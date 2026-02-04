Äntligen kan du ta bort störande mossa och ogräs utan att belasta rygg och knän med den ergonomiska ogräsborttagaren WRE 18-55. Tack vare det innovativa borstkonceptet med verktygsfritt växlingssystem är det enkelt att få bort mossa och ogräs från stenlagda gångar och terrasser runt huset. Dessutom kan borstringen bytas smidigt utan verktyg med det nya låssystemet. Den ergonomiska designen på den batteridrivna ogräsborttagaren garanterar att den är komfortabel att arbeta med utan att du behöver krypa runt på marken. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.