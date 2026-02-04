Dammsugare T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Hållbar och hygienisk: Den T 11/1 Classic HEPA Re!Plast dammsugaren är tillverkad av 60% återvunnet material, vilket sparar resurser och imponerar med sin höga sugkraft och HEPA 14-filter.
Vår T 11/1 Classic HEPA Re!Plast torr dammsugare inkar hållbarhet, hygien, maximal sugkraft och hållbarhet. Tillverkad av 60% återvunnet material* har energin som krävs för att producera den redan minskats avsevärt och användningen av värdefulla råvaror är minimerad. Tack vare HEPA 14-filtret, som är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822:2019, med en filtrerings- och separationgrad på 99,995% som standard, uppfyller T 11/1 Classic HEPA Re!Plast också de högsta säkerhetsstandarderna för områden med strikta hygienkrav. Även de minsta partiklarna, såsom virus, aerosoler och bakterier som bara mäter några mikrometer, fångas pålitligt. Dammsugaren genererar ett vakuum på 235 mbar/23,5 kpa från 850 watt effekt, vilket möjliggör maximal sugkraft med en låg driftbullernivå på bara 61 dB(A) - idealiskt för bullerkänsliga platser. Med en behållarkapacitet på 11 liter, en vikt på bara 4,2 kilogram, ett bärhandtag och ergonomiskt handtag, garanterar den vältsäkra, kompakta torr dammsugaren ett bekvämt arbete över längre perioder och är lätt att transportera. Tillbehör som sugröret och golvmunstycket kan behändigt förvaras på dammsugaren. En fleecefilterpåse medföljer.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och innovativ design innehållande 60% återvunnet råmaterialProducerad av färre råmaterial och med lägre energikonsumption Användandet av återvunnet material sänker CO2 utsläppen Innovativ, hållbar, robust och därför väldigt ekonomiskt lämplig
Högeffektivt HEPA 14 filterFör de högsta säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden Hög filtrering och separation till en grad av 99.9995% behåller även de minsta partiklarna Certifierad i enlighet med teststandarden DIN EN 1822:2019
Låg viktBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
Väldigt låg ljudvolym på endast 61 dB(A)
- Perfekt för att arbeta i bullerkänsliga områden och på natten.
- Låg ljudvolym skyddar användaren
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Säker och bekväm transport av maskinen inklusive tillbehör
- Snabb och säker förvaring av elsladden på sladdkroken
- Enkel och praktisk parkeringsfunktion av golvmunstycket på själva dammsugaren
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominella prestanda (W)
|850
|Behållarkapacitet (l)
|11
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|61
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
*Alla plastdetaljer på själva maskinen är tillverkade i återvunnet plast
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 3 Del(ar)
- Sugrörens längd: 350 mm
- Material i sugrör: Plast
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Kabelkrok
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Mångsidig och kan användas i lokaler med höga hygienkrav
- För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
- Mattor
- Hälsovård