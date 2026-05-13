Automatisk slangbox CR 5.335
Automatisk slangbox CR 5.335 med 35 m 1/2" slang – för stor arbetsradie. Upprullaren säkerställer automatisk slangupprullning och enkel slangavrullning.
Med den kompakta slangboxen CR 5.335 är slangupprullning och avrullning utan knutar snabbt och enkelt. Slangupprullningen sker automatiskt och jämnt. Den automatiska slangboxen är försedd med en integrerad slangbroms för att säkerställa kontrollerad slangupprullning. Slangboxen innehåller 35 m högkvalitativ, ftalatfri (< 0,1 %) 1/2" slang och kan monteras snabbt och enkelt tack vare det praktiska väggfästet och de medföljande skruvarna. Förutom den 2 m långa anslutningsslangen ingår även det steglöst justerbara munstycket Plus, en slangkoppling, en slangkoppling med Aqua Stop och en G3/4 kranadapter med en G1/2 reducering i standardtillbehören.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangindragning
Levereras färdigmonterad
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|35
|Slangkapacitet (m)
|Max. 35
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|13,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|579 x 314 x 493
Följande ingår
- Slangkoppling: 1 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
- PrimoFlex slang 1/2": 35 m
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
