Terrasstvätt PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
Terrasstvätten PCL 3-18 får dina trä, sten och kompositytor att bli som nya igen. Rengöringen går snabbt och enkelt tack vare de två roterande borstvalsarna och det integrerade vattenfördelningssystemet. Batteri och laddare ingår ej.
Tack vare den batteridrivna terasstvätten kommer smuts och andra former av föroreningar som mossa inte längre att skada din uteplats. Anslut den enkelt till trädgårdsslangen och du är igång: Det integrerade vattendistributionssystemet tar bort smutsen med hjälp av de roterande rullborstarna och sköljer sedan bort allt smuts på en gång. Arbetsbredden är optimalt utformad så att två brädor kan rengöras samtidigt, ända ut till kanterna. Inga verktyg behövs för att byta ut rullborstarna, vilket innebär att du enkelt kan byta ut dina träborstvalsar mot stenbortsvalsar och rengöra dina stenplattor grundligt och enkelt utan ansträngning.
Egenskaper och fördelar
Två roterande träborstvalsarGrundlig rengöring av utomhusytor, som trä och kompositytor.
Integrerad vattenfördelningUtmärkta rengöringsresultat – smuts lossas och spolas bort i samma moment.
Ergonomisk vattenregleringsventilVattenmängden kan flexibelt anpassas efter smutsnivån.
18 V Kärcher batteriplattform
- Real Time-teknologi med LCD-batteridisplay: drifttid, laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Utbytbara borstvalsar
- Lämplig för rengöring av uteplatspaneler i trä samt kompositytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Max. tryck (bar)
|Max. 10
|Tryckintervall
|Lågtryck
|Vattenmängd vid 4 bar (l/h)
|Max. 180
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|500 - 600
|Arbetsbredd borstvalsar (mm)
|300
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 20 (2,5 Ah) / Max. 40 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 17 (2,5 Ah) / Max. 34 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
Standardutrustning
- Två vattenmunstycken
- Ventil för reglering av vattenmängd
- Förvaringsposition
- Ergonomiskt handtag
Videos
Användningsområden
- Terrass
- Balkong
- Träytor
- Mossa
Tillbehör
PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare) Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.