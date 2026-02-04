WRE 18-55

Den batteridrivna ogräsborttagaren WRE 18-55 har ett innovativt borstkoncept för kraftfull borttagning av mossa och ogräs. Den är idealisk för stora ytor, kanter och sprickor. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.

Äntligen kan du ta bort störande mossa och ogräs utan att belasta rygg och knän med den ergonomiska ogräsborttagaren WRE 18-55. Tack vare det innovativa borstkonceptet med verktygsfritt växlingssystem är det enkelt att få bort mossa och ogräs från stenlagda gångar och terrasser runt huset. Dessutom kan borstringen bytas smidigt utan verktyg med det nya låssystemet. Den ergonomiska designen på den batteridrivna ogräsborttagaren garanterar att den är komfortabel att arbeta med utan att du behöver krypa runt på marken. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.

Egenskaper och fördelar
WRE 18-55: Innovativ nylonborste
Innovativ nylonborste
Specialborst av nylon och ett högt borstvarvtal för ytborttagning av torr mossa och ogräs.
WRE 18-55: Identifiering av hinder
Identifiering av hinder
Halvklotet som kan roteras 360° vid kåpan bidrar till en optimal, ansträngningsfri arbetsställning.
WRE 18-55: Borst kan bytas utan verktyg
Borst kan bytas utan verktyg
För enkelt byte av sliten borstring.
Svängande rengöringshuvud
  • Vinklarna kan justeras individuellt för att passa olika rengöringssituationer och individen.
Teleskophandtag i aluminium
  • Möjliggör en upprätt arbetsställning, även för personer med olika längd.
Ergonomiskt utformat handtag
  • Bekväm arbetsställning som även är skonsam för ryggen.
Ögla för att hänga apparaten finns integrerad i handtaget
  • För enkel förvaring/upphängning.
18 V Kärcher batteriplattform
  • Garanterar maximal mobilitet och flexibilitet.
  • Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
  • Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Borstens rotationshastighet (varv/min) 2300 - 2800
Borstdiameter (mm) 180
Borstmaterial Nylon
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Prestanda per batteriladdning (m²) Max. 15 (2,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) cirka 15 (2,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med standardladdare (min) 300
Uteffekt (A) 0,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Svart
Vikt utan tillbehör (kg) 2,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,9
Mått (L × B × H) (mm) 1320 x 230 x 380

Följande ingår

  • Variant: Batteri inkluderat
  • Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
  • Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
  • Borstring: 2 Del(ar)

Standardutrustning

  • Stänkskydd
  • Parkeringsläge
  • Teleskophandtag i aluminium
  • Hängande förvaringsögla
  • Säkerhetsbrytare
WRE 18-55
WRE 18-55
Videos
Användningsområden
  • Mossa
  • Ogräs
  • Stenytor
Tillbehör
All products that match the battery
WRE 18-55 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.