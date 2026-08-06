Dammsugare T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Robust och resursbesparande: T 11/1 Classic Adv Re!Plast består av 60 % återvunnet material¹⁾ och erbjuder hög sugkraft. Ingår i leveransen: 12 m anslutningskabel.
T 11/1 Classic Adv Re!Plast torrdammsugare från Kärcher imponerar med sin förstklassiga sugkraft, robusthet och utmärkta pris/prestanda-förhållande. Tack vare innehållet av 60 % återvunnet material¹⁾ bevaras resurser redan från början och energiförbrukningen minskas. Trots den höga sugkraften arbetar maskinen med ett lågt ljudnivå på endast 61 dB(A), vilket gör den perfekt för ljudkänsliga miljöer. Dammsugaren har en kompakt design, är tippskyddad, har en behållarvolym på 11 liter, väger bara 4 kilogram och är utrustad med ett ergonomiskt bärhandtag och böj. Detta möjliggör långa, trötthetsfria arbetsperioder och bekväm transport. Den 12 meter långa, utbytbara anslutningskabeln kan lätt bytas av användaren när som helst. Det finns ett specialfack på själva dammsugaren för tillbehör som sugslang och golvmunstycke. Leveransen inkluderar även en fleecefilterpåse.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och innovativ design innehållande 60% återvunnet råmaterialProducerad av färre råmaterial och med lägre energikonsumption Användandet av återvunnet material sänker CO2 utsläppen Innovativ, hållbar, robust och därför väldigt ekonomiskt lämplig
Låg viktBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Möjliggör långt, trötthetsfritt arbete.
Anslutningsbar elkabelEnkelt byte av nätkabel även utan förkunskaper. Rengöringen kan fortsätta utan avbrott Inga onödiga höga servicekostnader.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
- Enkel och praktisk parkeringsfunktion av golvmunstycket på själva dammsugaren
Kabelkrok
- Enkel förvaring av strömkabeln
- Kabeln sitter alltid säkert fast under transport
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|850
|Behållarvolym (l)
|11
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|61
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alla plastdelar, exklusive tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 3 Del(ar)
- Sugrörens längd: 350 mm
- Material i sugrör: Plast
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Kabelkrok
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
- Mattor