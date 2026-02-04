Dammsugare T 15/1 ADV HEPA
T 15/1 Adv HEPA har fokus på hygien, är hållbar och extremt tyst. Den erbjuder ett effektivt HEPA 14-filter, ett brett utbud av tillbehör och hög sugeffekt.
T 15/1 Adv HEPA torrdammsugare kännetecknas av förstklassig sugeffekt, extremt tyst drift, robusthet, ett imponerande pris/prestanda-förhållande och ett omfattande tillbehörssortiment. Tack vare HEPA 14-filtret uppfylls de högsta säkerhetsstandarderna i hygienkänsliga miljöer. Dammsugarens robusta konstruktion återspeglas i chassit, höljet, stötskyddet och de stora hjulen. Dessutom tillverkas den av 45 % återvunnet material*, vilket bidrar till att spara resurser redan från början. Med en ljudnivå på endast 52 dB(A) kombinerat med hög sugeffekt är T 15/1 Adv HEPA idealisk för dagstädning och ljudkänsliga miljöer. Den är kompakt, vältsäker och lätt att manövrera, med en behållarkapacitet på 15 liter. Det fällbara bärhandtaget möjliggör ergonomisk transport nära kroppen. Fogmunstycke och möbelmunstycke ingår och kan förvaras direkt på dammsugaren för enkel åtkomst. Leveransen omfattar även ett särskilt omfattande tillbehörspaket: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskoprör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke och HEPA 14-filter.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet materialMinskad användning av råvaror och energi Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp
Högeffektivt HEPA 14 filterFör högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser: Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
- Ergonomisk transport: kan bäras nära kroppen.
- Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag
- Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
- Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
- Rengöringsprocessen kan fortsätta utan avbrott.
- Undviker eller minskar servicekostnader
Smart, manuellt kabelvindningssystem
- Strömkabeln kan snabbt förvaras
- Tidsbesparing: kabeln förvaras på några sekunder
- Strömkabeln trasslar sig inte och är alltid prydligt upprullad
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
- Stor på/av-knapp
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Omfattande utbud av tillbehör
- Golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
- Högkvalitativ filterkorg och filterpåse av fleece.
- Höjdjusterbart och lätt teleskoprör i aluminium.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycke och möbelmunstycke förvaras i maskinhuvudet.
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominella prestanda (W)
|585
|Behållarkapacitet (l)
|15
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|52
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10
|Mått (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 410
*Alla plastdetaljer på själva maskinen är tillverkade i återvunnet plast
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Parkettmunstycke
- Möbelmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Smart kabelindragningssystem
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Videos
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor
- Dagstädning