Vår CVS 65/1 Bp borstvalssopmaskin har ett kraftfullt 36 V litiumjonbatteri som möjliggör upp till 60 minuters mycket effektiv mattrengöring åt gången. Detta motsvarar en områdesprestanda på upp till 1 800 kvadratmeter på endast en batteriladdning. Borstvalssopmaskin är särskilt lämplig för rengöring av mattor av nålfilt och kort velour. Eftersom huvudrullen på maskinen kan justeras optimalt för olika matttyper, är den lätt att använda på även på textila golvytor med lång mattlugg. Exakt konfigurering av inställningar förhindrar skador på mattorna och minskar slitage. CVS 65/1 Bp ger därför redan rengöringsresultat som en upprätt borstdvalsammsugare efter första rengöringstillfället och är lämplig för användning på bullerkänsliga områden tack vare sin låga ljudnivå på 56 dB(A). Dessutom har den ett tvåstegs filtersystem med en förfilter och ett huvudfilter för att säkerställa en dammfri arbetsmiljö. Det finns en sidoborste för att rengöra hörn och kanter, samt stora hjul. Batteriladdare och batteri ingår inte utan köps till separat.