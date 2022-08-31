BVL 5/1 BP BATTERIDRIVEN RYGGBUREN DAMMSUGARE
ULTRALÅG VIKT OCH EXTREMT KRAFTFULL. Lägst vikt i sin klass tack vare det innovativa materialet EPP. Ultralåg vikt, extremt kraftfull, imponerande flexibilitet – den sladdlösa ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp från Kärcher är ett måste överallt där det inte går att använda en vanlig dammsugare, t.ex. i trånga utrymmen, i trapphus, på stegar, i bussar, flygplan och biografer. Här får du se samtliga fördelar med vår nya batteridrivna ryggburna dammsugare BVL 5/1 Bp.
Ultralåg vikt och extremt kraftfull
NYA BVL 5/1 BP BATTERIDRIVEN RYGGBUREN DAMMSUGARE
Det finns otaliga situationer där det kan behövas en lätt och kompakt dammsugare, till exempel vid städning i klassrum, kontor, trapphus, lager eller transportmedel från bussar till flygplan. Den nya, batteridrivna ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp från Kärcher kombinerar extremt låg vikt, hög sugeffekt och lång batteritid. Produkten ingår i Kärcher Battery Power+, som är vår 36 V batteriplattform. Bär dammsugaren bekvämt på ryggen så att du aldrig behöver släpa en otymplig dammsugare efter dig och hela tiden leta efter nya eluttag.
ULTRALÅG VIKT OCH EXTREMT KRAFTFULL!
DEN RYGGBURNA DAMMSUGAREN HAR ULTRALÅG VIKT!
För utrustning som bärs på ryggen är bärramens vikt och ergonomi mycket viktig för användaren. Därför använder Kärcher expanderad polypropen (EPP) till BVL 5/1 Bp. Det är ett mycket robust material som ändå består av 96 procent luft och därför är extremt lätt. Materialet är även bullerabsorberande och 100 % återvinningsbart.
Tack vare EPP har BVL 5/1 Bp en tomvikt på endast 3,3 kg, eller 4,6 kg med batteriet, vilket gör denna nya sladdlösa ryggburna dammsugare från Kärcher till en av de allra lättaste maskinerna på marknaden.
MINSKAD BELASTNING I ARBETET MED DEN BATTERIDRIVNA RYGGBURNA DAMMSUGAREN BVL 5/1 BP!
Bärramen ställs in efter användarens längd och passar bra för både vänsterhänta och högerhänta. Dammsugarens styrenhet sitter på bärremmen, så att du lätt kommer åt den när du behöver kolla batteriladdningen, starta och stänga av maskinen eller aktivera energisparläget eco!efficiency.
INGENTING KAN VARA ENKLARE ÄN EN RYGGBUREN DAMMSUGARE!
BVL 5/1 Bp anpassas enkelt för att hållas med vänster eller höger hand. Bara öppna spännet på maskinen och vänd dammbehållaren så att sugslangens koppling sitter på önskad sida (vänster eller höger). Sätt tillbaka sugslangen igen så är allt klart!
Det är verkligen så enkelt. Titta på videon och se själv.
DEN RYGGBURNA DAMMSUGARENS 36 V-BATTERI
Li-jonbatteriet 36 V/6,0 Ah till den sladdlösa ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp är kompatibelt med övriga 36 V-produkter i Kärchers batteriplattform Battery Power+. Standardbatteriet som medföljer Bp Pack-versionerna kan användas för att köra BVL 5/1 Bp i upp till ca. 50 minuter om du använder energisparläget eco!efficiency. Med den medföljande snabbladdaren (finns endast med Pack-versionen) tar det 44 minuter för batteriet att laddas till 80 % och 68 minuter till 100 %. Med ett enda extra batteri kan du alltså arbeta oavbrutet många timmar i sträck. Vill du veta mer om våra batterier i Battery Power+?
Batteriet är helt underhållsfritt och kan laddas imponerande 1000 gånger, vilket innebär lägre ersättningskostnader och längre livslängd för din ryggburna dammsugare.
MAXIMAL HYGIEN MED HEPA-FILTER PÅ DEN RYGGBURNA DAMMSUGAREN
Den batteridrivna ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp finns även med högeffektivt HEPA 14-filter som tillval. Med den enastående dammfiltreringskapaciteten 99,995 % fångar vårt HEPA 14-filter även de allra minsta partiklarna. Tack vare den höga filterkapaciteten fångas i princip samtliga aerosoler, virus och bakterier upp utan att släppas tillbaka ut i omgivningen. HEPA 14-filtret är certifierat enligt teststandard DIN EN 1822:2019 och följer även de höga säkerhetsstandarder som gäller för hygienkritiska områden.
