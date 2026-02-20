Precision som imponerar: Med det 8 cm breda gräsbladet på våra lätta, batteridrivna gräs- och buskklippare GSH 2 Plus, som har inbyggt batteri, kan du enkelt klippa gräskanterna vid gångvägar, runt blomsterbäddar eller längs terrassen. Det precisa 11 cm långa buskbladet används för att forma trädgårdsbuskar. Andra fördelar inkluderar det snabba, verktygsfria bladbytet med ett knapptryck, hållarslingan på buskbladet för platsbesparande förvaring samt det teleskopiska skaftet som ett valfritt tillbehör (köps till separat) för bekväm klippning av gräskanterna. Drifttid upp till 50 minuter.