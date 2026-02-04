Vår T 11/1 Classic HEPA Re!Plast torr dammsugare inkar hållbarhet, hygien, maximal sugkraft och hållbarhet. Tillverkad av 60% återvunnet material* har energin som krävs för att producera den redan minskats avsevärt och användningen av värdefulla råvaror är minimerad. Tack vare HEPA 14-filtret, som är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822:2019, med en filtrerings- och separationgrad på 99,995% som standard, uppfyller T 11/1 Classic HEPA Re!Plast också de högsta säkerhetsstandarderna för områden med strikta hygienkrav. Även de minsta partiklarna, såsom virus, aerosoler och bakterier som bara mäter några mikrometer, fångas pålitligt. Dammsugaren genererar ett vakuum på 235 mbar/23,5 kpa från 850 watt effekt, vilket möjliggör maximal sugkraft med en låg driftbullernivå på bara 61 dB(A) - idealiskt för bullerkänsliga platser. Med en behållarkapacitet på 11 liter, en vikt på bara 4,2 kilogram, ett bärhandtag och ergonomiskt handtag, garanterar den vältsäkra, kompakta torr dammsugaren ett bekvämt arbete över längre perioder och är lätt att transportera. Tillbehör som sugröret och golvmunstycket kan behändigt förvaras på dammsugaren. En fleecefilterpåse medföljer.