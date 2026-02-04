T 15/1 Adv HEPA torrdammsugare kännetecknas av förstklassig sugeffekt, extremt tyst drift, robusthet, ett imponerande pris/prestanda-förhållande och ett omfattande tillbehörssortiment. Tack vare HEPA 14-filtret uppfylls de högsta säkerhetsstandarderna i hygienkänsliga miljöer. Dammsugarens robusta konstruktion återspeglas i chassit, höljet, stötskyddet och de stora hjulen. Dessutom tillverkas den av 45 % återvunnet material*, vilket bidrar till att spara resurser redan från början. Med en ljudnivå på endast 52 dB(A) kombinerat med hög sugeffekt är T 15/1 Adv HEPA idealisk för dagstädning och ljudkänsliga miljöer. Den är kompakt, vältsäker och lätt att manövrera, med en behållarkapacitet på 15 liter. Det fällbara bärhandtaget möjliggör ergonomisk transport nära kroppen. Fogmunstycke och möbelmunstycke ingår och kan förvaras direkt på dammsugaren för enkel åtkomst. Leveransen omfattar även ett särskilt omfattande tillbehörspaket: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskoprör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke och HEPA 14-filter.