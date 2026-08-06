Batteridriven grästrimmer 36V (exkl. batteri och laddare).
Gräs och envist ogräs har inte en chans mot den kraftfulla grästrimmern LTR 36-33 med steglös effektreglering. Arbetsdiametern kan justeras för mer exakt resultat runt hörn och trånga utrymmen.
Den batteridrivna grästrimmern LTR 36-33 är ett riktigt kraftpaket. Trimmern ger mycket exakta resultat tack vare dess trimmertråd med vriden profil. Den automatiska trådjusteringsfunktionen garanterar också att tråden alltid har perfekt längd. Den steglösa effektregleringen innebär att användaren kan anpassa trimmern till olika typer av uppgifter. Trimmerns arbetsdiameter kan dessutom justeras för ännu exaktare resultat i hörn och trånga utrymmen. Det mjuka tvåhandsgreppet och axelremmen avlastar ryggen och minskar belastningen för användaren – och gör därigenom arbetet mer bekvämt. Oavsiktliga skador på blommor och träd i arbetsområdet kan förhindras genom att använda det utfällbara växtskyddet.
Egenskaper och fördelar
Ett kraftpaket för trimning av gräsmattanDen kraftfulla grästrimmern tar även hand om långt gräs, envist ogräs och kraftig vegetation.
Effektivt klippsystemTrimmerfunktionen gör arbetet lätt i alla hörn och trånga utrymmen i trädgården. Tråden med vriden profil garanterar tyst drift och precision i arbetet.
Steglös hastighetsregleringJusterbar effektreglering för anpassning till alla typer av användning.
Praktiskt växtskydd
- Skyddar växter från skador vid trimning längs rabatter och nära träd.
Justerbar klippdiameter
- Klippdiametern kan justeras i tre olika storlekar. Idealisk för hörn och trånga utrymmen.
Ergonomiskt användningskoncept
- Det mjuka tvåhandsgreppet gör trimmern bekväm att hålla, även under långa arbetspass.
- Med en praktisk axelrem för bekvämt, energieffektivt arbete.
Automatisk trådförlängning
- Automatisk trådjustering garanterar att tråden alltid har idealisk längd för uppgiften.
Demonterbart skaft
- Enkel att förvara och transportera tack vare platssparande design.
36 V Kärcher batteridriven
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långlivad och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det utbytbara batteriet kan användas i alla maskiner på Kärcher 36 V batteriplattform
Optimal användning av trimmerbladen
- Idealisk för särskilt arbetsintensiva uppgifter, till exempel ogräsborttagning.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Klippdiameter (cm)
|28 - 33
|Grästrimmer
|Trådhuvud
|Trådförlängning
|automatisk
|Trimmertrådens utformning
|vriden
|Tråddiameter (mm)
|2
|Hastighetsjustering
|ja
|Hastighet (varv/min)
|7000
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Effekt per batteriladdning ¹⁾ (m)
|Max. 600 (2,5 Ah) / Max. 1200 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Gräsmattakant
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Axelrem
Standardutrustning
- Rulle
- Växtskydd
- Handtag (tillsats)
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
Tillbehör
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