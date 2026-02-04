WRE 18-55
Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 har ett innovativt borstkoncept för kraftfull borttagning av mossa och ogräs. Den är idealisk för stora ytor, kanter och sprickor. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Äntligen kan du ta bort störande mossa och ogräs utan att belasta rygg och knän med den ergonomiska ogräsborttagaren WRE 18-55. Tack vare det innovativa borstkonceptet med verktygsfritt växlingssystem är det enkelt att få bort mossa och ogräs från stenlagda gångar och terrasser runt huset. Dessutom kan borstringen bytas smidigt utan verktyg med det nya låssystemet. Den ergonomiska designen på den batteridrivna ogräsborttagaren garanterar att den är komfortabel att arbeta med utan att du behöver krypa runt på marken. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Egenskaper och fördelar
Innovativ nylonborsteSpecialborst av nylon och ett högt borstvarvtal för ytborttagning av torr mossa och ogräs.
Identifiering av hinderHalvklotet som kan roteras 360° vid kåpan bidrar till en optimal, ansträngningsfri arbetsställning.
Borst kan bytas utan verktygFör enkelt byte av sliten borstring.
Svängande rengöringshuvud
- Vinklarna kan justeras individuellt för att passa olika rengöringssituationer och individen.
Teleskophandtag i aluminium
- Möjliggör en upprätt arbetsställning, även för personer med olika längd.
Ergonomiskt utformat handtag
- Bekväm arbetsställning som även är skonsam för ryggen.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
- För enkel förvaring/upphängning.
18 V Kärcher batteriplattform
- Garanterar maximal mobilitet och flexibilitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|2300 - 2800
|Borstdiameter (mm)
|180
|Borstmaterial
|Nylon
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 15 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|cirka 15 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|300
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Borstring: 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Stänkskydd
- Parkeringsläge
- Teleskophandtag i aluminium
- Hängande förvaringsögla
- Säkerhetsbrytare
Videos
Användningsområden
- Mossa
- Ogräs
- Stenytor
Tillbehör
