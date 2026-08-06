Dammsugare T 7/1 Classic
Den lätta och ergonomiska T 7/1 Classic med fleecefilterpåse som standard är en mycket prisvärd dammsugare i instegsklassen, med hög sugeffekt och sladdförvaring.
Med sin kraftfulla motor på 1 000 W har den kompakta torrdammsugaren T 7/1 en sugeffekt på imponerande 23,0 kPa. Trots detta är dammsugaren behagligt tystgående med en ljudnivå på 63 dB(A). Maskinen är utrustad med en 2 m lång sugslang och väger bara 3,5 kg. Den ergonomiskt utformade böjen gör enheten smidig att använda – när som helst. Denna torrdammsugare har två stora hjul och två styrrullar som ger den en fantastisk manövreringsförmåga. En skyddslist runtom hindrar den stöttåliga 7,5-litersbehållaren från att skada möbler och andra föremål. T 7/1 Classic har en fleecefilterpåse, ett parkettmunstycke och två fasta metallrör som standard.
Egenskaper och fördelar
Låg viktBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Möjliggör långt, trötthetsfritt arbete.
Permanent huvudfilterkorgTillverkat i robust fleece. Hållbart: kan handtvättas i 30 °C.
Enastående sugförmågaProfessionell kvalitet. Bra pris/prestanda ratio.
Kabelkrok
- Enkel förvaring av strömkabeln
- Säker fastsättning av sladden under transport.
Robust
- Skyddar möbler, väggar och maskinen mot skador.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|850
|Behållarvolym (l)
|7
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|62
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 285 x 310
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Golvmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast
- Kabelkrok
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Användningsområden
- För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
- Mattor