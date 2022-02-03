BR 30/1 C Bp SLADDLÖS KOMBISKURMASKIN

Kompakt, lång drifttid, effektiv

Kärcher BR 30/1 C Bp är en kommersiell och sladdlös städmaskin för hygienisk rengöring av golvytor upp till 200 kvadratmeter. Med den här produkten kan du smidigt samla upp grov smuts och hår, torka golvet och samtidigt korta ner torktiden.

Rengör golv med halva arbetsinsatsen

Kärcher BR 30/1 C BP rengör hårt golv på ett tillförlitligt sätt tack vare 2-i-1-systemet. Den samlar upp grov smuts och hår och torkar i samma steg golvet med två valsar – därmed tillhör fördammsugning det förflutna.

Resultatet talar för sig självt. Tack vare mikrofibervalstekniken är maskinens rengöringsresultat upp till 20 % bättre än vid manuell golvrengöring. Med den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C BP tillhör fördammsugning det förflutna. Tack vare den effektiva uppsugningen av grov smuts i kombination med golvtvättningen minskas rengöringstiden med upp till 50 %. Golvet kan beträdas efter cirka 2 minuter tack vare torkningsprestandan, som har förbättrats med 60 % jämfört med en mopp.

Denna kommersiella kombiskurmaskin är också extremt tyst med en ljudnivå på bara 55 dB, så inget stör arbetet. Dessutom utmärker den sig med en robust och kompakt design samt en motor som har betydligt längre drifttid. Tack vare den batteridrivna driften kan BR 30/1 C Bp användas trådlöst och oberoende av befintliga eluttag. Denna sladdlösa kombiskurmaskin passar alla golvtyper och lämpar sig för professionell användning i operationssalar, frisörsalonger, kaféer, restauranger och andra småföretag eller butiker.