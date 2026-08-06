Automattvätt CW3 3-Brush rollover

Egenskaper och fördelar
Automattvätt CW3 3-Brush rollover: K!Design – Modern design, avancerad teknik
K!Design – Modern design, avancerad teknik
Tillgänglig i antingen Kärcher design eller individuellt vald färg
Automattvätt CW3 3-Brush rollover: K!Dry – Perfekt torkresultat
K!Dry – Perfekt torkresultat
Kraftfull 85-graders 3-stegstork utan oönskat dropp För universal användning
Automattvätt CW3 3-Brush rollover: Utökad bredd vid spegel- och hjultvättshöjd
Utökad bredd vid spegel- och hjultvättshöjd
Mer utrymme för säker och bekväm positionering av fordonet Lämplig för fordon i olika storlekar
Integrerad vattenbesparande funktion
  • Skyddar värdefulla resurser
  • Minskar driftskostnaderna
Intelligent ramkoncept
  • För en säker och tidsbesparande installation av systemet
  • Mindre installationskostnader
Specifikationer

Tekniska data

Tvätthöjd (mm) 2100 - 2900
Genomfartsbredd (mm) 2450 / 2600
Färskvattenanslutning (volym) (l/min) 80
Färskvattenanslutning (tryck) (bar) 4
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Antal faser (Ph) 3
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2031-01-01
Automattvätt CW3 3-Brush rollover
Automattvätt CW3 3-Brush rollover
Automattvätt CW3 3-Brush rollover
Tillbehör
Rengöringsmedel