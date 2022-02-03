BR 30/1 C Bp SLADDLÖS KOMBISKURMASKIN

Snabb och hygienisk underhållsrengöring och golvdesinfektion i små utrymmen. Den kompakta och sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp Pack med mikrofibervalsteknik från Kärcher passar alla golvtyper.

Gentle and quiet floor cleaning in the furniture shop thanks to the Kärcher BR 30/1 C Bp

Disinfecting and hygienic floor cleaning in the doctor's surgery with the Kärcher BR 30/1 C Bp

Quiet floor cleaning in the clothing boutique with the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier

Floor disinfection in practice with the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier

Thorough floor cleaning in the café with the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier

    Kompakt, lång drifttid, effektiv

     

    Kärcher BR 30/1 C Bp är en kommersiell och sladdlös städmaskin för hygienisk rengöring av golvytor upp till 200 kvadratmeter. Med den här produkten kan du smidigt samla upp grov smuts och hår, torka golvet och samtidigt korta ner torktiden.

     

    Rengör golv med halva arbetsinsatsen

    Kärcher BR 30/1 C BP rengör hårt golv på ett tillförlitligt sätt tack vare 2-i-1-systemet. Den samlar upp grov smuts och hår och torkar i samma steg golvet med två valsar – därmed tillhör fördammsugning det förflutna.

     

    Resultatet talar för sig självt. Tack vare mikrofibervalstekniken är maskinens rengöringsresultat upp till 20 % bättre än vid manuell golvrengöring. Med den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C BP tillhör fördammsugning det förflutna. Tack vare den effektiva uppsugningen av grov smuts i kombination med golvtvättningen minskas rengöringstiden med upp till 50 %. Golvet kan beträdas efter cirka 2 minuter tack vare torkningsprestandan, som har förbättrats med 60 % jämfört med en mopp.

    Denna kommersiella kombiskurmaskin är också extremt tyst med en ljudnivå på bara 55 dB, så inget stör arbetet. Dessutom utmärker den sig med en robust och kompakt design samt en motor som har betydligt längre drifttid. Tack vare den batteridrivna driften kan BR 30/1 C Bp användas trådlöst och oberoende av befintliga eluttag. Denna sladdlösa kombiskurmaskin passar alla golvtyper och lämpar sig för professionell användning i operationssalar, frisörsalonger, kaféer, restauranger och andra småföretag eller butiker.

    Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier

    FÖRDELARNA FÖR DIG

    Kort laddningstid – lång drifttid

    Tack vare en lång drifttid och underhållsladdning när så är möjligt, är maskinen alltid redo att användas.

    Effektiv och snabb

    Den integrerade försopfunktionen har en skraplist som samlar upp hår och grov smuts samt minskar rengöringstiden med upp till 50 %.

    Effektiv rengöring för alla golvtyper

    Tack vare mikrofibervalstekniken rengör den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp upp till 20 % effektivare jämfört med manuell golvrengöring. Golvet torkar hela 60 % snabbare än med en mopp.

    Genomtänkt konstruktion

    Ökad säkerhet under arbetet tack vare flexibel design och halksäkra parkeringsfötter.

    Optimalt förhållande mellan pris och prestanda

    Enastående rengöringsresultat, kort installationstid och låga underhållsbehov gör BR 30/1 C Bp till en imponerande maskin.

    Trådlös med ett kraftfullt batteri

    Den sladdlösa kombiskurmaskinen har ingen elkabel och ingår i batteriplattformen 18 V Kärcher Battery Power.

    Design och kvalitet

    Professionell design med extremt robust struktur och lång livslängd.

    Hygienisk desinfektion

    Golvet kan desinficeras på bara 5 minuter med endast 3,0 % av Kärchers desinficerande rengöringsmedel RM 732 (inklusive SARS-CoV-2).

    Inga störningar

    Extremt låg ljudnivå på bara 55 dB (A).

    AV PROFFS FÖR PROFFS – EN ÖVERSIKT ÖVER FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

    Simple and quiet cleaning performance of the BR 30/1 C Bp

    Effektiv och enkel rengöring

    Rengör upp till 20 % effektivare och torkar upp till 60 % snabbare än en mopp.

    Simple filling of the fresh water tank on the Kärcher BR 30/1 C Bp

    1 l färskvattentank

    Färskvattentanken rymmer 1000 ml och kan lätt fyllas med vatten och rengöringsmedel.

    Pre-sweeping system and waste water tank on the Kärcher BR 30/1 C Bp

    700 ml smutsvattentank med försopsystem

    Försopsystemet skiljer grov smuts från det smutsiga vattnet.

    Replaceable lithium-ion battery with one hour charging time

    Utbytbart litiumjonbatteri

    En timmes laddningstid för 60 min. drifttid (med ett 3,0 Ah batteri)

    Agile and flexible design of the Kärcher BR 30/1 C Bp

    Flexibel användning under möbler

    Den flexibla leden gör det enkelt att rengöra under möblerna och tack vare produktens låga höjd går det även snabbt att rengöra svåråtkomliga utrymmen.

