En trädgårdsmästare uppskattar rena linjer och definierade former som ger intryck av en välskött trädgård. Men med en gräsklippare är det omöjligt att skapa snygga och prydliga kanter längs stenpartier, gångar eller uteplatser. Det är där den kraftfulla batteridrivna gräs- och busktrimmern kommer in i bilden. Den 12 cm breda gräskniven trimmar gräsmattans kanter med optimal precision. Dess låga vikt och kraftfulla batteri gör det här till det perfekta verktyget för långa arbetspass utan avbrott och med hög klippprestanda. Men det är inte allt: Med rätt tillbehör monterat kan den också trimma buskar i vackra former. Det 20 cm långa dubbeleggade och diamantslipade busksvärdet monteras snabbt och enkelt med hjälp av ett infästningssystem som inte kräver några verktyg. När alla ojämna gräsmattekanter och utstickande grenar är trimmade är det bara att hänga upp det mångsidiga 2-i-1-verktyget på väggen i skjulet eller garaget, i öglan i det medföljande svärdsskyddet. Platssparande förvaring av trimmern till nästa gång den behövs.