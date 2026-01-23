Denna kompakta enhet har en effekt på 1 200 W och genererar en högsta sugeffekt på 24,5 kPa (245 mbar). Den manövreras via en fotmanövrerad brytare så att man inte behöver luta sig fram. Det praktiskt formade svängda greppet med steglös justerbar sugeffekt gör arbetet mindre tröttande. Sugslangens längd är ca. 2,0 m. Dammsugaren har goda rullegenskaper tack vare ett chassi utrustat med två fasta länkhjul och två rörliga. En skyddslist runtom säkerställer att den stöttåliga 7-litersbehållaren inte skadar möbler. T 7/1 har en fleecefilterpåse som standard. Denna klarar av upp till tre gånger så mycket damm som vanliga pappersfilter. Ett sexstegs filtersystem säkerställer en mycket god retentionsgrad. Förutom fleecefilterpåsen med sina tre lager, hålls utloppsluften ren via ett motorskyddsfilter, ett utloppsfilter och ett permanent huvudfilter. Huvudfiltret är tillverkat i tvättbar nylon så att maskinen kan användas utan dammsugarpåse.