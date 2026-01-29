Den praktiska batteridrivna multifunktionslampan ger bättre belysning överallt där mer ljus behövs, oavsett om det är för arbete eller fritidsaktiviteter. Med två ljusstyrkenivåer och maximalt 280 lumen kan lampan justeras för att passa olika användningsområden. Det flexibla vridbara lamphuvudet har två leder för att man ska kunna rikta ljuset exakt dit det behövs. Bärhandtaget gör det enkelt att flytta den batteridrivna lampan. Kan också användas som powerbank för ännu mer funktion: mindre elektroniska enheter som smartphones eller surfplattor kan laddas från en USB-A- och USB-C-port. USB-aktiveringsknappen förhindrar att standby-läget drar ström när USB-portarna inte används. Om en enhet inte är ansluten under 30 sekunder stängs USB-portarna av, så att batteriet inte laddas ur i förtid.