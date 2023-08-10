Batteridriven borstvalsdammsugare
Inga kablar, inga kompromisser.
CV 30/2 Bp är den första professionella batteridrivna borstvalsdammsugaren för alla textila golvbeläggningar och hårda golv. Utrustad med automatisk golvdetektering, en borstrengöringsfunktion och låg markfrigång, rengör den kompakta och smidiga borstvalsdammsugaren även enkelt under möbler och i tätt möblerade områden.
CV 30/2 Bp: en pålitlig partner i alla situationer
En maskin, många alternativ: Med våra nya batteridrivna borstvalsdammsugaren av modell CV 30/2 Bp är rengöring möjlig i alla situationer. Tack vare den särskilt låga markfrigången rengör den kompakta borstvalsdammsugaren enkelt under sängar och andra möbler. CV 30/2 Bp Adv har ett extra ytmunstycke som standard. Det praktiska munstycket är även tillgängligt som tillval för alla andra varianter. Det möjliggör djuprengöring även i områden som är svåra att komma åt, som vid skåp, hörn och under möbler.
Det som verkligen betyder något: kompakt design och smidighet
Enkel hantering, maximal rörlighet och effektiv borttagning av smuts: CV 30/2 Bp är den perfekta borstvalsdammsugaren professionellt bruk. Den säkerställer en utmärkt rengöringsprestanda på alla mattor och hårda ytor tack vare automatisk golvdetektering. Den platsbesparande batteridrivna borstvalsdammsugaren är trådlös, smidig och mycket lätt att använda. Sökandet efter ett eluttag och den irriterande kabeln är nu ett minne blott.
UPPNÅ DET PERFEKTA RESULTATET SNABBARE
Automatisk golvdetektering
Dammsugaren upptäcker automatiskt den underlag den befinner sig på och anpassar sin prestandanivå därefter. Detta innebär att utmärkta rengöringsresultat kan uppnås både på textila och hårda ytor.
Självrengörande funktion för borstvalsen
Rengöringsfunktionen för borstvalsen aktiveras med hjälp av en fotbrytare. Inbundet hår separeras och sugs upp. Dammsugaren utför snabb, effektiv och hygienisk rengöring av borstvalsen utan att du behöver ta bort den manuellt. Detta sparar tid i rengöringsprocessen.
Kompakt design med låg markfrigång
Den kompakta och smidiga borstvalsdammsugaren med sin ultraplatta design är perfekt för en fullständig och djup rengöring under låga möbler som t.e.x. sängar eller byråer.
Det är insidan som räknas:
Upptäck fördelarna med vår nya batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugare CV 30/2 Bp
Kraftfullt 36 V Kärcher Battery Power+-batteri
Kraftfull prestanda möter sladdlös flexibilitet: Batteriet är kompatibelt med samtliga maskiner som använder batteriplattformarna 36 V Kärcher Battery Power+ och Battery Power.
Hållbar och kompakt design
CV 30/2 Bp har en kompakt och robust maskindesign som gör den extremt pålitlig, och den långa livslängden säkerställer hög kostnadseffektivitet.
Alltid välinformerad
Batteriet på 36 V gör användningen överskådlig. Det känner av den anslutna maskinen och visar automatiskt återstående drifttid när dammsugaren används.
Multifunktionellt, innovativt handtag med LED-display
Dammsugaren är utrustad med en ergonomisk strömbrytare, LED-display med praktisk visning av återstående batteritid och eco!efficiency-läge, vilket förlänger drifttiden och minskar ljudnivån vid dammsugning.
Enkel och ergonomisk användning
CV 30/2 Bp är lätt att använda utan behov av ytterligare instruktioner. Den underlättar proaktivt användningen, kan enkelt slås på och av och har en ergonomisk design. Den levereras också med automatisk golvdetektering, samt en funktion för rengöring av borstvalsen.
Högeffektivt HEPA 14-filter
HEPA 14-filtret, vilket är ett tillval, ökar filterkapaciteten och förbättrar fläktluftens kvalitet. Med en separationsgrad på 99,995 procent är den certifierad enligt teststandarden DIN EN 1822:2019. Även aerosoler, virus och bakterier filtreras tillförlitligt och nästan helt från luften och släpps inte tillbaka ut i omgivningen igen.
