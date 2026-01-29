Tack vare standard HEPA 14-filtret med en filtrerings- och separationsgrad på 99,995 procent tillfredsställer dammsugaren T 11/1 Classic HEPA också säkerhetsstandarden på områden där hygienen är extra viktig som på vårdcentraler eller sjukhus. Filtret behåller även små partiklar som virus, aerosoler och bakterier i storleksområdet om bara några få mikrometer och är certifierat i enlighet med teststandarden EN 1822/2009. Den robusta, väldigt hållbara och därmed extremt ekonomiska dammsugaren genererar ett vakuum på 235 mbar/23,5 kpa från 850 W-effekt, något som därmed garanterar ett superbt rengöringsresultat och detta med en väldigt låg ljudvolym på endast 61 dB(A). Den kan därför användas utan problem när som helst under dagen utan att generera oljud för omgivningen. Med en behållarvolym på 11 liter, en vikt på endast 4,2 kg, ett praktiskt bärhandtag och det ergonomiska böjda handgreppet är den vältsäkra T 11/1 Classic HEPA väldigt kompakt, lätt att transportera och möjliggör kontinuerligt arbete utan att slita på användaren. Tillbehör såsom rör och golvmunstycke kan förvaras smidigt på själva dammsugaren. En fleece filter påse ingår dessutom.