering och Auto Boost-funktionRCV 5 känner automatiskt av mattbelagda ytor med hjälp av en ultraljudssensor och visar dessa på kartan i appen. Om våtmoppning aktiveras undviker roboten de upptäckta mattbelagda ytorna och går runt dem. Auto Boost-funktionen ökar sugkraften på mattor vid behov för ännu bättre rengöringsresultat.
Fallsensor
- Fallsensorerna förhindrar på ett tillförlitligt sätt att RCV 5 faller nedför trappor.
- Sensorerna skannar golvet. Om en stor sluttning upptäcks får styrenheten en signal som utlöser roboten att vända.
Dataskydd och uppdateringar
- Kärcher är baserat i Tyskland, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid dataskydd och är mycket noga med att säkerställa att alla tillämpliga lagkrav i detta avseende uppfylls.
- Hela dataöverföringen mellan Home Robots-appen på din smartphone och din robotdammsugare och mopp går via ett moln till servrar i Tyskland.
- Regelbundna uppdateringar förbättrar och utökar prestandan för robotdammsugaren och appen. Detta innebär också att systemets säkerhet ständigt uppdateras för att matcha nuvarande specifikationer.
Röstutmatning
- Alltid välinformerad: RCV 5 använder röststyrning för att ge viktig information och dela aktuell status.
- Om robotdammsugaren RCV 5 behöver hjälp eller en service kommer den i många situationer att berätta det för dig via röststyrning.
Styrs enkelt via appen med wifi
- Appen kan användas för att anpassa många av inställningarna för att matcha individuella preferenser.
- Med appen kan du konfigurera robotdammsugaren RCV 5 och styra den från vilken plats som helst, även när du inte är hemma.
- Information om aktuell produktstatus och en display som visar det aktuella rengöringsförloppet finns i appen.
Exakt kartläggning med mångsidiga anpassningsalternativ
- Appen kan lagra flera kartor, t.ex. för flera våningar.
- Det är möjligt att definiera zoner där man inte vill att roboten ska gå och städa (t.ex.lekområden i barnrum eller hinder som roboten inte kan kringgå).
- Definition av utvalda områden som ska rengöras flera gånger, rengöras med ett intensivt rengöringsläge eller moppas med mer vatten.
Justering av rengöringsparametrarna
- Definition av olika rengöringsparametrar i appen, för enskilda områden i rummen (t.ex. sugkraft eller vattenvolym, antal rengöringar per yta).
Timerprogram
- Du kan schemalägga tider för rengöring och skapa rengöringsplaner via appen.
- RCV 5 startar självständigt rengöringen baserat på schemalagda datum/tider.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Uppladdningstid (min)
|230
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterikapacitet (Ah)
|5,2
|Drifttid per laddning (min)
|120
|Ytkapacitet (beroende på rengöringsläge) (m²/h)
|85
|Behållare (ml)
|330
|Färskvattentank (ml)
|240
|Sugkraft (Pa)
|5000
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|66
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Robotdammsugarens vikt (inkl. torkenhet och torkduk) (kg)
|3,9
|Vikt, basstation (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5
|Robotdammsugarens höjd (mm)
|97
|Robotdammsugarens diameter (mm)
|350
|Mått, laddstation (L x B x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Följande ingår
- Rengöringsborste
- Sidoborstes: 2 x
- Filter: 2 x
- Rengöringsverktyg
- Torkenhet
- Rengöringstrasa: 2 x
- Behållare
- Färskvattentank
- Laddstation
Standardutrustning
- autonom städning
- Fallsensor
- Mattsensor
- drivs med hjälp av app
- Anslutning via WLAN
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- Röstutmatning
- Navigationssystem med laser (LiDAR)
- Lasersensor och kamera
- Timerprogram: Flera timerprogram kan ställas in
- Rengöringsfunktioner: Rengöring/ Våtrengöring/ Kombinationsrengöring (våt och torr)/ Automatiskt system/ Punkt
Videos
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Lågluggade mattor
Tillbehör
RCV 5 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.