För Kärchers 90-årsjubileum: CV 30/2 Bp Anniversary Edition i svart är den första batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren för professionell rengöring av både mattor och hårda ytor. Den anpassar sig perfekt till golvbeläggningen tack vare den automatiska golvdetektionen. Den kraftfulla borsten rengör noggrant fibrerna på textilgolv och räta ut dem synligt. Tack vare den exceptionellt låga markfrigången rengör den batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren även enkelt under sängar och bord. En annan fördel: snabb och hygienisk självreningsfunktion. Hår som fångas upp av rullborsten klipps av med fotströmbrytaren och resterna sugs sedan automatiskt upp. Den batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren har en mycket användarvänlig design och ett innovativt handtag: på/av-knapp, eco!efficiency-läge och LED-display som visar återstående batteritid. Observera att för denna version måste Kärcher Battery Power+ batteriet och den kompatibla batteriladdaren beställas separat. Ett ultraf effektivt HEPA-14-filter finns också som tillval. Den särskilda funktionen för Anniversary Edition är att totalt 11 fleecefilterpåsar ingår i leveransen för att fira företagets jubileum.