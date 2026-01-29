Batteridriven lampa 18 V lampa
Den batteridrivna multifunktionslampan ger ljus i mörkret där det behövs. Den har också powerbankfunktion för laddning av elektroniska enheter, såsom smartphones eller surfplattor.
Den praktiska batteridrivna multifunktionslampan ger bättre belysning överallt där mer ljus behövs, oavsett om det är för arbete eller fritidsaktiviteter. Med två ljusstyrkenivåer och maximalt 280 lumen kan lampan justeras för att passa olika användningsområden. Det flexibla vridbara lamphuvudet har två leder för att man ska kunna rikta ljuset exakt dit det behövs. Bärhandtaget gör det enkelt att flytta den batteridrivna lampan. Kan också användas som powerbank för ännu mer funktion: mindre elektroniska enheter som smartphones eller surfplattor kan laddas från en USB-A- och USB-C-port. USB-aktiveringsknappen förhindrar att standby-läget drar ström när USB-portarna inte används. Om en enhet inte är ansluten under 30 sekunder stängs USB-portarna av, så att batteriet inte laddas ur i förtid.
Egenskaper och fördelar
Två ljusstyrkenivåer
Flexibelt svängbart belysningshuvud med två leder
Integrerad powerbank
Bekvämt lyfthandtag
18 V Kärcher batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Ljusstyrkenivåer
|2
|Ljusflöde (lm)
|Max. 280
|USB-A-uteffekt (A)
|0,5
|USB-C-uteffekt (A)
|2
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 540 (2,5 Ah) / Max. 1080 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 102 x 199
Standardutrustning
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- USB-A-uttag
- USB-C-uttag
Videos
Användningsområden
- För upplysning av mörka områden vid arbete i t.ex. verkstad, källare eller vind
- Källare
- Verkstad
- Balkong
- Terrass
- Tält/campingutrustning
Tillbehör
18 V lampa Sök reservdelar
