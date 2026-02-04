Robotgräsklippare RCX 6

Tack vare sin kraftfulla drift på samtliga hjul löser robotgräsklipparen RCX 6 utmanande terräng utan problem. Trådlös och automatisk klippning möjliggörs av GPS, RTK-antenn och AI-kameran.

Robotgräsklipparen RCX 6 navigerar utan begränsningskabel tack vare GPS, RTK-antennen och AI-kameran. Exakt positionering möjliggör klippning i parallella banor och säkerställer effektiv gräsmatteskötsel på kortast möjliga tid. Upp till 3 000 kvadratmeter gräsmatta kan underhållas utan ansträngning och en klipphöjd mellan 2 och 10 centimeter kan väljas och ställas in automatiskt via appen beroende på område. Dessutom kan grundinställningarna läsas och justeras på LCD-displayen. Hinder identifieras och undviks intelligent där du som användare kan ställa in avstånd till hindret efter dina önskemål. Detta gör att RCX 6 kan klippa nära träd samtidigt som den håller ett säkert avstånd till djur som igelkottar. Tack vare driften på samtliga hjul klarar RCX 6 lutningar upp till 70 procent och säkerställer också att svängar är särskilt skonsamma mot gräsmattan tack vare smooth move - teknolgin. Arbetsområdena kartläggs via fjärrstyrning i appen eller automatiskt via den intelligenta AI-ytigenkänning. Arbetsområdet kan delas in i olika zoner och även förses med förbudszoner. Individuella inställningar för schema, körbeteende och mycket mer kan justeras via appen.

Egenskaper och fördelar
Navigering med GPS och RTK
  • Ingen begränsningskabel behövs, vilket innebär att ingen tidskrävande installation eller justering av kabel krävs.
  • Tack vare kommunikationen med satelliter och RTK-antennen kan positionen bestämmas ner till centimetern för att definiera exakta arbetsområden.
  • Klippområdet kartläggs mycket enkelt genom direkt fjärrstyrning av robotgräsklipparen.
AI-kamera
  • 3D-stereokameran känner igen ytor som gräs eller sten och kan därför självständigt kartlägga klippområdet.
  • Den AI-drivna kameran känner intelligent igen objekt och anpassar körbeteendet beroende på hindret. Robotgräsklipparen närmar sig träd och buskar, men håller ett stort avstånd från levande varelser.
  • Om GPS-signalen är svag hjälper kameran till med navigeringen så att robotgräsklipparen kör effektivt och säkert.
Parallell spårklippning
  • Robotgräsklipparen klipper i parallella spår för maximal effektivitet. Avståndet mellan spåren kan anpassas.
  • If tracks are to be avoided, the robotic lawnmower can also change direction after each mowing operation or select a custom angle for mowing.
All-wheel drive funktionen
  • Med sina tre drivna hjul kan robotgräsklipparen klättra och klippa på lutningar upp till 70 procent.
  • På ojämna ytor kan robotgräsklipparen frigöra sig från svåra situationer.
  • Den kan åka över högre trösklar, t.ex. för att byta mellan två områden med olika höjd.
Mjuka svängar
  • Samverkan mellan hjulen och det 360° flexibla bakhjulet gör att robotgräsklipparen kan svänga mjukt och skonsamt för att skydda gräset.
Automatisk klipphöjdsjustering
  • Klipphöjden kan väljas inom ett brett intervall från 2 till 10 centimeter.
  • Klipphöjden justeras elektroniskt genom att ställa in den i appen.
  • Oika klipphöjder kan väljas för varje klippzon, som robotgräsklipparen sedan justerar självständigt.
Dubbelt klippdäck
  • Tack vare de två bladskivorna har robotgräsklipparen en stor klippbredd på 35 centimeter för snabbare och mer effektiv klippning.
Regnsensor
  • Robotgräsklipparen använder sin sensor för att upptäcka regn och återvänder sedan till laddstationen tills gräset är torrt igen.
  • The setting can be customised if operating in the rain or other time-outs are required.
LCD-display
  • Den stora LCD-displayen gör det möjligt att läsa av robotgräsklipparens status direkt på enheten när som helst.
  • De grundläggande inställningarna kan göras via displayen på själva enheten.
Automatiskt schema med flera zoner
  • Robotgräsklipparen skapar ett anpassat schema beroende på område och skick, vilket RCX 6 sedan utför regelbundet.
  • Olika zoner kan skapas, mellan vilka robotgräsklipparen kan byta självständigt och selektivt.
  • Schemat kan anpassas, t.ex. för att undvika att köra in i en viss klippzon under en viss tid på dagen.
Specifikationer

Tekniska data

Ytkapacitet (m²) 3000
Gräsklippartyp Fritt svängande blad
Antal knivar 6
Skärbredd (cm) 35
Skärhöjd (cm) 2 / 10
Max. lutning (%) Max. 70
Gräsklippningsapplikation Mulching
Navigationsteknik GPS / RTK / AI-kamera
Kameratyp 3D stereo
Definition av klippområde GPS-lokalisering / Gräsdetektering
Smalaste korridorbredden (cm) 80
Antal klippzoner (Del(ar)) Max. 10
Laddningstid (min) 35
Batterityp Lithium-ion batteri
Batterispänning (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 5
Uteffekt (A) 5
Ljudeffektnivå (dB(A)) 60
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 868 x 535 x 297
Robotens mått (L × B × H) (mm) 735 x 510 x 270
Robotens vikt (kg) 14,4
Varaktighet av klippning per batteriladdning (min) 75
Vikt utan tillbehör (kg) 14,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 29,8

Följande ingår

  • Laddstation
  • RTK-antenn
  • Jordpinnar för fastsättning av laddstationen: 8 Del(ar)
  • Jordpluggar för att fästa RTK-antennen: 4 Del(ar)
  • Skruvar för montering av RTK-antennen: 4 Del(ar)
  • Klippblad och skruvar: 18 Del(ar)

Standardutrustning

  • Navigationssystem: Systematic strips
  • No-go-zoner
  • Kantskärningsfunktion
  • Sensorteknik: Optisk sensor/ Regnsensor/ Lyftsensor/ anti-lutningssensor/ Stötsensor
  • LoRa®
  • drivs med hjälp av app
  • Anslutning via WLAN
  • Anslutning via Bluetooth
  • Smarta tjänster/funktioner i appen
  • PIN-kodlås
  • OTA firmware uppdatering
  • Flytande klippdäck
  • All-wheel drive funktionen
  • Display
  • regnförsening
  • Antal hjul: 3 Del(ar)
  • Spotlights
  • Bärhandtag
  • Stöldskydd
Videos
Användningsområden
  • Gräsmattor av alla typer med gräs upp till 10 cm högt och lutningar upp till 70 procent
