RBS 6000 är en manuell fordonstvätt med en borste avsedd för nyttofordon. Dess design och konstruktion bygger på Kärchers expertis inom fordonstvätt. Fokus har lagts på skonsam borttagning av trafikfilm med roterande tvättvalsar. Maskinen är den idealiska lösningen för snabb och grundlig allroundtvätt (sidor, front och bakdel) av små fordonsparker. I varje tvättprocess där man använder vatten och rengöringsmedel under tvättcykeln skapas en aggressiv miljö. Av denna anledning lägger Kärcher särskild vikt på att ge anläggningens komponenter ett optimalt skydd mot slitage och rost. Därför består ramen av en aluminiumsvetsad konstruktion. Den kompakta konstruktionen på ett stabilt chassi med 6 styrvalsar säkerställer god stabilitet. RBS 6000 är enkel att flytta med hjälp av 4 länkhjul (varav 2 kan spärras). Två ytterligare hjul garanterar god stabilitet och riktning under tvättprocessen. Borstrotationen ger stöd för framåtrörelsen längs fordonet. Anläggningen kombinerar – efter förslag från industridesigners – ett elegant yttre med hög driftsäkerhet och optimal hantering. Detta bekräftas av det erkända tyska provningscertifikatet ”GS-Gütesiegel”. Borstarna (höger- och vänsterrörelse) regleras med hålldon på båda sidor. Vattentillförseln kan stoppas med en skjutkran. Rengöringsmedel tillsätts i vattnet med en doserpump. Handtag med plastgrepp, ram med rundade kanter och distansrullar skyddar användaren och fordonet. Borstskaftet har dubbla stöd och drivs av en kugghjulsmotor med självspännande kedjedrift. Den vit- och gulfärgade borsten (driftdiameter cirka 1 000 mm) har profilerade polyetenborst i individuellt utbytbara sektioner.