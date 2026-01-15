Batteridriven häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
Lättviktaren för enkelt och smidigt arbete: den batteridrivna häcksaxen HGE 18-45 med diamantslipat svärd för exakt klippresultat. Svärdlängd 45 cm samt grenkapacitet 1,8 cm.
Den batteridrivna häcksaxen HGE 18-45 SET är en riktig lättviktare som gör arbetet lätt och smidigt utan att trötta ut axlar och armar. Det diamantslipade svärdet garanterar ett exakt klippresultat och det ergonomiskt utformade handtaget möjliggör bekvämt och säkert handhavande. En 2-hands säkerhetskrets förhindrar också oavsiktlig start av häcksaxen.
Egenskaper och fördelar
LättviktIngen trötthet i axlar och armar ens efter långa arbetspass.
Diamantslipat bladSvärdet garanterar ett exakt klippresultat.
Ergonomiskt utformat handtagFör ett bekvämt och säkert grepp även under längre arbetspass.
2-hands säkerhetskrets
- Motverkar oavsiktlig start av häcktrimmern.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärlängd (cm)
|45
|Tandavstånd (mm)
|18
|Hastighetsjustering
|nej
|Bladhastighet (snitt/min)
|2700
|Typ av skärblad
|Stansad, diamantslipad
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 250 (2,5 Ah) / Max. 500 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Häckhöjd: 1 m, klippning på ena sidan
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Bladskydd
Videos
Användningsområden
- Häckar, bustar
Tillbehör
