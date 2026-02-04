Upplev enkel golvrengöring med den intelligenta robotdammsugaren RVF 7 Comfort Extra. Den innovativa robotdammsugaren med Kärchers unika valsteknik rengör inte bara hårda golv utan även korthåriga mattor utan att du behöver lyfta ett finger. Tack vare intelligent LiDAR-navigering, kamera och AI-teknik känner den igen hinder och navigerar felfritt genom alla rum. Med en sugkraft på upp till 10 000 pascal tar den enkelt bort smuts, medan den beprövade Kärcher-valstekniken säkerställer utmärkt våtrengöring. Så snart det inte finns något färskt vatten eller behållarna för smutsvatten och torr smuts är fulla, går RVF 7 Comfort Extra automatiskt till stationen. Färskt vatten fylls på och smutsvatten och torr smuts tömms helt automatiskt. Styr RVF 7 Comfort Extra bekvämt via appen och njut av mer fritid medan den håller ditt hem skinande rent.