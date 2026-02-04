Dammsugare för mattor CVS 65/1 Bp
Batteridriven med låg ljudnivå. CVS 65/1 Bp är borstvalssopmaskinen för rengöring av medelstora till stora mattområden. Maskinen har ett tvåstegs filtersystem med möjlighet till HEPA filter.
Vår CVS 65/1 Bp borstvalssopmaskin har ett kraftfullt 36 V litiumjonbatteri som möjliggör upp till 60 minuters mycket effektiv mattrengöring åt gången. Detta motsvarar en områdesprestanda på upp till 1 800 kvadratmeter på endast en batteriladdning. Borstvalssopmaskin är särskilt lämplig för rengöring av mattor av nålfilt och kort velour. Eftersom huvudrullen på maskinen kan justeras optimalt för olika matttyper, är den lätt att använda på även på textila golvytor med lång mattlugg. Exakt konfigurering av inställningar förhindrar skador på mattorna och minskar slitage. CVS 65/1 Bp ger därför redan rengöringsresultat som en upprätt borstdvalsammsugare efter första rengöringstillfället och är lämplig för användning på bullerkänsliga områden tack vare sin låga ljudnivå på 56 dB(A). Dessutom har den ett tvåstegs filtersystem med en förfilter och ett huvudfilter för att säkerställa en dammfri arbetsmiljö. Det finns en sidoborste för att rengöra hörn och kanter, samt stora hjul. Batteriladdare och batteri ingår inte utan köps till separat.
Egenskaper och fördelar
Självständig batteridrift
- Upp till 60 minuters kontinuerlig drift på en enda laddning
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Arbetsbredd (mm)
|450
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|625
|Ytkapacitet (m²/h)
|1800
|Vakuum (mbar)
|1
|Behållarkapacitet (l)
|20
|Anslutningseffekt (W)
|300
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|56
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|36,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|43,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|980 x 675 x 1070
Följande ingår
- Tillbehörsväska
Standardutrustning
- Dammklass: M
- Automatisk filterrengöring
- Justerbar huvudsopvals
Videos
Användningsområden
- Kontorsbyggnader
- Hotell
- Flygplatser