    Quiet operation: The Kärcher BR 30/1 C Bp

    Låg ljudnivå under drift

    Med en ljudvolym på bara 55 dB under drift störs inte gäster och kunder.

    Robust design and long motor service life on the Kärcher BR 30/1 C Bp

    Lång livslängd och robust design

    Kärcher Professional-produkter utmärker sig med en pålitlig och robust design och motorer med lång drifttid på 800 till 1000 timmar.

    Long-lasting and gentle rollers on the Kärcher BR 30/1 C Bp

    Högkvalitativa valsar med lång livslängd

    Avlägsnar effektivt smuts på alla typer av golv.

    Non-slip parking and drying position thanks to the integrated parking feet on the BR 30/1 C Bp

    Parkeringsposition med parkeringsfötter

    Våta mikrofibervalsar kommer inte i kontakt med golvet – vilket innebär att beläggningen inte skadas och det inte lämnas vattenränder på ömtåliga golv. Valsarna torkar därför snabbare.

    GOLVEN ÄR ALLTID RENA – I KAFÉER, SALONGER, OPERATIONSSALAR ELLER BUTIKER

    Användning

    • Lämplig för alla typer av golv med en yta på upp till 200 m².

    • Golvtyper: Hårda golv (keramik, porslin, betong), stengolv (marmor, terrazzo, granit, kalksten), mjuka golv (vinyl, PVC, linoleum, epoxi osv.), trägolv (lövträ, laminat).

    • Underhållsrengöring för alla ytor som kräver högre hygiennivå, högre komfort och snabbare torkresultat än en mopp.

    • Tack vare den extremt låga ljudnivån på bara 55 dB (A) kan den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp användas när som helst och var som helst.

    Floor cleaning in the shop with the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier

    Användningsområden

    • Hotell: Hotellrum, lobby, badrum, omklädningsrum, kök, restaurang, frukostområde

    • Barer och restauranger: Snabbmatskedjor, små restauranger, kaféer, catering, bagerier

    • Detaljhandel: Småföretag, butiker, närbutiker, apotek

    • Offentliga byggnader: Skolor, kyrkor

    • Hälso- och sjukvårdssektorn: Reception, korridorer, patientrum, badrum, omklädningsrum, operationssalar och tandläkare

    • Kontor: Reception, matsal, badrum, omklädningsrum

    Cleaning of liquids and dirt on the floor in the catering industry using the BR 30/1 C Bp

    RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV KÄRCHER BR 30/1 C BP

    Valsrengöring

    1. Om de är väldigt smutsiga kan sköljfunktionen användas för underhållsrengöring av rengöringsvalsarna.
    2. Först sätter du produkten i parkeringsposition och kontrollerar nivån i färskvattentanken – nivån måste vara minst 50 %. Smutsvattentanken måste vara tom.
    3. Tryck sedan på Boost-funktionsknappen och på/av-knappen samtidigt. Efter ca 3 sekunder aktiveras sköljfunktionen, och rengöringsvalsarna roterar och rengörs.
    4. På/av-knappen blinkar. Efter ca 2 minuter stängs produkten av automatiskt.
    5. När arbetet är klart och innan produkten ställs undan ska rengöringsvalsarna avlägsnas och rengöras under rinnande vatten eller i tvättmaskin.

    Rengöring av produkten

    1. Flytta produkten till parkeringspositionen.
    2. Ta bort färskvattentanken, töm den och sätt tillbaka den i produkten.
    3. Ta bort smutsvattentanken, töm den och rengör den med kranvatten.
    4. Ta bort uppsamlingsbehållarna och rengör dem under rinnande vatten. Ta bort rengöringsborsten från locket på smutsvattentanken och ta bort eventuell sittande smuts på skraplisterna.
    5. Tryck på batteripackets lossningsknapp och ta bort den från batteripackshållaren. Ladda sedan batteriet.

     

    Floor cleaning in the shop with the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier
     
    Hygienic cleaning in the health centre with the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier
     
    Using the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier in the catering industry
     
    Quiet use of the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier in the furniture shop
     
    Agile Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier in the clothes shop
     
    Efficient use of the Kärcher BR 30/1 C Bp cordless scrubber drier in the canteen
     
    Kärcher BR 30/1 C Bp Pack compact cordless scrubber drier

    MÖT VÅR NYA SLADDLÖSA KOMBISKURMASKIN BR 30/1 C BP

     

    Rengör golv med halva arbetsinsatsen

    Kärcher BR 30/1 C BP rengör hårt golv på ett tillförlitligt sätt tack vare 2-i-1-systemet. Den samlar upp grov smuts och hår och torkar i samma steg golvet med två valsar – därmed tillhör fördammsugning det förflutna.

    Kärcher BR 30/1 C Bp är en kommersiell och sladdlös kombiskurmaskin för hygienisk rengöring av golvytor på upp till 200 kvadratmeter. Med den här produkten kan du smidigt samla upp grov smuts och hår, torka golvet och samtidigt korta ner torktiden.

    Snabb och hygienisk underhållsrengöring och golvdesinfektion i små utrymmen. Den kompakta och sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp Pack med mikrofibervalsteknik från Kärcher passar alla golvtyper.

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