Batteridriven häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).

Lättviktaren för enkelt och smidigt arbete: den batteridrivna häcksaxen HGE 18-45 med diamantslipat svärd för exakt klippresultat. Svärdlängd 45 cm samt grenkapacitet 1,8 cm.

Den batteridrivna häcksaxen HGE 18-45 SET är en riktig lättviktare som gör arbetet lätt och smidigt utan att trötta ut axlar och armar. Det diamantslipade svärdet garanterar ett exakt klippresultat och det ergonomiskt utformade handtaget möjliggör bekvämt och säkert handhavande. En 2-hands säkerhetskrets förhindrar också oavsiktlig start av häcksaxen.

Egenskaper och fördelar
Ingen trötthet i axlar och armar ens efter långa arbetspass.
Svärdet garanterar ett exakt klippresultat.
För ett bekvämt och säkert grepp även under längre arbetspass.
2-hands säkerhetskrets
  • Motverkar oavsiktlig start av häcktrimmern.
18 V Kärcher batteriplattform
  • Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
  • Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
  • Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Skärlängd (cm) 45
Tandavstånd (mm) 18
Hastighetsjustering nej
Bladhastighet (snitt/min) 2700
Typ av skärblad Stansad, diamantslipad
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Prestanda per batteriladdning* (m) Max. 250 (2,5 Ah) / Max. 500 (5,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah)
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 2,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,9
Mått (L × B × H) (mm) 895 x 243 x 171

* Häckhöjd: 1 m, klippning på ena sidan

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Bladskydd
Användningsområden
  • Häckar, bustar
Tillbehör
Batteridriven häcksax 18V (exkl. batteri och laddare). Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

