Borstvalsdammsugare CV 38/2
Kärchers CV 38/2 upprättstående dammsugare är en lätt, tvåmotorig maskin med 380 mm arbetsbredd som kombinerar hög sugeffekt med en motordriven borste. Hårt sittande smutspartiklar, trådar och hårstrån lossar enkelt från mattan samtidigt som mattans fibrer reser sig. Utrustat med ett brett, lågt borsthuvud rengör 38/2 ända fram till kanterna och kan läggas ned och arbeta platt för rengöring under möbler och sängar. Enkelt byte av utan verktyg sladd vid behov samt ett särskilt utvecklat och patenterat system för att byta påse är två exempel på förbättringar i denna nya version av maskinen.
Framtagen för mycket höga krav på rengöring och ytkapacitet: vår upprättstående borstvalsdammsugare CV 38/2. Dess extra stora arbetsbredd möjliggör också rengöring av större ytor inom olika branscher, från hotellsektorn och restauranger till butiker och visningshallar. Den låga vikten möjliggör arbete under långa stunder utan att man blir trött och de integrerade tillbehören gör arbetet med att rengöra längs kanter och små utrymmen bekvämt och enkelt. Med hjälp av en optisk borstvalsjustering kan borsten ställas in exakt efter mattans fiberlängd. Snabbväxlingssystemet för strömkabeln och det verktygsfria bytet av borsten såväl som ett handtag som ligger perfekt i handen är även de ergonomiskt utformade. Det specialutvecklade, patenterade borttagningssystemet gör också att de extremt slitstarka fleecefilterpåsarna kan bytas nästan helt dammfritt.
Egenskaper och fördelar
Lysindikator
Snabbytessystem för nätsladd
Flexibelt rengöringsalternativ
Borsten kan bytas utan verktyg
- Snabbt byte av borstvals utan behov av verktyg.
Inbyggd tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbetsbredd (cm)
|38
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominella prestanda (W)
|850
|Behållarkapacitet (l)
|5,5
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Effekt borste (W)
|150
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Följande ingår
- Fogmunstycke
- Möbelmunstycke
- Avtagbart sugrör
- Korrugerad sugslang
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Borstvals (standard): 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Filterstatusindikator
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Justerbart handtag i höjdled
Videos
Användningsområden
- Mattor
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen