RVF 7 Comfort Extra
Dammsugning och moppning: RVF 7 Comfort Extra med AI-kamera rengör hårda golv och korthåriga mattor, medan multifunktionsstationen tömmer den uppsamlade smutsen och fyller på med rent vatten.
Upplev enkel golvrengöring med den intelligenta robotdammsugaren RVF 7 Comfort Extra. Den innovativa robotdammsugaren med Kärchers unika valsteknik rengör inte bara hårda golv utan även korthåriga mattor utan att du behöver lyfta ett finger. Tack vare intelligent LiDAR-navigering, kamera och AI-teknik känner den igen hinder och navigerar felfritt genom alla rum. Med en sugkraft på upp till 10 000 pascal tar den enkelt bort smuts, medan den beprövade Kärcher-valstekniken säkerställer utmärkt våtrengöring. Så snart det inte finns något färskt vatten eller behållarna för smutsvatten och torr smuts är fulla, går RVF 7 Comfort Extra automatiskt till stationen. Färskt vatten fylls på och smutsvatten och torr smuts tömms helt automatiskt. Styr RVF 7 Comfort Extra bekvämt via appen och njut av mer fritid medan den håller ditt hem skinande rent.
Egenskaper och fördelar
Beprövad rullteknikDen roterande bvalsen fuktas kontinuerligt med färskt vatten och torkas noggrant efter varje rotation. Detta garanterar hygienisk och effektiv våtrengöring av hårda golv.
Intelligent smutsdetekteringRVF 7 Comfort Extra känner av smutsgraden och justerar sedan automatiskt rengöringsparametrarna för att säkerställa effektiv och grundlig rengöring.
Livekamera med fjärråtkomstDu kan när som helst få tillgång till livekameran på din anslutna RVF 7 Comfort Extra via appen, så att du kan övervaka ditt eget hem när du är ute och rör dig.
Exakt navigering med LiDAR och artificiell intelligens
- Möjliggör snabb och exakt detektering av rum, även i mörker. Det innebär att robotdammsugaren alltid håller sin position och rengör pålitligt.
- Den extra lasersensorn och den intelligenta kameran känner igen små eller platta föremål, såsom skor, strumpor eller kablar, som är osynliga för LiDAR.
- Om laserkamerasystemet upptäcker hinder överförs dessa till de lagringsbara kartorna.
Lyftbar mopprulle och huvudborste med anti-hårinpackningsteknik
- Om RVF 7 Comfort Extra upptäcker våt smuts eller vätska på golvet höjs huvudborsten för torrdammsugning automatiskt.
- Om RVF 7 Comfort Extra detekterar en matta under våtrengöring höjs moppvalsen automatiskt för att skydda mattan från fukt (individuellt justerbar i appen).
- Huvudborsten är utrustad med ett speciellt element som förhindrar att hår trasslar sig fast, så att långt hår är mycket mindre benäget att linda sig runt borsten och därför kan tas bort mycket lättare.
Tvåtankssystem med integrerad sensor
- Mikrofibervalsarna fuktas kontinuerligt med vatten från färskvattentanken, medan smutsigt vatten samlas upp i en separat tank. För rena golv – varje gång du moppar.
multifunktionsstation
- Multifunktionsstationen tömmer och fyller vattentankarna och tömmer behållaren för torrt smuts automatiskt. Roboten fortsätter sedan att städa på egen hand.
- Efter varje rengöringskörning rengörs valsen automatiskt med varmt vatten och torkas sedan med varmluft.
Lägesbyte med en knapptryckning
- Snabbt och enkelt byte av rengöringsläge med en knapptryckning direkt på maskinen eller på multifunktionsstationen, användningen är intuitiv, bekväm och möjlig utan app.
Maskintvättbar borstvals
- Borstvalsen kan tvättas i maskin upp till 60 °C. Det betyder att även envis smuts som har samlats i mikrofiberrullen med tiden kan avlägsnas effektivt.
- Ett annat alternativ för att rengöra mikrofiberrullen, utöver rengöring i multifunktionsstationen.
Bekväm appkontroll
- Anpassad inställning av städparametrar: Skapa kartor för olika våningar, ställa in förbjudna zoner, namnge rum, ställa in städtider och mycket mer.
- Sugkraft, vattenförbrukning och andra rengöringsinställningar kan ställas in individuellt för varje rum.
- Rengöringsförloppet kan ses kontinuerligt och detaljerade rengöringsrapporter kan hämtas.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Uppladdningstid (min)
|230
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|14,4
|Batterikapacitet (Ah)
|5,2
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 67
|Sugkraft (Pa)
|Max. 13000
|Färskvattentank (ml)
|300
|Smutsvattentank (ml)
|130
|Behållare (ml)
|250
|Drifttid per laddning (min)
|150
|Ytkapacitet (m²)
|160 60
|Färskvattentank för multifunktionsstation (l)
|3
|Smutsvattentank för multifunktionsstation (l)
|2,4
|Filterpåse för multifunktionsstation (l)
|4
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robotens mått (L × B × H) (mm)
|105
|Robotdammsugarens diameter (mm)
|360
|Mått på multifunktionsstation (L x B x H) (mm)
|450 x 400 x 520
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|20,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 105
Följande ingår
- Rengöringsborste
- Rengöringsmedel: Universalrengöringsmedel RM 536, 500 ml, Oparfymerad Foam Stop, 2 x 30 ml
- Behållare
- Kvantitet filterpåsar: 5 Del(ar)
- Sidoborstes: 4 x
- Torkenhet
- Mikrofibervals: 2 Del(ar)
- Filter: 2 x
- Rengöringsverktyg
- Färskvattentank
- Smutsvattentank
- multifunktionsstation
Standardutrustning
- Fallsensor
- autonom städning
- AI smutsdetektering
- AI-hinderdetektering
- livekamera
- Mattsensor
- drivs med hjälp av app
- Anslutning via WLAN
- Anslutning via Bluetooth
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- Röstutmatning
- Navigationssystem med laser (LiDAR)
- Timerprogram: Flera timerprogram kan ställas in
- Dammsugarläge
- Kombinerat rengöringsläge (vått och torrt)
- autonom städning: Varmvatten
- autonom mopptorkning: Varm
- automatisk tankfyllning
- automatisk tanktömning
- Automatisk dammtömning
- Sopar nära kanten
- lyftbar rengöringsborste
- lyftbar mopp
- Filterpåsens material: Fleece
Användningsområden
- Hårda golv
- På korthåriga mattor
Tillbehör
RVF 7 Comfort Extra Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.