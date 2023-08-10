Batteridriven borstvalsdammsugare

CV 30/2 Bp: en pålitlig partner i alla situationer

En maskin, många alternativ: Med våra nya batteridrivna borstvalsdammsugaren av modell CV 30/2 Bp är rengöring möjlig i alla situationer. Tack vare den särskilt låga markfrigången rengör den kompakta borstvalsdammsugaren enkelt under sängar och andra möbler. CV 30/2 Bp Adv har ett extra ytmunstycke som standard. Det praktiska munstycket är även tillgängligt som tillval för alla andra varianter. Det möjliggör djuprengöring även i områden som är svåra att komma åt, som vid skåp, hörn och under möbler.



Det som verkligen betyder något: kompakt design och smidighet

Enkel hantering, maximal rörlighet och effektiv borttagning av smuts: CV 30/2 Bp är den perfekta borstvalsdammsugaren professionellt bruk. Den säkerställer en utmärkt rengöringsprestanda på alla mattor och hårda ytor tack vare automatisk golvdetektering. Den platsbesparande batteridrivna borstvalsdammsugaren är trådlös, smidig och mycket lätt att använda. Sökandet efter ett eluttag och den irriterande kabeln är nu ett minne blott.