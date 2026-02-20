Gräs- och busktrimmer GSH 2 Plus
Precision som inspirerar: Med den batteridrivna 2-i-1 gräs- och buskklipparen kan du klippa gräskanter och buskar på nolltid. Med inbyggt och uppladdningsbart batteri.
Precision som imponerar: Med det 8 cm breda gräsbladet på våra lätta, batteridrivna gräs- och buskklippare GSH 2 Plus, som har inbyggt batteri, kan du enkelt klippa gräskanterna vid gångvägar, runt blomsterbäddar eller längs terrassen. Det precisa 11 cm långa buskbladet används för att forma trädgårdsbuskar. Andra fördelar inkluderar det snabba, verktygsfria bladbytet med ett knapptryck, hållarslingan på buskbladet för platsbesparande förvaring samt det teleskopiska skaftet som ett valfritt tillbehör (köps till separat) för bekväm klippning av gräskanterna. Drifttid upp till 50 minuter.
Egenskaper och fördelar
Byte av knivar utan verktygBytet mellan gräs- och buskblad görs enkelt tack vare det smidiga patenterade bytessystemet.
Laserskuret diamantslipad bladFör ett resultat med precision.
Ergonomiskt utformat handtagFör ett bekvämt grepp även under längre arbetspass.
Säkerhetsbrytare
- Förhindrar oavsiktlig start av gräs- och busksaxen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Skärlängd buskkniv (cm)
|11
|Tanddelning buskkniv (mm)
|8
|Klippbredd gräskniv (cm)
|8
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|3,6
|Prestanda per batteriladdning – buskklippning* (m)
|Max. 400
|Prestanda per batteriladdning – gräsklippning (m)
|Max. 500
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 50
|Laddningstid (min)
|155
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Löpmeter, bladlängd
Standardutrustning
- Buskkniv
- Gräskniv
- Hängande förvaringsögla
- Bladskydd
Videos
Användningsområden
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
- För beskärning och formklippning av buskar
Tillbehör
GSH 2 Plus Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.