RYGGBUREN DAMMSUGARE MED BORSTLÖS MOTOR
Den borstlösa EC-motorn på BVL 5/1 Bp ger mycket lågt slitage på din batteridrivna ryggburna dammsugare, vilket förlänger produktens livslängd. Detta gör den ryggburna dammsugaren perfekt för intensivt bruk och ökar även effektiviteten och produktiviteten.
ENKEL STYRNING MED RYGGBUREN DAMMSUGARE
Den batteridrivna ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp är mycket enkel att köra. Styrenheten sitter på bärremmen och kontrolleras därmed enkelt från höften. På styrheten kan du se hur mycket det är kvar på batteriet, och starta och stänga av dammsugaren. Här aktiverar du även energisparläget eco!efficiency.
ALLA FÖRDELAR MED BVL 5/1 BP PACK BATTERIDRIVEN RYGGBUREN DAMMSUGARE I KORTHET:
Varför byta till batteridriven ryggburen dammsugare? Det vill säga, vad är fördelarna? Detta är några av produktfördelarna i korthet:
Användningsklar på nolltid
Fungerar utan elkabel
Lätt, kompakt och enkel att bära
Perfekt för högt frekventerade platser
Effektivare drift ger stora kostnadsbesparingar
Tillgång till hela batteriplattformen
DEN BATTERIDRIVNA RYGGBURNA DAMMSUGAREN BVL 5/1 BP ÄR DET PERFEKTA VALET FÖR:
TRANSPORT/LOGISTIK
I lagerlokaler kan det vara svårt att hitta ett eluttag. Med BVL är det lättare än någonsin att städa gångarna.
TRAPPOR OCH ANDRA SVÅRA UTRYMMEN
Behöver du städa trapphuset eller hissen både snabbt och grundligt? Med den batteridrivna ryggburna dammsugaren BVL är det en barnlek.
BUTIK
Minimera störningarna för dina kunder med en sladdlös ryggburen dammsugare. Spill på butiksgolvet? Inget problem för BVL.
GYM
Städa ditt gym snabbt och ultraeffektivt med BVL. Med en ryggburen dammsugare når du enkelt överallt där en vanlig dammsugare kan få problem, t.ex. mellan gymutrustningen.
KAFÉ OCH RESTAURANG
Dammsug smuts och kladd snabbt utan att störa gästerna. Med den ryggburna dammsugaren BVL ger du dina gäster maximal renlighet med minimala störningar, eftersom dammsugaren bara väger 4,6 kg.
UNIKA BVL 5/1 BP SLADDLÖS RYGGBUREN DAMMSUGARE FINNS TILLGÄNGLIG NU!
Den nya, ultralätta och extremt kraftfulla sladdlösa ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp Pack är den perfekta lösningen för snabb, strulfri och effektiv dammsugning, särskilt på ställen där det kan vara svårt att komma åt. Den batteridrivna ryggburna dammsugaren finns även i versionen Bp Pack som inkluderar 36 V-batteri och snabbladdare. Äger du redan en 36 V-maskin från Kärchers batteriplattform Battery Power+? I så fall kan du köpa Bp-versionen, som innehåller enbart maskinen utan batteri eller snabbladdare. Att beställa din nya maskin går snabbt och enkelt i vår onlinebutik, eller så kan du besöka en officiell Kärcher-återförsäljare nära dig.
BVL 5/1 BP PACK BATTERIDRIVEN RYGGBUREN DAMMSUGARE
Ultralätt batteridriven ryggburen dammsugare med extrem sugeffekt. Maximal flexibilitet utan elkabel och med minimal vikt!
Maskinen levereras med följande:
1 x 36 V/6,0 Ah batteri
1 x 36 V snabbladdare
Drivs med ett 36 V uppladdningsbart batteri som även kan användas med andra maskiner inom batteriplattformen Battery Power+. Klicka här för mer information om batteriplattformen.
- Luftmängd (l/s) 40
- Vakuum (mbar) 223
- Behållarvolym (l) 5
- Effekt (W) 500
- Vikt inkl. 36 V/6,0 Ah batteri (kg) 4,6
- Batteri (V/Ah) 18/3,0
- Teleskoprör, möbelmunstycke, kombigolvmunstycke, fogmunstycke och 1 m sugslang medföljer som standard.
