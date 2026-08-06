Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ

Egenskaper och fördelar
Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ: K!Brush iQ – borsttvätt segment för segment
K!Brush iQ – borsttvätt segment för segment
Borstarna anpassas exakt till fordonets kontur. Utmärkta rengöringsresultat även med komplicerade fordonskonturer. Hög kundnöjdhet vilket kan öka försäljningen.
Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ: K!Back iQ – rengöring av bakre delen med rätt kapacitet
K!Back iQ – rengöring av bakre delen med rätt kapacitet
Sidoborstarna roteras 90° baktill och lutas sedan 15° för att exakt anpassas till konturen. Utmärkta rengöringsresultat även på bakre delen av fordonet.
Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ: K!Planet iQ – Fälgrengöring med precision
K!Planet iQ – Fälgrengöring med precision
Exakt höjdanpassning och grundrengöring tack vare saxmekanismen. Utmärkta rengöringsresultat ökar kundnöjdheten.
K!Dry iQ – perfekt torkning
  • Kraftfull, oändligt varierbar, profilföljande 135-graders torkning helt utan dom irriterande dropparna
  • För universal användning
K!Design iQ – Distingt design, avancerad teknik
  • Integrerad display för tvättfasen ger information om det aktuella rengöringssteget
  • Som tillval finns dörrkantsbelysning för iögonfallande extern effekt
  • Tillgänglig i antingen Kärcher design eller individuellt vald färg
Integrerad vattenbesparande funktion
  • Skyddar värdefulla resurser
  • Minskar driftskostnaderna
Specifikationer

Tekniska data

Tvätthöjd (mm) 2100 - 2900
Genomfartsbredd (mm) 2450 / 2600
Färskvattenanslutning (volym) (l/min) 80
Färskvattenanslutning (tryck) (bar) 4
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Antal faser (Ph) 3
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2031-01-01
Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ
Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ
Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ
Användningsområden
  • Premium Klean!Star iQ biltvätt för en automatiserad fordonstvätt
Tillbehör
Rengöringsmedel