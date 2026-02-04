Dammsugare T 15/1 Corded
Ultra-tyst, hållbar och hållbar: T 15/1 torrdammsugare tillverkad av 45 % återvunnet material* erbjuder utmärkt sugkraft och en ergonomisk, användarvänlig design.
Vår T 15/1 torrdammsugare är tillverkad av 45 procent återvunnet material*, vilket gör den resursbesparande. Den imponerar med utmärkt sugkraft, ultratyst drift, hållbarhet, robusthet och ett utmärkt pris-prestanda-förhållande. Dess hållbarhet märks i funktioner som det robusta chassit, höljet, stötfångaren och de stora hjulen. Trots den höga sugkraften är driftsljudet för T 15/1 endast 52 dB(A). Tack vare den ultratysta driften kan den användas när som helst för daglig rengöring och på ljudkänsliga platser. Den kompakta dammsugaren är tippfri och lättmanövrerad och kan transporteras ergonomiskt nära kroppen med hjälp av det hopfällbara bärhandtaget. Dammsugarens volym är 15 liter. Tack vare det integrerade förvaringsutrymmet för tillbehör kan den medföljande sprickmunstycket alltid förvaras på T 15/1 så att det är lättillgängligt. Ett mycket effektivt HEPA 14-filter kan köpas som tillval.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet materialMinskad användning av råvaror och energi Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig designErgonomisk transport: kan bäras nära kroppen. Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
- Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
- Städprocessen kan fortsätta sömlöst
- Undviker eller minskar servicekostnader
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
- Stor på/av-knapp
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Mycket effektivt HEPA 14-filter kan beställas som tillval
- För högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser:
- Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Permanent huvudfilterkorg
- Hållbar, robust och miljövänlig
- Tillverkad av fleece
- Handtvättbar i 30 °C och återanvändbar
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycket kan smidigt förvaras i maskinhuvudet
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominella prestanda (W)
|585
|Behållarkapacitet (l)
|15
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|52
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 410
*Alla plastdetaljer på själva maskinen är tillverkade i återvunnet plast
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Smart kabelindragningssystem
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Parkeringsposition för golvmunstycke
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Videos
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor
- Dagstädning