Du väljer själv: Översikt över prestandafunktioner
Multifunktionellt handtag
CV 30/2 Bp har en LED-display som visar batteriets återstående drifttid. Strömbrytaren är bekväm att använda. Det går även att växla till det praktiska eco!efficiency-läget när som helst. Detta förlänger batteriets återstående drifttid och minskar ljudnivån.
LED-display
Under drift visar LED-displayen återstående drifttid för Battery Power+-batteriet i minuter, tillsammans med gällande servicekoder.
Intuitivt användningskoncept
Alla funktioner kan styras enkelt och ergonomiskt vid handtaget på CV 30/2 Bp. Enkelt, praktiskt och snabbt under rengöringsprocessen.
Användbar överströmningsring
Vid högt glidtryck, som på mattor med täta fibrer, kan överströmningsskyddet öppnas genom att man vrider den gula ringen och omedelbart minskar glidtrycket.
Ytmunstycke
CV 30/2 Bp Adv har ett extra ytmunstycke som standard. Det praktiska munstycket är även tillgängligt som tillval för alla andra varianter. Det möjliggör djuprengöring även i områden som är svåra att komma åt, som vid skåp, hörn och under möbler.
Batterikraft som varar
Otroligt kraftfullt Battery Power+-batteri. 36 V-litiumjonbatteriet har en kapacitet på 6,0 Ah, vilket ger lång drifttid. Innovativ realtidsteknik via LCD-displayen. Sladdlös rörelsefrihet och rengöring där det behövs.
Pålitlig: Tekniken i korthet
Med sin automatiska golvdetektering, den praktiska borstrengöringsfunktionen och en ultraplatt design garanterar CV 30/2 Bp maximal flexibilitet och mobilitet. 36 V-batteritekniken gör att man alltid får utmärka rengöringsresultat, oavsett var man använder dammsugaren. Vid vardagsanvändning erbjuder den smarta batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren maximal rörlighet och flexibel användning, särskilt vid hotell- och fastighetsrengöring.
Mobilitet
CV 30/2 Bp erbjuder en ny grad av självständighet inom rengöring. Tack vare det kraftfulla batteriet är trådlös och kraftfull rengöring tillgänglig överallt. Den ultraplatta batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren med extra litet avstånd till golvet kan djuprengöra under låga möbler som sängar, byråer och skåp utan problem.
HEPA 14-filter som tillval
Säkerheten främst: HEPA 14-filtret, vilket är ett tillval, ökar filterkapaciteten och förbättrar fläktluftens kvalitet. Det har en separationsgrad på 99,995 procent och är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822:2019. Även aerosoler, virus och bakterier blir pålitligt och nästan helt absorberade.
eco!efficiency-läge
Det ekonomiska eco!efficiency-läget möjliggör både lägre ljudnivå vid rengöring och betydligt längre batteritid.
Av proffs för proffs: Vem är den batteridrivna upprättstående borstvalsdammsugaren CV 30/2 Bp lämplig för?
Kärcher CV 30/2 Bp är perfekt för professionell användning överallt där hårda golv eller textilgolv måste rengöras regelbundet. Tack vare att man inte behöver tänka på uttag och kablar, kan industriella användare använda dammsugaren snabbt och effektivt överallt.
Fastighetsskötare
- Professionell rengöring av textilytor och hårda ytor i områden som receptioner och kontor, samt mötes- och seminarierum
- Flexibel och sladdlös rengöring även under särskilt låga möbler
Hotell och restaurang
- Professionell batteridriven upprättstående borstvalsdammsugare för alla typer av golv, oavsett om det handlar om hårda ytor eller textilytor
- Utmärkt rengöring tack vare särskilt låg markfrigång, även under sängar, byråer och skåp
- Praktiskt ytmunstycke för djuprengöring, även uppe på skåp, i tak och vid annan användning ovanför huvudet