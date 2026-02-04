Borstvalsdammsugare CV 60/1 RS Bp Pack
Med 60 cm arbetsbredd: CV 60/1 RS Bp Pack åkbar borstvalsdammsugare för textilgolv och hårda golv. Maskinen levereras med HEPA 13-Filter, handdammsugarsats, batteri och batteriladdare.
Bekämpa damm och smuts stående: Tack vare två motroterande rullborstar och den praktiska sidoborsten, gör den flexibla stå-på borstvalsdammsugaren CV 60/1 RS Bp Pack rengöringen av textila golvbeläggningar och hårda ytor av alla slag snabb och effektiv. För att dammsuga mindre områden, under möbler eller i hörn, finns en förlängningsbar sugslang med sugrör samt ett kombigolvmunstycke och små munstycken som standard. HEPA 13-Filter och påsar ingår i leveransen, liksom batteriet och batteriladdaren, vilket säkerställer att CV 60/1 RS Bp Rack är redo för omedelbar användning.
Egenskaper och fördelar
Motroterande borstvalsar
- Kan användas på alla textila och hårda golvunderlag
HEPA 13 filter
- HEPA 13-Filter och filterpåsar rengör effektivt utblåsluften och säkerställer hög användarsäkerher
Sugrör med extra lång slang
- Sugrör inklusive en extra lång och dessutom förlängbar slang för bekväm rengöring av svåråtkomliga områden såsom hörn, trappor och under möbler
Kraftfull och hållbar elektrisk motor
- Kraftfull drivning för en stark prestanda även på golvytor med en lutning på upp till 10%, mattor med tjock lugg och mjuka hårda golv
Kompakt konstruktion
- Lättmanövrerad.
- Enkel transport i hissar möjliggör användning även i flervåningsbyggnader
Snabbt och enkelt underhåll
- Filterpåsar är enkla att byta
- Enkel åtkomst för all form av service och underhåll
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|36
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Arbetsbredd (mm)
|600
|Vakuum (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Luftflöde (l/h)
|33,98
|Nominella prestanda (W)
|1620
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 32
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Effekt borste (W)
|373
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|187
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|323,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Följande ingår
- Fogmunstycke
- Avtagbart sugrör
- Kvantitet filterpåsar: 5 Del(ar)
- Borstvals (standard): 2 Del(ar)
Standardutrustning
- Säkerhetsklass: II
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
Videos
Användningsområden
- Textila golvunderlag
- Hårda golv
- Handhållen sugutrustning för svåråtkomliga ytor