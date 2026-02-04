Vare sig det gäller butiker, hotell- eller restaurangbranschen, kontor, offentliga byggnader eller visningshallar: Överallt där stora mattbelagda ytor behöver rengöras snabbt och effektivt får du goda förutsättningar med vår upprättstående borstvalsdammsugare CV 38/2 Adv med extra stor arbetsbredd. Dess låga vikt och ergonomiska handtag möjliggör bekväm hantering och arbete under långa stunder utan att bli trött. Tillbehör som är integrerade direkt på maskinen utökar antalet möjliga användningsområden med snabb och effektiv rengöring längs kanter och små utrymmen, och med hjälp av en optisk borstvalsjustering kan borsten ställas in exakt efter mattans fiberlängd. Ett patenterat borttagningssystem gör att de extremt slitstarka fleecefilterpåsarna kan bytas nästan helt dammfritt. Andra tidssparande egenskaper, såsom det verktygsfria bytet av borsten eller snabbväxlingssystemet för den högflexibla kabeln för CV 38/2 Adv som kan användas under service utan förkunskaper, rundar av det smarta maskinkonceptet.