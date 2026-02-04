Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 möjliggör innovativ och ryggvänlig ogräsborttagning. I kombination med en kraftfull motor och hög borstrotationshastighet säkerställer det justerbara borsthuvudet, med högeffektiva nylonborst, att torr mossa och ogräs utan ansträngning kan avlägsnas från hårda ytor. Dessutom kan borstbanan bytas enkelt utan att behöva verktyg med det nya låssystemet. Batteriets ogräsborttagares ergonomiska design garanterar att den är bekväm att arbeta med, utan att du behöver krypa runt på marken. Batteri och batteriladdare ingår inte i leveransen.