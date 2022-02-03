BR 30/1 C Bp SLADDLÖS KOMBISKURMASKIN
Snabb och hygienisk underhållsrengöring och golvdesinfektion i små utrymmen. Den kompakta och sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp Pack med mikrofibervalsteknik från Kärcher passar alla golvtyper.
Kompakt, lång drifttid, effektiv
Kärcher BR 30/1 C Bp är en kommersiell och sladdlös städmaskin för hygienisk rengöring av golvytor upp till 200 kvadratmeter. Med den här produkten kan du smidigt samla upp grov smuts och hår, torka golvet och samtidigt korta ner torktiden.
Rengör golv med halva arbetsinsatsen
Kärcher BR 30/1 C BP rengör hårt golv på ett tillförlitligt sätt tack vare 2-i-1-systemet. Den samlar upp grov smuts och hår och torkar i samma steg golvet med två valsar – därmed tillhör fördammsugning det förflutna.
Resultatet talar för sig självt. Tack vare mikrofibervalstekniken är maskinens rengöringsresultat upp till 20 % bättre än vid manuell golvrengöring. Med den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C BP tillhör fördammsugning det förflutna. Tack vare den effektiva uppsugningen av grov smuts i kombination med golvtvättningen minskas rengöringstiden med upp till 50 %. Golvet kan beträdas efter cirka 2 minuter tack vare torkningsprestandan, som har förbättrats med 60 % jämfört med en mopp.
Denna kommersiella kombiskurmaskin är också extremt tyst med en ljudnivå på bara 55 dB, så inget stör arbetet. Dessutom utmärker den sig med en robust och kompakt design samt en motor som har betydligt längre drifttid. Tack vare den batteridrivna driften kan BR 30/1 C Bp användas trådlöst och oberoende av befintliga eluttag. Denna sladdlösa kombiskurmaskin passar alla golvtyper och lämpar sig för professionell användning i operationssalar, frisörsalonger, kaféer, restauranger och andra småföretag eller butiker.
FÖRDELARNA FÖR DIG
Kort laddningstid – lång drifttid
Tack vare en lång drifttid och underhållsladdning när så är möjligt, är maskinen alltid redo att användas.
Effektiv och snabb
Den integrerade försopfunktionen har en skraplist som samlar upp hår och grov smuts samt minskar rengöringstiden med upp till 50 %.
Effektiv rengöring för alla golvtyper
Tack vare mikrofibervalstekniken rengör den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp upp till 20 % effektivare jämfört med manuell golvrengöring. Golvet torkar hela 60 % snabbare än med en mopp.
Genomtänkt konstruktion
Ökad säkerhet under arbetet tack vare flexibel design och halksäkra parkeringsfötter.
Optimalt förhållande mellan pris och prestanda
Enastående rengöringsresultat, kort installationstid och låga underhållsbehov gör BR 30/1 C Bp till en imponerande maskin.
Trådlös med ett kraftfullt batteri
Den sladdlösa kombiskurmaskinen har ingen elkabel och ingår i batteriplattformen 18 V Kärcher Battery Power.
Design och kvalitet
Professionell design med extremt robust struktur och lång livslängd.
Hygienisk desinfektion
Golvet kan desinficeras på bara 5 minuter med endast 3,0 % av Kärchers desinficerande rengöringsmedel RM 732 (inklusive SARS-CoV-2).
Inga störningar
Extremt låg ljudnivå på bara 55 dB (A).
AV PROFFS FÖR PROFFS – EN ÖVERSIKT ÖVER FUNKTIONER OCH EGENSKAPER
Effektiv och enkel rengöring
Rengör upp till 20 % effektivare och torkar upp till 60 % snabbare än en mopp.
1 l färskvattentank
Färskvattentanken rymmer 1000 ml och kan lätt fyllas med vatten och rengöringsmedel.
700 ml smutsvattentank med försopsystem
Försopsystemet skiljer grov smuts från det smutsiga vattnet.
Utbytbart litiumjonbatteri
En timmes laddningstid för 60 min. drifttid (med ett 3,0 Ah batteri)
Flexibel användning under möbler
Den flexibla leden gör det enkelt att rengöra under möblerna och tack vare produktens låga höjd går det även snabbt att rengöra svåråtkomliga utrymmen.
