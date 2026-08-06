Automattvätt CW3 3-Brush rollover
Egenskaper och fördelar
K!Design – Modern design, avancerad teknikTillgänglig i antingen Kärcher design eller individuellt vald färg
K!Dry – Perfekt torkresultatKraftfull 85-graders 3-stegstork utan oönskat dropp För universal användning
Utökad bredd vid spegel- och hjultvättshöjdMer utrymme för säker och bekväm positionering av fordonet Lämplig för fordon i olika storlekar
Integrerad vattenbesparande funktion
- Skyddar värdefulla resurser
- Minskar driftskostnaderna
Intelligent ramkoncept
- För en säker och tidsbesparande installation av systemet
- Mindre installationskostnader
Specifikationer
Tekniska data
|Tvätthöjd (mm)
|2100 - 2900
|Genomfartsbredd (mm)
|2450 / 2600
|Färskvattenanslutning (volym) (l/min)
|80
|Färskvattenanslutning (tryck) (bar)
|4
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Antal faser (Ph)
|3
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2031-01-01