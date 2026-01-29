Hårda golv och mattor med låg lugg rengörs självständigt och systematiskt av den smarta rengöringsroboten RCV 5. Torr smuts transporteras in i den inbyggda avfallsbehållaren av den roterande borsten, sidoborsten för kanterna och fläkten. RCV 5 dammsuger inte bara utan kan också våtmoppa. I moppningsläge undviks mattor automatiskt. Via appen skickas RCV 5 på en utforskningstur och skapar automatiskt en karta över rummen genom att detektera omgivningen (LiDAR). Individuella rengöringsparametrar kan ställas in för varje rum. Till exempel vilka rum som ska dammsugas, moppas eller inte städas. Tack vare det dubbla lasersystemet med kamera upptäcker och undviker även toppmodellen RCV 5 platta hinder som kablar, strumpor eller skor. Ytterligare sensorer förhindrar att enheten faller, till exempel i trappor. För rengöring kan du enkelt starta RCV 5 via appen, med hjälp av ett förinställt individuellt schema eller genom att trycka på en knapp på enheten. Om städroboten behöver hjälp kommer den i många situationer att berätta för dig via röstutgång.