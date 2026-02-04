Robotgräsklippare RCX 6
Tack vare sin kraftfulla drift på samtliga hjul löser robotgräsklipparen RCX 6 utmanande terräng utan problem. Trådlös och automatisk klippning möjliggörs av GPS, RTK-antenn och AI-kameran.
Robotgräsklipparen RCX 6 navigerar utan begränsningskabel tack vare GPS, RTK-antennen och AI-kameran. Exakt positionering möjliggör klippning i parallella banor och säkerställer effektiv gräsmatteskötsel på kortast möjliga tid. Upp till 3 000 kvadratmeter gräsmatta kan underhållas utan ansträngning och en klipphöjd mellan 2 och 10 centimeter kan väljas och ställas in automatiskt via appen beroende på område. Dessutom kan grundinställningarna läsas och justeras på LCD-displayen. Hinder identifieras och undviks intelligent där du som användare kan ställa in avstånd till hindret efter dina önskemål. Detta gör att RCX 6 kan klippa nära träd samtidigt som den håller ett säkert avstånd till djur som igelkottar. Tack vare driften på samtliga hjul klarar RCX 6 lutningar upp till 70 procent och säkerställer också att svängar är särskilt skonsamma mot gräsmattan tack vare smooth move - teknolgin. Arbetsområdena kartläggs via fjärrstyrning i appen eller automatiskt via den intelligenta AI-ytigenkänning. Arbetsområdet kan delas in i olika zoner och även förses med förbudszoner. Individuella inställningar för schema, körbeteende och mycket mer kan justeras via appen.
Egenskaper och fördelar
Navigering med GPS och RTK
- Ingen begränsningskabel behövs, vilket innebär att ingen tidskrävande installation eller justering av kabel krävs.
- Tack vare kommunikationen med satelliter och RTK-antennen kan positionen bestämmas ner till centimetern för att definiera exakta arbetsområden.
- Klippområdet kartläggs mycket enkelt genom direkt fjärrstyrning av robotgräsklipparen.
AI-kamera
- 3D-stereokameran känner igen ytor som gräs eller sten och kan därför självständigt kartlägga klippområdet.
- Den AI-drivna kameran känner intelligent igen objekt och anpassar körbeteendet beroende på hindret. Robotgräsklipparen närmar sig träd och buskar, men håller ett stort avstånd från levande varelser.
- Om GPS-signalen är svag hjälper kameran till med navigeringen så att robotgräsklipparen kör effektivt och säkert.
Parallell spårklippning
- Robotgräsklipparen klipper i parallella spår för maximal effektivitet. Avståndet mellan spåren kan anpassas.
- If tracks are to be avoided, the robotic lawnmower can also change direction after each mowing operation or select a custom angle for mowing.
All-wheel drive funktionen
- Med sina tre drivna hjul kan robotgräsklipparen klättra och klippa på lutningar upp till 70 procent.
- På ojämna ytor kan robotgräsklipparen frigöra sig från svåra situationer.
- Den kan åka över högre trösklar, t.ex. för att byta mellan två områden med olika höjd.
Mjuka svängar
- Samverkan mellan hjulen och det 360° flexibla bakhjulet gör att robotgräsklipparen kan svänga mjukt och skonsamt för att skydda gräset.
Automatisk klipphöjdsjustering
- Klipphöjden kan väljas inom ett brett intervall från 2 till 10 centimeter.
- Klipphöjden justeras elektroniskt genom att ställa in den i appen.
- Oika klipphöjder kan väljas för varje klippzon, som robotgräsklipparen sedan justerar självständigt.
Dubbelt klippdäck
- Tack vare de två bladskivorna har robotgräsklipparen en stor klippbredd på 35 centimeter för snabbare och mer effektiv klippning.
Regnsensor
- Robotgräsklipparen använder sin sensor för att upptäcka regn och återvänder sedan till laddstationen tills gräset är torrt igen.
- The setting can be customised if operating in the rain or other time-outs are required.
LCD-display
- Den stora LCD-displayen gör det möjligt att läsa av robotgräsklipparens status direkt på enheten när som helst.
- De grundläggande inställningarna kan göras via displayen på själva enheten.
Automatiskt schema med flera zoner
- Robotgräsklipparen skapar ett anpassat schema beroende på område och skick, vilket RCX 6 sedan utför regelbundet.
- Olika zoner kan skapas, mellan vilka robotgräsklipparen kan byta självständigt och selektivt.
- Schemat kan anpassas, t.ex. för att undvika att köra in i en viss klippzon under en viss tid på dagen.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytkapacitet (m²)
|3000
|Gräsklippartyp
|Fritt svängande blad
|Antal knivar
|6
|Skärbredd (cm)
|35
|Skärhöjd (cm)
|2 / 10
|Max. lutning (%)
|Max. 70
|Gräsklippningsapplikation
|Mulching
|Navigationsteknik
|GPS / RTK / AI-kamera
|Kameratyp
|3D stereo
|Definition av klippområde
|GPS-lokalisering / Gräsdetektering
|Smalaste korridorbredden (cm)
|80
|Antal klippzoner (Del(ar))
|Max. 10
|Laddningstid (min)
|35
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|18
|Batterikapacitet (Ah)
|5
|Uteffekt (A)
|5
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|60
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Robotens mått (L × B × H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Robotens vikt (kg)
|14,4
|Varaktighet av klippning per batteriladdning (min)
|75
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|29,8
Följande ingår
- Laddstation
- RTK-antenn
- Jordpinnar för fastsättning av laddstationen: 8 Del(ar)
- Jordpluggar för att fästa RTK-antennen: 4 Del(ar)
- Skruvar för montering av RTK-antennen: 4 Del(ar)
- Klippblad och skruvar: 18 Del(ar)
Standardutrustning
- Navigationssystem: Systematic strips
- No-go-zoner
- Kantskärningsfunktion
- Sensorteknik: Optisk sensor/ Regnsensor/ Lyftsensor/ anti-lutningssensor/ Stötsensor
- LoRa®
- drivs med hjälp av app
- Anslutning via WLAN
- Anslutning via Bluetooth
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- PIN-kodlås
- OTA firmware uppdatering
- Flytande klippdäck
- All-wheel drive funktionen
- Display
- regnförsening
- Antal hjul: 3 Del(ar)
- Spotlights
- Bärhandtag
- Stöldskydd
Videos
Användningsområden
- Gräsmattor av alla typer med gräs upp till 10 cm högt och lutningar upp till 70 procent
Tillbehör
RCX 6 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.