Tack vare den batteridrivna terasstvätten kommer smuts och andra former av föroreningar som mossa inte längre att skada din uteplats. Anslut den enkelt till trädgårdsslangen och du är igång: Det integrerade vattendistributionssystemet tar bort smutsen med hjälp av de roterande rullborstarna och sköljer sedan bort allt smuts på en gång. Arbetsbredden är optimalt utformad så att två brädor kan rengöras samtidigt, ända ut till kanterna. Inga verktyg behövs för att byta ut rullborstarna, vilket innebär att du enkelt kan byta ut dina träborstvalsar mot stenbortsvalsar och rengöra dina stenplattor grundligt och enkelt utan ansträngning.