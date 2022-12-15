B 260 R I Åkbar kombiskurmaskin
Hård utsida, stark kärna. B 260 R I rengör pålitligt stora områden tack vare stark industriell effekt och kraftig sugförmåga.
Kombiskurmaskinen B 260 R I ger kompromisslös renlighet där det verkligen gäller. Den långa körtiden gör maskinen till en oumbärlig medhjälpare vid våtrengöring av industrigolv. Dubbel turbindrift, 10 km/h körhastighet liksom två 260-literstankar för rent och smutsigt vatten garanterar bästa möjliga resultat. Den helt nya sopfunktionen med borsthuvudena R 100 och R 120 gör B 260 R I till ett riktigt proffs på sitt område. Maskinen skurar och sopar i ett enda steg för ett konsekvent pålitligt rengöringsresultat.
Full fart framåt
Inne i maskinen arbetar två outtröttliga och underhållsfria elektriska motorer. Sugrampen och borsthuvudet har en ny design som garanterar bästa möjliga kombination av skurning och sopning i ett och samma steg. Den starka skurfunktionen används för djupgående våtrengöring medan den optimerade och inbyggda sopfunktionen avlägsnar större smutspartiklar och förhindrar att sugrampen blockeras. Den starka sugeffekten suger in smutsvatten och mindre partiklar i den stora 260-literstanken, så att inte en droppe lämnas kvar.
En kraftfull motor driver maskinen snabbt framåt i 10 km/h för maximal ytkapacitet. B 260 R I kan även utrustas med sidoborstar eller sidoskurdäck för rengöring längs kanter. Samtliga rengöringsuppgifter blir enkla tack vare en praktisk vridomkopplare.
B 260 R I är den perfekta medhjälparen för effektiv våtrengöring av stora golvytor inom industri och logistik.
Ingenting är omöjligt
B 260 R I har tagits fram för tuffa jobb inom industri och lager, produktionshallar, köpcentrum och butikslokaler. Stora industrilokaler är rena munsbiten för denna kraftfulla kombiskurmaskin. Samtliga utmaningar avklaras enkelt med en borstvals eller borstrondell och en arbetsbredd upp till 120 centimeter.
För den nya maskingenerationen har borstvalsarna med arbetsbredd 100 och 120 cm utrustats med större, optimerade borstar för sopfunktionen. Även sopbehållaren har blivit avsevärt större. Sidogardiner av Linatex® på borsthuvuden, sugläppar och sugramp garanterar robust, tillförlitlig och långvarig maskinfunktion.
Valsarna byts enkelt och utan verktyg på bara några sekunder. Borstrondellen D 100 har även fått en ny design och utrustats med stadiga sidoluckor.
Fördelar
- En ny generation borsthuvuden och sugramper
- Dubbel elmotor
- 10 km/h körhastighet med styrvinkelsensor
- Konstruerad för industriell användning under extrema förhållanden
- Högt anläggningstryck på sugramp och borsthuvud för bästa resultat
- Heltäckande stålram med solida stötfångare
- Strålkastare, Auto Fill-funktion och manuell tanksköljning som standardutrustning
DITT JOBB ÄR MITT JOBB. LÅT OSS LÄRA KÄNNA VARANDRA.
Golven torkar omedelbart
Det är alltid torrt bakom mig. Jag har två underhållsfria och eldrivna starka sugturbiner och en perfekt konstruerad sugramp med idealiskt luftflöde som inte lämnar en droppe vatten efter mig.
Jag är inte kinkig med var jag ska jobba. Krökta golvplattor, sprickor eller slipad epoxi: jag tar mig över varje hinder och du kan alltid lita på mig. På så vis avlägsnar jag alla säkerhetsrisker för personal och besökare.
Yta efter yta efter yta – helt säkert
Jag är byggd för långdistans. Jag mår bra i stora lokaler och skapar maximal säkerhet i min arbetsmiljö. Jag har en styrvinkelsensor och kör säkert och snabbt i 10 km/h med maximal ytkapacitet. I svängarna bromsar jag automatiskt så mycket som behövs beroende på styrvinkeln. Jag drar samtidigt ner på vattenflödet för att garantera ett bra sugresultat även när jag svänger runt hörn.
Jag har inga gränser. För optimal kantrengöring kan jag utrustas med ett fjäderbelastat skurdäck eller 2 sidoborstar. Däcket möjliggör säker våtrengöring längs kanter och upphöjningar. Ett fulladdat batteri håller i upp till 6 timmar.
Perfekt sopning utan att kompromissa
För mig kommer renligheten i första hand. Jag kan även utrustas med en ny, optimerad borstvals – för ett mycket bra och integrerat sopresultat. Under skurningen sopar jag automatiskt och pålitligt upp partiklar som är upp till 5 centimeter stora. Om en partikel inte sopas upp förs den direkt av sugrampen till korgen för grovsmuts i smutsvattenbehållaren. Denna kraftigt förbättrade sopning undviker alla blockeringar och smutspartiklar i sugrampen och garanterar därmed optimalt sugresultat.
Jag fångar upp partiklar av trä och plast, grövre smuts, löv och skrynklat papper. Precis som med sopmaskiner är det viktigt att folie och tejp tas bort i förväg, så att de inte viras runt valsarna och orsakar skada på lagren.
En riktig tungviktare inom industrin
Jag känner mig hemma i industrimiljöer och är tillverkad för riktigt krävande förhållanden. Jag har en hård utsida av stål. Robust, hållbar och svetsbar. Jag är målad med katodisk doppfärg och pulverlackerad mot rost. Mina komponenter uppfyller därför enkelt högt ställda krav.
Mina robusta innerdelar och nyutvecklade komponenter garanterar konsekvent pålitlig maskinfunktion och lång livslängd.
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