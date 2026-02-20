Oöverträffad precision: Tack vare det 8 cm breda gräsbladet på den lätta och batteridrivna gräs- och buskklipparen GSH 4-4 Plus får du nu snygga gräskanter vid gångvägar, runt blomsterbäddar eller längs din terrass. Det precisa 11 cm långa buskbladet används för att klippa trädgårdsbuskar. Andra funktioner inkluderar det snabba, verktygsfria bladbytet med ett knapptryck, hållarslingan på buskbladet för platsbesparande förvaring samt det teleskopiska skaftet som ett valfritt tillbehör (köps till separat) för bekväm och ansträngningsfri klippning av gräskanterna. Drifttid upp till 60 minuter.