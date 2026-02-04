Borstvalsdammsugare CV 60/1 RS Bp Pack

Med 60 cm arbetsbredd: CV 60/1 RS Bp Pack åkbar borstvalsdammsugare för textilgolv och hårda golv. Maskinen levereras med HEPA 13-Filter, handdammsugarsats, batteri och batteriladdare.

Bekämpa damm och smuts stående: Tack vare två motroterande rullborstar och den praktiska sidoborsten, gör den flexibla stå-på borstvalsdammsugaren CV 60/1 RS Bp Pack rengöringen av textila golvbeläggningar och hårda ytor av alla slag snabb och effektiv. För att dammsuga mindre områden, under möbler eller i hörn, finns en förlängningsbar sugslang med sugrör samt ett kombigolvmunstycke och små munstycken som standard. HEPA 13-Filter och påsar ingår i leveransen, liksom batteriet och batteriladdaren, vilket säkerställer att CV 60/1 RS Bp Rack är redo för omedelbar användning.

Egenskaper och fördelar
Motroterande borstvalsar
  • Kan användas på alla textila och hårda golvunderlag
HEPA 13 filter
  • HEPA 13-Filter och filterpåsar rengör effektivt utblåsluften och säkerställer hög användarsäkerher
Sugrör med extra lång slang
  • Sugrör inklusive en extra lång och dessutom förlängbar slang för bekväm rengöring av svåråtkomliga områden såsom hörn, trappor och under möbler
Kraftfull och hållbar elektrisk motor
  • Kraftfull drivning för en stark prestanda även på golvytor med en lutning på upp till 10%, mattor med tjock lugg och mjuka hårda golv
Kompakt konstruktion
  • Lättmanövrerad.
  • Enkel transport i hissar möjliggör användning även i flervåningsbyggnader
Snabbt och enkelt underhåll
  • Filterpåsar är enkla att byta
  • Enkel åtkomst för all form av service och underhåll
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 36
Frekvens (Hz) 50 / 60
Arbetsbredd (mm) 600
Vakuum (kPa/mbar) 11,7 / 117
Luftflöde (l/h) 33,98
Nominella prestanda (W) 1620
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 32
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 68
Effekt borste (W) 373
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 187
Vikt inkl. förpackning (kg) 323,6
Mått (L × B × H) (mm) 1241 x 787 x 1316

Följande ingår

  • Fogmunstycke
  • Avtagbart sugrör
  • Kvantitet filterpåsar: 5 Del(ar)
  • Borstvals (standard): 2 Del(ar)

Standardutrustning

  • Säkerhetsklass: II
  • HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
Videos
Användningsområden
  • Textila golvunderlag
  • Hårda golv
  • Handhållen sugutrustning för svåråtkomliga ytor
Tillbehör