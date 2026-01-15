Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).

Den batteridrivna gräs- och busktrimmern GSH 18-20 är två verktyg i ett, för precisionsklippning av gräskanter och trimning av mindre buskar till eleganta former.

En trädgårdsmästare uppskattar rena linjer och definierade former som ger intryck av en välskött trädgård. Men med en gräsklippare är det omöjligt att skapa snygga och prydliga kanter längs stenpartier, gångar eller uteplatser. Det är där den kraftfulla batteridrivna gräs- och busktrimmern kommer in i bilden. Den 12 cm breda gräskniven trimmar gräsmattans kanter med optimal precision. Dess låga vikt och kraftfulla batteri gör det här till det perfekta verktyget för långa arbetspass utan avbrott och med hög klippprestanda. Men det är inte allt: Med rätt tillbehör monterat kan den också trimma buskar i vackra former. Det 20 cm långa dubbeleggade och diamantslipade busksvärdet monteras snabbt och enkelt med hjälp av ett infästningssystem som inte kräver några verktyg. När alla ojämna gräsmattekanter och utstickande grenar är trimmade är det bara att hänga upp det mångsidiga 2-i-1-verktyget på väggen i skjulet eller garaget, i öglan i det medföljande svärdsskyddet. Platssparande förvaring av trimmern till nästa gång den behövs.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).: 2-i-1-funktion
2-i-1-funktion
Smidigt byte mellan gräs- och busksax, beroende på den aktuella arbetsuppgiften.
Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).: Byte av knivar utan verktyg
Byte av knivar utan verktyg
Tack vare det smart utformade infästningsystemet.
Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).: Dubbeleggade, diamantslipade knivar
Dubbeleggade, diamantslipade knivar
För ett resultat med precision.
Svärdsskydd och upphängningsögla
  • För platssparande förvaring.
Ergonomiskt utformat handtag
  • För ett bekvämt grepp även under längre arbetspass.
Säkerhetsbrytare
  • Förhindrar oavsiktlig start av gräs- och busksaxen.
18 V Kärcher batteriplattform
  • Realtidsteknik med LCD-display för batteristatus: Kvarvarande drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Lång livslängd och kraftfull tack vare litiumjonceller. Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Skärlängd buskkniv (cm) 20
Tanddelning buskkniv (mm) 10
Klippbredd gräskniv (cm) 12
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Prestanda per batteriladdning – buskklippning* (m) Max. 800 (2,5 Ah) / Max. 1600 (5,0 Ah)
Prestanda per batteriladdning – gräsklippning (m) Max. 1000 (2,5 Ah) / Max. 2000 (5,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 100 (2,5 Ah) / Max. 200 (5,0 Ah)
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 1,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,3
Mått (L × B × H) (mm) 582 x 100 x 174

* Löpmeter, bladlängd

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Buskkniv
  • Gräskniv
  • Bladskydd

Standardutrustning

  • Hängande förvaringsögla
Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
Videos
Användningsområden
  • Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
  • För beskärning och formklippning av buskar
Tillbehör
All products that match the battery
Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare). Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.