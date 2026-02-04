WRE 18-55
Lösningen för att ta bort mossa och ogräs på hårda ytor: WRE 18-55 batteridriven ogräsborttagare med ett innovativt borsthuvud, guide och ett verktygsfritt borstrinkbytessystem. Exkl. batteri och laddare.
Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 möjliggör innovativ och ryggvänlig ogräsborttagning. I kombination med en kraftfull motor och hög borstrotationshastighet säkerställer det justerbara borsthuvudet, med högeffektiva nylonborst, att torr mossa och ogräs utan ansträngning kan avlägsnas från hårda ytor. Dessutom kan borstbanan bytas enkelt utan att behöva verktyg med det nya låssystemet. Batteriets ogräsborttagares ergonomiska design garanterar att den är bekväm att arbeta med, utan att du behöver krypa runt på marken. Batteri och batteriladdare ingår inte i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Innovativ nylonborsteSpecialborst av nylon och ett högt borstvarvtal för ytborttagning av torr mossa och ogräs.
Identifiering av hinderHalvklotet som kan roteras 360° vid kåpan bidrar till en optimal, ansträngningsfri arbetsställning.
Borst kan bytas utan verktygFör enkelt byte av sliten borstring.
Svängande rengöringshuvud
- Vinklarna kan justeras individuellt för att passa olika rengöringssituationer och personer med olika längd.
Teleskophandtag i aluminium
- Möjliggör en upprätt arbetsställning, även för personer med olika längd.
Ergonomiskt utformat handtag
- Bekväm arbetsställning som även är skonsam för ryggen.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
- För enkel förvaring/upphängning.
18 V Kärcher batteriplattform
- Garanterar maximal mobilitet och flexibilitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|2300 - 2800
|Borstdiameter (mm)
|180
|Borstmaterial
|Nylon
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 15 (2,5 Ah) / cirka 30 (5,0 Ah)
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Borstring: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Stänkskydd
- Parkeringsläge
- Teleskophandtag i aluminium
- Hängande förvaringsögla
- Säkerhetsbrytare
Videos
Användningsområden
- Mossa
- Ogräs
- Stenytor
Tillbehör
