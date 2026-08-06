Automattvätt CW 5 Klean!Star iQ
Egenskaper och fördelar
K!Brush iQ – borsttvätt segment för segmentBorstarna anpassas exakt till fordonets kontur. Utmärkta rengöringsresultat även med komplicerade fordonskonturer. Hög kundnöjdhet vilket kan öka försäljningen.
K!Back iQ – rengöring av bakre delen med rätt kapacitetSidoborstarna roteras 90° baktill och lutas sedan 15° för att exakt anpassas till konturen. Utmärkta rengöringsresultat även på bakre delen av fordonet.
K!Planet iQ – Fälgrengöring med precisionExakt höjdanpassning och grundrengöring tack vare saxmekanismen. Utmärkta rengöringsresultat ökar kundnöjdheten.
K!Dry iQ – perfekt torkning
- Kraftfull, oändligt varierbar, profilföljande 135-graders torkning helt utan dom irriterande dropparna
- För universal användning
K!Design iQ – Distingt design, avancerad teknik
- Integrerad display för tvättfasen ger information om det aktuella rengöringssteget
- Som tillval finns dörrkantsbelysning för iögonfallande extern effekt
- Tillgänglig i antingen Kärcher design eller individuellt vald färg
Integrerad vattenbesparande funktion
- Skyddar värdefulla resurser
- Minskar driftskostnaderna
Specifikationer
Tekniska data
|Tvätthöjd (mm)
|2100 - 2900
|Genomfartsbredd (mm)
|2450 / 2600
|Färskvattenanslutning (volym) (l/min)
|80
|Färskvattenanslutning (tryck) (bar)
|4
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Antal faser (Ph)
|3
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2031-01-01
Användningsområden
- Premium Klean!Star iQ biltvätt för en automatiserad fordonstvätt