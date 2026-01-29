Vår nya, ultrakompakta BR 30/1 C Bp är en batteridriven kombiskurmaskin som är det perfekta valet för hygienisk och professionell rengöring av alla hårda golvytor inklusive klinker och halksäkra golv. Jämfört med manuell städning når borstvalstekniken med mikrofibervalsar upp till 20% bättre rengöringsresultat på upp till 60% kortare tid. Driven av ett högpresterande 18-volts lithium-ion batteri från Kärcher Battery Universe är BR 30/1 C Bp det idealiska valet för mindre butiksytor, kontor, vårdinrättningar, receptioner, hotellytor och restauranger men även inom skolor, sjukhus och i stort sett alla byggnader där rengöring behöver utföras. Denna versionen levereras med ett 2.5 Ah lithium-ion batteri.