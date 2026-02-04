Bekämpa damm och smuts stående: Tack vare två motroterande rullborstar och den praktiska sidoborsten, gör den flexibla stå-på borstvalsdammsugaren CV 60/1 RS Bp Pack rengöringen av textila golvbeläggningar och hårda ytor av alla slag snabb och effektiv. För att dammsuga mindre områden, under möbler eller i hörn, finns en förlängningsbar sugslang med sugrör samt ett kombigolvmunstycke och små munstycken som standard. HEPA 13-Filter och påsar ingår i leveransen, liksom batteriet och batteriladdaren, vilket säkerställer att CV 60/1 RS Bp Rack är redo för omedelbar användning.