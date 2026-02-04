Robotgräsklipparen RCX 6 navigerar utan begränsningskabel tack vare GPS, RTK-antennen och AI-kameran. Exakt positionering möjliggör klippning i parallella banor och säkerställer effektiv gräsmatteskötsel på kortast möjliga tid. Upp till 3 000 kvadratmeter gräsmatta kan underhållas utan ansträngning och en klipphöjd mellan 2 och 10 centimeter kan väljas och ställas in automatiskt via appen beroende på område. Dessutom kan grundinställningarna läsas och justeras på LCD-displayen. Hinder identifieras och undviks intelligent där du som användare kan ställa in avstånd till hindret efter dina önskemål. Detta gör att RCX 6 kan klippa nära träd samtidigt som den håller ett säkert avstånd till djur som igelkottar. Tack vare driften på samtliga hjul klarar RCX 6 lutningar upp till 70 procent och säkerställer också att svängar är särskilt skonsamma mot gräsmattan tack vare smooth move - teknolgin. Arbetsområdena kartläggs via fjärrstyrning i appen eller automatiskt via den intelligenta AI-ytigenkänning. Arbetsområdet kan delas in i olika zoner och även förses med förbudszoner. Individuella inställningar för schema, körbeteende och mycket mer kan justeras via appen.