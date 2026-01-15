Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
Den batteridrivna gräs- och busktrimmern GSH 18-20 är två verktyg i ett, för precisionsklippning av gräskanter och trimning av mindre buskar till eleganta former.
En trädgårdsmästare uppskattar rena linjer och definierade former som ger intryck av en välskött trädgård. Men med en gräsklippare är det omöjligt att skapa snygga och prydliga kanter längs stenpartier, gångar eller uteplatser. Det är där den kraftfulla batteridrivna gräs- och busktrimmern kommer in i bilden. Den 12 cm breda gräskniven trimmar gräsmattans kanter med optimal precision. Dess låga vikt och kraftfulla batteri gör det här till det perfekta verktyget för långa arbetspass utan avbrott och med hög klippprestanda. Men det är inte allt: Med rätt tillbehör monterat kan den också trimma buskar i vackra former. Det 20 cm långa dubbeleggade och diamantslipade busksvärdet monteras snabbt och enkelt med hjälp av ett infästningssystem som inte kräver några verktyg. När alla ojämna gräsmattekanter och utstickande grenar är trimmade är det bara att hänga upp det mångsidiga 2-i-1-verktyget på väggen i skjulet eller garaget, i öglan i det medföljande svärdsskyddet. Platssparande förvaring av trimmern till nästa gång den behövs.
Egenskaper och fördelar
2-i-1-funktionSmidigt byte mellan gräs- och busksax, beroende på den aktuella arbetsuppgiften.
Byte av knivar utan verktygTack vare det smart utformade infästningsystemet.
Dubbeleggade, diamantslipade knivarFör ett resultat med precision.
Svärdsskydd och upphängningsögla
- För platssparande förvaring.
Ergonomiskt utformat handtag
- För ett bekvämt grepp även under längre arbetspass.
Säkerhetsbrytare
- Förhindrar oavsiktlig start av gräs- och busksaxen.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-display för batteristatus: Kvarvarande drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Lång livslängd och kraftfull tack vare litiumjonceller. Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärlängd buskkniv (cm)
|20
|Tanddelning buskkniv (mm)
|10
|Klippbredd gräskniv (cm)
|12
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning – buskklippning* (m)
|Max. 800 (2,5 Ah) / Max. 1600 (5,0 Ah)
|Prestanda per batteriladdning – gräsklippning (m)
|Max. 1000 (2,5 Ah) / Max. 2000 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 100 (2,5 Ah) / Max. 200 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Löpmeter, bladlängd
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Buskkniv
- Gräskniv
- Bladskydd
Standardutrustning
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
- För beskärning och formklippning av buskar
