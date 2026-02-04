Batteridriven upprättstående dammsugare CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Den första professionella batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren för både mattor och hårda ytor: CV 30/2 Bp Anniversary Edition i svart. Med automatisk golvdetektion, låg markfrigång och borstrengöringsfunktion.
För Kärchers 90-årsjubileum: CV 30/2 Bp Anniversary Edition i svart är den första batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren för professionell rengöring av både mattor och hårda ytor. Den anpassar sig perfekt till golvbeläggningen tack vare den automatiska golvdetektionen. Den kraftfulla borsten rengör noggrant fibrerna på textilgolv och räta ut dem synligt. Tack vare den exceptionellt låga markfrigången rengör den batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren även enkelt under sängar och bord. En annan fördel: snabb och hygienisk självreningsfunktion. Hår som fångas upp av rullborsten klipps av med fotströmbrytaren och resterna sugs sedan automatiskt upp. Den batteridrivna stående borstmoppsdammsugaren har en mycket användarvänlig design och ett innovativt handtag: på/av-knapp, eco!efficiency-läge och LED-display som visar återstående batteritid. Observera att för denna version måste Kärcher Battery Power+ batteriet och den kompatibla batteriladdaren beställas separat. Ett ultraf effektivt HEPA-14-filter finns också som tillval. Den särskilda funktionen för Anniversary Edition är att totalt 11 fleecefilterpåsar ingår i leveransen för att fira företagets jubileum.
Egenskaper och fördelar
Automatisk golvigenkänningAutomatisk arbetsjustering beroende på typ av golvmaterial Utmärkt rengöringsresultat på textila och hårda golv
Självrengörande borstvals med hälp av fotbrytareHår som fångas av borsten separeras från den och dammsugs upp Snabb, effektiv rengöring av borstvalsen utan att behöva avlägsna den Kontaktfri och därmed hygiendisk rengöring av borstvalsen
Multifunktionellt, innovativt handtag med LED displayErgonomisk PÅ/AV knapp Med eco!efficiency läge: förlängd batteritid, lägre ljudnivå LED display med praktisk information om batteriets drifttid
Kompakt design med mycket låg markfrigång
- Den flexibla dammsugaren kan anpassas till att ligga plant på golvet.
- Möjliggör bekväm rengöring under sängar och möbler
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattform
- Kompatibel med alla 36 V Kärcher Battery Power+ och Battery Power batterier
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luftflöde (l/s)
|34
|Nominella prestanda (W)
|420
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|64
|Behållarkapacitet (l)
|3
|Arbetsbredd (cm)
|30
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 50 (6,0 Ah) Powerläge: / Max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency läge / Max. 67 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 47 (7,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|44 / 68
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke
- Borstvalsens hårdhet: Medium-mjuk
- Borstvalsens kvantitet: 1 Del(ar)
- Borstvalsens färg: Svart
- Avtagbart sugrör
- Korrugerad sugslang
Standardutrustning
- Filterpåsens material: Fleece
Användningsområden
- Rekommenderas starkt för tillämpningar inom professionell lokalvård
- För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.