Tillgänglig i antingen Kärcher design eller individuellt vald färg

Kraftfull 85-graders 3-stegstork utan oönskat dropp För universal användning

Utökad bredd vid spegel- och hjultvättshöjd

Mer utrymme för säker och bekväm positionering av fordonet Lämplig för fordon i olika storlekar