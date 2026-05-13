Med den kompakta slangboxen CR 5.335 är slangupprullning och avrullning utan knutar snabbt och enkelt. Slangupprullningen sker automatiskt och jämnt. Den automatiska slangboxen är försedd med en integrerad slangbroms för att säkerställa kontrollerad slangupprullning. Slangboxen innehåller 35 m högkvalitativ, ftalatfri (< 0,1 %) 1/2" slang och kan monteras snabbt och enkelt tack vare det praktiska väggfästet och de medföljande skruvarna. Förutom den 2 m långa anslutningsslangen ingår även det steglöst justerbara munstycket Plus, en slangkoppling, en slangkoppling med Aqua Stop och en G3/4 kranadapter med en G1/2 reducering i standardtillbehören.