ULTRALÅG VIKT OCH EXTREMT KRAFTFULL!

DEN RYGGBURNA DAMMSUGAREN HAR ULTRALÅG VIKT!

För utrustning som bärs på ryggen är bärramens vikt och ergonomi mycket viktig för användaren. Därför använder Kärcher expanderad polypropen (EPP) till BVL 5/1 Bp. Det är ett mycket robust material som ändå består av 96 procent luft och därför är extremt lätt. Materialet är även bullerabsorberande och 100 % återvinningsbart.

Tack vare EPP har BVL 5/1 Bp en tomvikt på endast 3,3 kg, eller 4,6 kg med batteriet, vilket gör denna nya sladdlösa ryggburna dammsugare från Kärcher till en av de allra lättaste maskinerna på marknaden.