T 11/1 Classic Adv Re!Plast torrdammsugare från Kärcher imponerar med sin förstklassiga sugkraft, robusthet och utmärkta pris/prestanda-förhållande. Tack vare innehållet av 60 % återvunnet material¹⁾ bevaras resurser redan från början och energiförbrukningen minskas. Trots den höga sugkraften arbetar maskinen med ett lågt ljudnivå på endast 61 dB(A), vilket gör den perfekt för ljudkänsliga miljöer. Dammsugaren har en kompakt design, är tippskyddad, har en behållarvolym på 11 liter, väger bara 4 kilogram och är utrustad med ett ergonomiskt bärhandtag och böj. Detta möjliggör långa, trötthetsfria arbetsperioder och bekväm transport. Den 12 meter långa, utbytbara anslutningskabeln kan lätt bytas av användaren när som helst. Det finns ett specialfack på själva dammsugaren för tillbehör som sugslang och golvmunstycke. Leveransen inkluderar även en fleecefilterpåse.