Med 1 x 36 V/6,0 Ah batteri kan dammsugaren köras ca. 22 minuter i power-läge eller ca. 50 minuter i eco!efficiency-läget. Tips: med ett 36 V/7,5 Ah batteri kan du arbeta i upp till 64 minuter i eco!efficiency-läget.
BVL 5/1 BP BATTERIDRIVEN RYGGBUREN DAMMSUGARE
Ultralätt batteridriven ryggburen dammsugare med extrem sugeffekt. Maximal flexibilitet utan elkabel och med minimal vikt!
OBS! Maskinen levereras utan snabbladdare eller batteri. Laddare och batteri kan beställas separat här vid behov.
Drivs med ett 36 V uppladdningsbart batteri som även kan användas med andra maskiner inom batteriplattformen Battery Power+. Klicka här för mer information om batteriplattformen.
- Luftmängd (l/s) 40
- Vakuum (mbar) 223
- Behållarvolym (l) 5
- Effekt (W) 500
- Vikt inkl. 36 V/6,0 Ah batteri (kg) 4,6
- Batteri (V/Ah) 18/3,0
- Teleskoprör, möbelmunstycke, kombigolvmunstycke, fogmunstycke och 1 m sugslang medföljer som standard.
Med 1 x 36 V/6,0 Ah batteri kan dammsugaren köras ca. 22 minuter i power-läge eller ca. 50 minuter i eco!efficiency-läget. Tips: med ett 36 V/7,5 Ah batteri kan du arbeta i upp till 64 minuter i eco!efficiency-läget.
KÄRCHER ORIGINALTILLBEHÖR TILL SLADDLÖS RYGGBUREN DAMMSUGARE
Med Kärchers originaltillbehör får du alltid maximal nytta av din BVL 5/1 Bp Pack. Tillbehören beställer du snabbt och enkelt i vår webbutik.
FLEECEFILTERPÅSAR
För maximal sugeffekt är de treskiktade och rivtåliga fleecefilterpåsarna av dammklass M ett absolut måste. Beställ fleecefilterpåsar till din ryggburna dammsugare BVL 5/1 Bp Pack här. En förpackning innehåller 10 filterpåsar.
HEPA 14-FILTER
Den valbara HEPA-filterlådan ökar filtreringseffektiviteten och förbättrar kvaliteten på frånluften. Filtret bör bytas efter högst 50 driftstimmar.
BATTERY POWER+-BATTERI 36 V/7,5 AH
Få ut det mesta av din sladdlösa ryggburna dammsugare BVL 5/1 Bp Pack. Med det extra batteriet kan du arbeta i upp till 64 minuter i eco!efficiency-läget.
Hur fungerar den batteridrivna ryggburna dammsugaren BVL 5/1 Bp Pack?
Vår nya, ultralätta och kraftfulla sladdlösa ryggburna dammsugare BVL 5/1 Bp Pack är det perfekta valet för dig som behöver en dammsugare som levererar effekt på ställen som är svåra att komma åt. Den extremt låga vikten 4,6 kg och den innovativa batteritekniken gör att BVL 5/1 Bp Pack är redo för vad som helst. BVL drivs med ett högeffektivt 36-volts litiumjonbatteri från Kärchers batteriplattform Battery Power+ och passar särskilt bra för regelbunden städning av mindre ytor i kontor, butik och mottagningar liksom hotell och restaurang eller matsalar, skolor och sjukhus. I princip var som helst där det inte går att använda en vanlig dammsugare.
Perfekt för flygplan
Med ryggburen dammsugare städar du enkelt även svåra utrymmen som insidan av bagagefacken. Eftersom jag inte längre behöver hålla i dammsugaren får jag en hand till fri, vilket gör mitt jobb så mycket lättare. Den låga vikten och det faktum att den är sladdlös gör dammsugaren perfekt för flygplansstädning.
Även på en stege
Med en ryggburen dammsugare når jag in i varenda litet skrymsle i våra hotellrum. Och om jag inte når från golvet hämtar jag bara en stege.
Rörelsefrihet
Med en ryggburen dammsugare kan jag dammsuga överallt i vår hälsosvit utan att störa gästerna. Det finns ingen besvärlig elkabel som gästerna kan snubbla på, och nu når vi ända fram till ställen som vi inte kunde dammsuga på med en vanlig dammsugare, t.ex. vid poolen.