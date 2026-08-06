Dammsugare T 7/1 Classic

Den lätta och ergonomiska T 7/1 Classic med fleecefilterpåse som standard är en mycket prisvärd dammsugare i instegsklassen, med hög sugeffekt och sladdförvaring.

Med sin kraftfulla motor på 1 000 W har den kompakta torrdammsugaren T 7/1 en sugeffekt på imponerande 23,0 kPa. Trots detta är dammsugaren behagligt tystgående med en ljudnivå på 63 dB(A). Maskinen är utrustad med en 2 m lång sugslang och väger bara 3,5 kg. Den ergonomiskt utformade böjen gör enheten smidig att använda – när som helst. Denna torrdammsugare har två stora hjul och två styrrullar som ger den en fantastisk manövreringsförmåga. En skyddslist runtom hindrar den stöttåliga 7,5-litersbehållaren från att skada möbler och andra föremål. T 7/1 Classic har en fleecefilterpåse, ett parkettmunstycke och två fasta metallrör som standard.

Egenskaper och fördelar
Dammsugare T 7/1 Classic: Låg vikt
Låg vikt
Bekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Möjliggör långt, trötthetsfritt arbete.
Dammsugare T 7/1 Classic: Permanent huvudfilterkorg
Permanent huvudfilterkorg
Tillverkat i robust fleece. Hållbart: kan handtvättas i 30 °C.
Dammsugare T 7/1 Classic: Enastående sugförmåga
Enastående sugförmåga
Professionell kvalitet. Bra pris/prestanda ratio.
Kabelkrok
  • Enkel förvaring av strömkabeln
  • Säker fastsättning av sladden under transport.
Robust
  • Skyddar möbler, väggar och maskinen mot skador.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Luftflöde (l/s) 40
Nominell prestanda (W) 850
Behållarvolym (l) 7
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 7,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 62
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 3,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,8
Mått (L × B × H) (mm) 375 x 285 x 310

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2 m
  • Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
  • Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
  • Golvmunstycke
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Skyddsfilter för motor
  • Permanent filterkorg: Fleece

Standardutrustning

  • Behållarmaterial: Plast
  • Kabelkrok
Dammsugare T 7/1 Classic
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Användningsområden
  • För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
  • Mattor
Tillbehör