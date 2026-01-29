Skurmaskin BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Perfekt för professionell rengöring i trånga och små ytor. Den kompakta BR 30/1 C är batteridriven och utrustad med Kärchers borstvalsteknik med mikrofiber.
Vår nya, ultrakompakta BR 30/1 C Bp är en batteridriven kombiskurmaskin som är det perfekta valet för hygienisk och professionell rengöring av alla hårda golvytor inklusive klinker och halksäkra golv. Jämfört med manuell städning når borstvalstekniken med mikrofibervalsar upp till 20% bättre rengöringsresultat på upp till 60% kortare tid. Driven av ett högpresterande 18-volts lithium-ion batteri från Kärcher Battery Universe är BR 30/1 C Bp det idealiska valet för mindre butiksytor, kontor, vårdinrättningar, receptioner, hotellytor och restauranger men även inom skolor, sjukhus och i stort sett alla byggnader där rengöring behöver utföras. Denna versionen levereras med ett 2.5 Ah lithium-ion batteri.
Egenskaper och fördelar
Utmärkt rengöringsresultatUpp till 20% bättre resultat än manuell rengöring Noggrann upptagning av smutsvatten, rengöringsmedel, löst skräp och hår. Ökar rengöringskvaliteten och hygiennivån.
Kort torktidUpp till 60% snabbare torktid än manuell rengöring. Kortare torktider minskar halkrisken på våta golv. Kortare städtider betyder högre produktivitet och lägre kostnader.
Hög grad av hygienNoggrann upptagning av smutsvatten, rengöringsmedel, löst skräp och hår. Hygieniskt korrekt rengöring för ökad arbetsmiljö och säkerhet. Lägre risk för kors-kontaminering och överföring av patogener.
Parkeringsläge med parkeringsstopp
- Ingen kontakt mellan våta valsar och golvet i parkeringsläge.
- Snabbtorkande valsar.
Uppladdningsbart batteri
- Kompatibel med maskiner från 18 V batteriplattformen från Kärcher Battery Universe.
- Lång livstid och drifttid, kort uppladdningstid och möjlighet till stötvis oregelbunden användning.
- Upp till 25% mer produktiv än nätdrivna maskiner.
Inbyggd försopsfunktion med hårupplockningskam
- Minskar och ibland eliminerar behovet för moppning och dammsugning.
- Sänker städtiden med upp till 50%.
- Sänker den totala användningskostnaden och städkostnaden med upp till 50%.
Kompakt, extra robust design
- Högkvalitativa och hållbara komponenter av metall.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
Lämplig för desinficering av golvytor
- Minskar och förebygger smitta av patogener inklusive SARS-CoV-2.
- Skapar hygeniskt rena miljöer.
- Hög grad av hygien på arbetsplatsen minskar antalet sjukfrånvarodagar.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|300
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|1 / 0,7
|Ytkapacitet (m²/h)
|200
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 150 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 45
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|44 / 70
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|500 - 650
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|40
|Vattenförbrukning (ml/min)
|30
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|Max. 55
|Anslutningseffekt (W)
|70
|Tillåten totalvikt (kg)
|11
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Borstvals: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
Videos
Användningsområden
- Perfekt för kontor, vårdcentraler, receptionsytor på hotell och restauranger.
- Passar för rengöring av lunchmatsalar i skolor och sjukhus.
- Idealisk för kontor, butiker, hotell, matsalar, vårdinrättningar, sjukhus och skolor