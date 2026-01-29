Framtagen för mycket höga krav på rengöring och ytkapacitet: vår upprättstående borstvalsdammsugare CV 38/2. Dess extra stora arbetsbredd möjliggör också rengöring av större ytor inom olika branscher, från hotellsektorn och restauranger till butiker och visningshallar. Den låga vikten möjliggör arbete under långa stunder utan att man blir trött och de integrerade tillbehören gör arbetet med att rengöra längs kanter och små utrymmen bekvämt och enkelt. Med hjälp av en optisk borstvalsjustering kan borsten ställas in exakt efter mattans fiberlängd. Snabbväxlingssystemet för strömkabeln och det verktygsfria bytet av borsten såväl som ett handtag som ligger perfekt i handen är även de ergonomiskt utformade. Det specialutvecklade, patenterade borttagningssystemet gör också att de extremt slitstarka fleecefilterpåsarna kan bytas nästan helt dammfritt.