Låg ljudnivå under drift
Med en ljudvolym på bara 55 dB under drift störs inte gäster och kunder.
Lång livslängd och robust design
Kärcher Professional-produkter utmärker sig med en pålitlig och robust design och motorer med lång drifttid på 800 till 1000 timmar.
Högkvalitativa valsar med lång livslängd
Avlägsnar effektivt smuts på alla typer av golv.
Parkeringsposition med parkeringsfötter
Våta mikrofibervalsar kommer inte i kontakt med golvet – vilket innebär att beläggningen inte skadas och det inte lämnas vattenränder på ömtåliga golv. Valsarna torkar därför snabbare.
GOLVEN ÄR ALLTID RENA – I KAFÉER, SALONGER, OPERATIONSSALAR ELLER BUTIKER
Användning
Lämplig för alla typer av golv med en yta på upp till 200 m².
Golvtyper: Hårda golv (keramik, porslin, betong), stengolv (marmor, terrazzo, granit, kalksten), mjuka golv (vinyl, PVC, linoleum, epoxi osv.), trägolv (lövträ, laminat).
Underhållsrengöring för alla ytor som kräver högre hygiennivå, högre komfort och snabbare torkresultat än en mopp.
Tack vare den extremt låga ljudnivån på bara 55 dB (A) kan den sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp användas när som helst och var som helst.
Användningsområden
Hotell: Hotellrum, lobby, badrum, omklädningsrum, kök, restaurang, frukostområde
Barer och restauranger: Snabbmatskedjor, små restauranger, kaféer, catering, bagerier
Detaljhandel: Småföretag, butiker, närbutiker, apotek
Offentliga byggnader: Skolor, kyrkor
Hälso- och sjukvårdssektorn: Reception, korridorer, patientrum, badrum, omklädningsrum, operationssalar och tandläkare
Kontor: Reception, matsal, badrum, omklädningsrum
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV KÄRCHER BR 30/1 C BP
Valsrengöring
- Om de är väldigt smutsiga kan sköljfunktionen användas för underhållsrengöring av rengöringsvalsarna.
- Först sätter du produkten i parkeringsposition och kontrollerar nivån i färskvattentanken – nivån måste vara minst 50 %. Smutsvattentanken måste vara tom.
- Tryck sedan på Boost-funktionsknappen och på/av-knappen samtidigt. Efter ca 3 sekunder aktiveras sköljfunktionen, och rengöringsvalsarna roterar och rengörs.
- På/av-knappen blinkar. Efter ca 2 minuter stängs produkten av automatiskt.
- När arbetet är klart och innan produkten ställs undan ska rengöringsvalsarna avlägsnas och rengöras under rinnande vatten eller i tvättmaskin.
Rengöring av produkten
- Flytta produkten till parkeringspositionen.
- Ta bort färskvattentanken, töm den och sätt tillbaka den i produkten.
- Ta bort smutsvattentanken, töm den och rengör den med kranvatten.
- Ta bort uppsamlingsbehållarna och rengör dem under rinnande vatten. Ta bort rengöringsborsten från locket på smutsvattentanken och ta bort eventuell sittande smuts på skraplisterna.
- Tryck på batteripackets lossningsknapp och ta bort den från batteripackshållaren. Ladda sedan batteriet.
MÖT VÅR NYA SLADDLÖSA KOMBISKURMASKIN BR 30/1 C BP
Rengör golv med halva arbetsinsatsen
Kärcher BR 30/1 C BP rengör hårt golv på ett tillförlitligt sätt tack vare 2-i-1-systemet. Den samlar upp grov smuts och hår och torkar i samma steg golvet med två valsar – därmed tillhör fördammsugning det förflutna.
Kärcher BR 30/1 C Bp är en kommersiell och sladdlös kombiskurmaskin för hygienisk rengöring av golvytor på upp till 200 kvadratmeter. Med den här produkten kan du smidigt samla upp grov smuts och hår, torka golvet och samtidigt korta ner torktiden.
Snabb och hygienisk underhållsrengöring och golvdesinfektion i små utrymmen. Den kompakta och sladdlösa kombiskurmaskinen BR 30/1 C Bp Pack med mikrofibervalsteknik från Kärcher passar alla golvtyper.