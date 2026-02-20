GSH 4-4 Plus (exkl. batteri och laddare)

Liten men kraftfull: Den batteridrivna 2-i-1 gräs- och buskklipparen är perfekt för att klippa och forma gräskanter och buskar. Levereras exklusive batteri och laddare.

Oöverträffad precision: Tack vare det 8 cm breda gräsbladet på den lätta och batteridrivna gräs- och buskklipparen GSH 4-4 Plus får du nu snygga gräskanter vid gångvägar, runt blomsterbäddar eller längs din terrass. Det precisa 11 cm långa buskbladet används för att klippa trädgårdsbuskar. Andra funktioner inkluderar det snabba, verktygsfria bladbytet med ett knapptryck, hållarslingan på buskbladet för platsbesparande förvaring samt det teleskopiska skaftet som ett valfritt tillbehör (köps till separat) för bekväm och ansträngningsfri klippning av gräskanterna. Drifttid upp till 60 minuter.

Egenskaper och fördelar
GSH 4-4 Plus (exkl. batteri och laddare): Byte av knivar utan verktyg
Byte av knivar utan verktyg
Bytet mellan gräs- och buskblad görs enkelt tack vare det smidiga patenterade bytessystemet.
GSH 4-4 Plus (exkl. batteri och laddare): Laserskuret diamantslipad blad
Laserskuret diamantslipad blad
För ett resultat med precision.
GSH 4-4 Plus (exkl. batteri och laddare): Ergonomiskt utformat handtag
Ergonomiskt utformat handtag
För ett bekvämt grepp även under längre arbetspass.
Säkerhetsbrytare
  • Förhindrar oavsiktlig start av gräs- och busksaxen.
4 V Kärcher Battery Power batteri finns som separat tillbehör
  • Maximal flexibilitet och längre driftstid tack vare extra batteri.
  • Långvarig, säker och kraftfull tack vare Li-Ion celler.
  • Kompatibel med alla Kärcher 4 V Battery Power-enheter.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 4 V Batteriplattform
Skärlängd buskkniv (cm) 11
Tanddelning buskkniv (mm) 8
Klippbredd gräskniv (cm) 8
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Prestanda per batteriladdning – buskklippning* (m) Max. 450 (2,5 Ah)
Prestanda per batteriladdning – gräsklippning (m) Max. 600 (2,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 60 (2,5 Ah)
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B × H) (mm) 392 x 81 x 132

* Löpmeter, bladlängd

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Buskkniv
  • Gräskniv
  • Bladskydd

Standardutrustning

  • Hängande förvaringsögla
Användningsområden
  • Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
  • För beskärning och formklippning av buskar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.