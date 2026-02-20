Gräs- och busktrimmer GSH 2 Plus

Precision som inspirerar: Med den batteridrivna 2-i-1 gräs- och buskklipparen kan du klippa gräskanter och buskar på nolltid. Med inbyggt och uppladdningsbart batteri.

Precision som imponerar: Med det 8 cm breda gräsbladet på våra lätta, batteridrivna gräs- och buskklippare GSH 2 Plus, som har inbyggt batteri, kan du enkelt klippa gräskanterna vid gångvägar, runt blomsterbäddar eller längs terrassen. Det precisa 11 cm långa buskbladet används för att forma trädgårdsbuskar. Andra fördelar inkluderar det snabba, verktygsfria bladbytet med ett knapptryck, hållarslingan på buskbladet för platsbesparande förvaring samt det teleskopiska skaftet som ett valfritt tillbehör (köps till separat) för bekväm klippning av gräskanterna. Drifttid upp till 50 minuter.

Egenskaper och fördelar
Gräs- och busktrimmer GSH 2 Plus: Byte av knivar utan verktyg
Byte av knivar utan verktyg
Bytet mellan gräs- och buskblad görs enkelt tack vare det smidiga patenterade bytessystemet.
Gräs- och busktrimmer GSH 2 Plus: Laserskuret diamantslipad blad
Laserskuret diamantslipad blad
För ett resultat med precision.
Gräs- och busktrimmer GSH 2 Plus: Ergonomiskt utformat handtag
Ergonomiskt utformat handtag
För ett bekvämt grepp även under längre arbetspass.
Säkerhetsbrytare
  • Förhindrar oavsiktlig start av gräs- och busksaxen.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Skärlängd buskkniv (cm) 11
Tanddelning buskkniv (mm) 8
Klippbredd gräskniv (cm) 8
Batterityp Lithium-ion batteri
Batterispänning (V) 3,6
Prestanda per batteriladdning – buskklippning* (m) Max. 400
Prestanda per batteriladdning – gräsklippning (m) Max. 500
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 50
Laddningstid (min) 155
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,7
Mått (L × B × H) (mm) 392 x 81 x 132

* Löpmeter, bladlängd

Standardutrustning

  • Buskkniv
  • Gräskniv
  • Hängande förvaringsögla
  • Bladskydd
Videos
Användningsområden
  • Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
  • För beskärning och formklippning av buskar
Tillbehör
GSH 2 Plus Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.