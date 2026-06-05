Vår dammsugaren T 10/1 Adv kännetecknas av hållbarhet, förstklassig sugkraft, hållbarhet, ett omfattande tillbehörssortiment och ett imponerande pris-prestandaförhållande. Tack vare sitt innehåll av 45 procent återvunnet material¹⁾ sparas resurser och energibehovet minskas redan från början. Eftersom T 10/1 Adv är ultratyst med endast 52 dB(A) och hög sugkraft, är den utmärkt lämpad för städning på dagtid och i ljudkänsliga miljöer. Den är kompakt, tippsäker och lättmanövrerad och har en behållarvolym på 10 liter. Dammsugaren kan transporteras ergonomiskt tack vare det praktiska, hopfällbara bärhandtaget. Dessutom är den hållbar och robust, liksom chassi, hölje, stötfångare och stora hjul. Fogmunstycket och klädselmunstycket ingår och kan alltid förvaras inom räckhåll på själva T 10/1 Adv. Särskilt omfattande tillbehör ingår i leveransen av T 10/1 Adv: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskopsugrör av aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.