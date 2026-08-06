Borstarna anpassas exakt till fordonets kontur. Utmärkta rengöringsresultat även med komplicerade fordonskonturer. Hög kundnöjdhet vilket kan öka försäljningen.

K!Back iQ – rengöring av bakre delen med rätt kapacitet

Sidoborstarna roteras 90° baktill och lutas sedan 15° för att exakt anpassas till konturen. Utmärkta rengöringsresultat även på bakre delen av fordonet.