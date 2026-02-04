Vår T 15/1 torrdammsugare är tillverkad av 45 procent återvunnet material*, vilket gör den resursbesparande. Den imponerar med utmärkt sugkraft, ultratyst drift, hållbarhet, robusthet och ett utmärkt pris-prestanda-förhållande. Dess hållbarhet märks i funktioner som det robusta chassit, höljet, stötfångaren och de stora hjulen. Trots den höga sugkraften är driftsljudet för T 15/1 endast 52 dB(A). Tack vare den ultratysta driften kan den användas när som helst för daglig rengöring och på ljudkänsliga platser. Den kompakta dammsugaren är tippfri och lättmanövrerad och kan transporteras ergonomiskt nära kroppen med hjälp av det hopfällbara bärhandtaget. Dammsugarens volym är 15 liter. Tack vare det integrerade förvaringsutrymmet för tillbehör kan den medföljande sprickmunstycket alltid förvaras på T 15/1 så att det är lättillgängligt. Ett mycket effektivt HEPA 14-filter kan köpas som tillval.