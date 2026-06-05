Dammsugare T 10/1 Adv
Den ultratysta och robusta dammsugaren T 10/1 Adv är hållbart tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ och erbjuder enastående sugkraft, ergonomisk design och ett omfattande utbud av tillbehör.
Vår dammsugaren T 10/1 Adv kännetecknas av hållbarhet, förstklassig sugkraft, hållbarhet, ett omfattande tillbehörssortiment och ett imponerande pris-prestandaförhållande. Tack vare sitt innehåll av 45 procent återvunnet material¹⁾ sparas resurser och energibehovet minskas redan från början. Eftersom T 10/1 Adv är ultratyst med endast 52 dB(A) och hög sugkraft, är den utmärkt lämpad för städning på dagtid och i ljudkänsliga miljöer. Den är kompakt, tippsäker och lättmanövrerad och har en behållarvolym på 10 liter. Dammsugaren kan transporteras ergonomiskt tack vare det praktiska, hopfällbara bärhandtaget. Dessutom är den hållbar och robust, liksom chassi, hölje, stötfångare och stora hjul. Fogmunstycket och klädselmunstycket ingår och kan alltid förvaras inom räckhåll på själva T 10/1 Adv. Särskilt omfattande tillbehör ingår i leveransen av T 10/1 Adv: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskopsugrör av aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet materialMinskad användning av råvaror och energi Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig designErgonomisk transport: kan bäras nära kroppen. Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
- Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
- Städprocessen kan fortsätta sömlöst
- Undviker eller minskar servicekostnader
Smart, manuellt kabelvindningssystem
- Strömkabeln kan snabbt förvaras
- Tidsbesparing: kabeln förvaras på några sekunder
- Strömkabeln trasslar sig inte och är alltid prydligt upprullad
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
- Stor på/av-knapp
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Permanent huvudfilterkorg
- Hållbar, robust och miljövänlig
- Tillverkad av fleece
- Handtvättbar i 30 °C och återanvändbar
Omfattande utbud av tillbehör
- Golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
- Högkvalitativ filterkorg och filterpåse av fleece.
- Höjdjusterbart och lätt teleskoprör i aluminium.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycke och möbelmunstycke förvaras i maskinhuvudet.
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|585
|Behållarvolym (l)
|10
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|52
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Parkettmunstycke
- Möbelmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Smart kabelindragningssystem
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
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Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor
- Dagstädning