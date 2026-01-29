Dammsugare T 11/1 Classic HEPA
Hygienisk och ekonomisk: Dammsugaren T 11/1 Classic HEPA imponerar med hög sugförmåga, HEPA 14-filter, låg vikt och ett utmärkt pris/prestandaförhållande.
Tack vare standard HEPA 14-filtret med en filtrerings- och separationsgrad på 99,995 procent tillfredsställer dammsugaren T 11/1 Classic HEPA också säkerhetsstandarden på områden där hygienen är extra viktig som på vårdcentraler eller sjukhus. Filtret behåller även små partiklar som virus, aerosoler och bakterier i storleksområdet om bara några få mikrometer och är certifierat i enlighet med teststandarden EN 1822/2009. Den robusta, väldigt hållbara och därmed extremt ekonomiska dammsugaren genererar ett vakuum på 235 mbar/23,5 kpa från 850 W-effekt, något som därmed garanterar ett superbt rengöringsresultat och detta med en väldigt låg ljudvolym på endast 61 dB(A). Den kan därför användas utan problem när som helst under dagen utan att generera oljud för omgivningen. Med en behållarvolym på 11 liter, en vikt på endast 4,2 kg, ett praktiskt bärhandtag och det ergonomiska böjda handgreppet är den vältsäkra T 11/1 Classic HEPA väldigt kompakt, lätt att transportera och möjliggör kontinuerligt arbete utan att slita på användaren. Tillbehör såsom rör och golvmunstycke kan förvaras smidigt på själva dammsugaren. En fleece filter påse ingår dessutom.
Egenskaper och fördelar
Högeffektivt HEPA 14 filterFör de högsta säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden Hög filtrering och separation till en grad av 99.9995% behåller även de minsta partiklarna Certifierad i enlighet med teststandarden DIN EN 1822:2019
Låg viktBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
Väldigt låg ljudvolym på endast 61 dB(A)Perfekt för att arbeta i bullerkänsliga områden och på natten. Låg ljudvolym skyddar användaren
Hållbar och robust design
- Enkel och lätt att transportera och förvara
- Robust och stöttålig
- En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominella prestanda (W)
|850
|Behållarkapacitet (l)
|11
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|61
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 3 Del(ar)
- Sugrörens längd: 350 mm
- Material i sugrör: Plast
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast
- Kabelkrok
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Videos
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Mångsidig och kan användas i lokaler med höga hygienkrav
- För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
- Mattor
- Hälsovård