WRE 18-55

Lösningen för att ta bort mossa och ogräs på hårda ytor: WRE 18-55 batteridriven ogräsborttagare med ett innovativt borsthuvud, guide och ett verktygsfritt borstrinkbytessystem. Exkl. batteri och laddare.

Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 möjliggör innovativ och ryggvänlig ogräsborttagning. I kombination med en kraftfull motor och hög borstrotationshastighet säkerställer det justerbara borsthuvudet, med högeffektiva nylonborst, att torr mossa och ogräs utan ansträngning kan avlägsnas från hårda ytor. Dessutom kan borstbanan bytas enkelt utan att behöva verktyg med det nya låssystemet. Batteriets ogräsborttagares ergonomiska design garanterar att den är bekväm att arbeta med, utan att du behöver krypa runt på marken. Batteri och batteriladdare ingår inte i leveransen.

Egenskaper och fördelar
WRE 18-55: Innovativ nylonborste
Innovativ nylonborste
Specialborst av nylon och ett högt borstvarvtal för ytborttagning av torr mossa och ogräs.
WRE 18-55: Identifiering av hinder
Identifiering av hinder
Halvklotet som kan roteras 360° vid kåpan bidrar till en optimal, ansträngningsfri arbetsställning.
WRE 18-55: Borst kan bytas utan verktyg
Borst kan bytas utan verktyg
För enkelt byte av sliten borstring.
Svängande rengöringshuvud
  • Vinklarna kan justeras individuellt för att passa olika rengöringssituationer och personer med olika längd.
Teleskophandtag i aluminium
  • Möjliggör en upprätt arbetsställning, även för personer med olika längd.
Ergonomiskt utformat handtag
  • Bekväm arbetsställning som även är skonsam för ryggen.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
  • För enkel förvaring/upphängning.
18 V Kärcher batteriplattform
  • Garanterar maximal mobilitet och flexibilitet.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Borstens rotationshastighet (varv/min) 2300 - 2800
Borstdiameter (mm) 180
Borstmaterial Nylon
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Prestanda per batteriladdning (m²) Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) cirka 15 (2,5 Ah) / cirka 30 (5,0 Ah)
Färg Svart
Vikt utan tillbehör (kg) 2,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,2
Mått (L × B × H) (mm) 1320 x 230 x 380

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Borstring: 2 Del(ar)

Standardutrustning

  • Stänkskydd
  • Parkeringsläge
  • Teleskophandtag i aluminium
  • Hängande förvaringsögla
  • Säkerhetsbrytare
WRE 18-55
WRE 18-55
Videos
Användningsområden
  • Mossa
  • Ogräs
  • Stenytor
Tillbehör
All products that match the battery
WRE 18-55 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.