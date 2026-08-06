Med sin kraftfulla motor på 1 000 W har den kompakta torrdammsugaren T 7/1 en sugeffekt på imponerande 23,0 kPa. Trots detta är dammsugaren behagligt tystgående med en ljudnivå på 63 dB(A). Maskinen är utrustad med en 2 m lång sugslang och väger bara 3,5 kg. Den ergonomiskt utformade böjen gör enheten smidig att använda – när som helst. Denna torrdammsugare har två stora hjul och två styrrullar som ger den en fantastisk manövreringsförmåga. En skyddslist runtom hindrar den stöttåliga 7,5-litersbehållaren från att skada möbler och andra föremål. T 7/1 Classic har en fleecefilterpåse, ett parkettmunstycke och två fasta metallrör som standard.