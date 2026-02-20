GSH 4-4 Plus (exkl. batteri och laddare)
Liten men kraftfull: Den batteridrivna 2-i-1 gräs- och buskklipparen är perfekt för att klippa och forma gräskanter och buskar. Levereras exklusive batteri och laddare.
Oöverträffad precision: Tack vare det 8 cm breda gräsbladet på den lätta och batteridrivna gräs- och buskklipparen GSH 4-4 Plus får du nu snygga gräskanter vid gångvägar, runt blomsterbäddar eller längs din terrass. Det precisa 11 cm långa buskbladet används för att klippa trädgårdsbuskar. Andra funktioner inkluderar det snabba, verktygsfria bladbytet med ett knapptryck, hållarslingan på buskbladet för platsbesparande förvaring samt det teleskopiska skaftet som ett valfritt tillbehör (köps till separat) för bekväm och ansträngningsfri klippning av gräskanterna. Drifttid upp till 60 minuter.
Egenskaper och fördelar
Byte av knivar utan verktygBytet mellan gräs- och buskblad görs enkelt tack vare det smidiga patenterade bytessystemet.
Laserskuret diamantslipad bladFör ett resultat med precision.
Ergonomiskt utformat handtagFör ett bekvämt grepp även under längre arbetspass.
Säkerhetsbrytare
- Förhindrar oavsiktlig start av gräs- och busksaxen.
4 V Kärcher Battery Power batteri finns som separat tillbehör
- Maximal flexibilitet och längre driftstid tack vare extra batteri.
- Långvarig, säker och kraftfull tack vare Li-Ion celler.
- Kompatibel med alla Kärcher 4 V Battery Power-enheter.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|4 V Batteriplattform
|Skärlängd buskkniv (cm)
|11
|Tanddelning buskkniv (mm)
|8
|Klippbredd gräskniv (cm)
|8
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Prestanda per batteriladdning – buskklippning* (m)
|Max. 450 (2,5 Ah)
|Prestanda per batteriladdning – gräsklippning (m)
|Max. 600 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 60 (2,5 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Löpmeter, bladlängd
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Buskkniv
- Gräskniv
- Bladskydd
Standardutrustning
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
- För beskärning och formklippning av buskar
