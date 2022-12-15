B 260 R I Åkbar kombiskurmaskin

Full fart framåt

Inne i maskinen arbetar två outtröttliga och underhållsfria elektriska motorer. Sugrampen och borsthuvudet har en ny design som garanterar bästa möjliga kombination av skurning och sopning i ett och samma steg. Den starka skurfunktionen används för djupgående våtrengöring medan den optimerade och inbyggda sopfunktionen avlägsnar större smutspartiklar och förhindrar att sugrampen blockeras. Den starka sugeffekten suger in smutsvatten och mindre partiklar i den stora 260-literstanken, så att inte en droppe lämnas kvar.

En kraftfull motor driver maskinen snabbt framåt i 10 km/h för maximal ytkapacitet. B 260 R I kan även utrustas med sidoborstar eller sidoskurdäck för rengöring längs kanter. Samtliga rengöringsuppgifter blir enkla tack vare en praktisk vridomkopplare.

B 260 R I är den perfekta medhjälparen för effektiv våtrengöring av stora golvytor inom industri och logistik.